Текст о режиме Порошенко, который манипулирует вашим сознанием

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В Житомире Служба безопасности Украины провела обыски в квартире украинского журналиста и блогера Василия Муравицкого, которого обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций. А еще (новшество!) "в психологическом манипулировании общественным сознанием" населения Украины, которое Муравицкий осуществлял путем распространения своих публикаций в Интернете.

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И традиционные и технологически новые обвинения на фоне остальных действий украинской власти преследуют одну цель – расчистку политического пространства Украины накануне нового политического сезона.

press-post.net Василий Муравицкий. Архивное фото

Схема преследования журналистов

Стандартный набор обвинений, которые предъявляет украинский режим всем своим оппонентам, в данном конкретном случае отягощен двумя обстоятельствами.

Во-первых, обыск и предъявление журналисту осуществлялись через несколько дней после рождения у него сына. То есть, когда человек, обремененный семьей и новыми заботами, наиболее легко повержен нажиму правоохраниелей.

Во-вторых, Муравицкий в 2011 году был признан в Житомире "Журналистом года". То есть, и в 2011-ом и в 2017-ом Муравицкий занимался тем, что размещал свои публикации в Интернете. Только в первом случае за это его назвали "Лучшим", а в 2017-ом за это же самое обещают посадить на 15 лет в тюрьму.

Хотя разница, видимо, в том, что в 2011-го году властители страны относились к журналистской критике более лояльно, чем в 2017-ом.

Кстати, это наблюдение полностью подтверждается и рядом других событий. Например, главный редактор весьма популярного сайта "Страна.UA" Игорь Гужва с июня нынешнего года так же находится под следствием и ему так же предъявлен целый букет обвинений.

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И, кстати, во многом схожих с теми, что были предъявлены Муравицкому.

А ведь Гужва был в предыдущие годы (при президентах Кучме, Ющенко и Януковиче) главным редактором нескольких ведущих изданий Украины – газет "Сегодня", "Вести", теперь вот "Страны.UA". И все эти СМИ всегда весьма критически относились к власти и к главе государства (независимо от того, кто им был). Но только при Петре Порошенко правоохранители начали выявлять в критике действий режима признаки уголовных преступлений – как в деле Гужвы, так и в деле Муравицкого.

В этом смысле стоит вспомнить и дело еще одного украинского журналиста – Руслана Коцабы, который полтора года провел в заключении за призывы – не участвовать в братоубийственной гражданской войне, которую украинская власть называет "антитеррористической операцией". Свой видеоблог, за который его пытались осудить и содержали в СИЗО более 500 дней, он опубликовал в Интернете. Однако Руслан Коцаба в 2016-ом был полностью оправдан Ивано-Франковским судом. Но в июне нынешнего года, примерно тогда же, когда СБУ и Генпрокуратура взялись за Гужву, оправдательный приговор высшей судебной инстанцией в отношении Коцабы был отменен и его дело отправили на новое рассмотрение в тот же суд.

УНИАН Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.

То есть и здесь мы имеем ангажированное властью уголовное преследование правоохранительной системой журналиста, не согласного с действиями режима. И по времени все это странным образом оказывается синхронизировано с делом Гужвы…

Новаторство режима

Впрочем, у нынешней власти есть одно, хотя и весьма сомнительное, преимущество. Ее возглавляет медиа-магнат, то есть человек, хорошо разбирающийся в том, какое влияние оказывают СМИ на население и как это влияние может быть использовано против режима. Потому что в предыдущие годы (2004-ом и 2014-ом) именно медиа-структуры Петра Порошенко занимали наиболее активную позицию в информационном сопровождении так называемых "революций".

Дело в том, что Петр Порошенко и сегодня является владельцем некогда весьма популярного на Украине общественно-политического "Пятого канала", а еще был в предыдущие годы совладельцем ряда украинских СМИ и медиа-холдингов.

По большому счету главным новаторством режима медиа-магната Петра Порошенко в этой сфере стало то, что он борется со свободой слова на Украине руками правоохранителей. И доказывает правоту режима своим оппонентам не в открытых спорах на ТВ или в Интернете, а в тюрьмах во время допросов этих самых оппонентов.

Но есть и еще несколько "новых открытий" режима.

Например, житомирского журналиста Василия Муравицкого обвиняют в том, что с помощью Интернета он "манипулировал общественным сознанием". Каким образом публикации в Интернете отдельно взятого журналиста можно представить в качестве "манипуляций", непонятно. Очевидно, правда, если все же в отношении Муравицкого украинское правосудие признает такие деяния наказуемыми, тогда можно будет сажать в тюрьму журналистов пачками, поскольку 99 процентов критиков режима Порошенко публикуют свои материалы именно в Интернете.

Еще интереснее развивается на Украине "дело Гужвы", которому на днях были предъявлены новые обвинения. Оказывается на флешке, обнаруженной в его кабинете во время обыска, находились секретные данные чуть ли ни Министерства обороны Украины, имеющие статус государственной тайны. И вот за это Гужве хотят "довесить" к уже предъявленным обвинениям еще несколько статей УК.

Гужва говорит, что никаких секретных данных не хранил и что все это либо домыслы, либо было ему подброшено.

Но дело не только в этом. Если даже Гужва и получил какие-либо тайные планы государства Украины, то винить в этом надо было бы не Гужву, а тех, кто ему их передал. Для того ведь и существуют журналисты, аккредитованные и работающие в официальных СМИ, чтобы выявлять тайные планы государств и государственных структур. Чем, например, сейчас и занимаются все ведущие СМИ США в отношении президента этого государства Дональда Трампа.

Однако, за то, что в США является доблестью, на Украине могут дать от 10 до 15 лет тюремного заключения.

А зачем это надо?

Хотя и не главный, но важный вопрос: зачем все это надо Порошенко и его окружению во второй половине 2017-го года? То есть, зачем нужно организовывать в стране открытый и изощренный наезд на журналистское сообщество – от Киева до Житомира, и при том со столь провокативными обвинениями в "разглашении государственной тайны" и "манипуляции общественным сознанием"? Зачем нужно возвращать на новое рассмотрение дело пацифиста Коцабы? Для чего понадобилось "кошмарить" журналистское сообщество Украины?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть чуть шире. И здесь мы увидим, что одновременно с наездом на журналистов, режим Порошенко начал активно бороться с его официальными политическими оппонентами – например, оставил без гражданства, а, следовательно, и возможности вернуться на Украину бывшего адепта режима, превратившегося в его весьма эффективного критика Михаила Саакашвили. УНИАН Власть "закрыла" Саакашвили, но не без последствий для себя

А еще режим начал расчищать ряды скрытых внутренних оппонентов, которые могут претендовать на власть в случае каких-либо политических потрясений или изменений. Так под "раздачу" попал заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, что, по мнению экспертов, было явным наездом на его непотопляемого патрона Арсена Авакова. Несколько дней назад Троян был обвинен Генпрокуратурой в организации поборов и даже рэкете. Но обвинения быстро сняли (в Интернет попали только фотографии с обыска в жилище замминистра). Видимо, в отличие от Саакашвили, которого чуть ли не полгода Порошенко пытался образумить, с Аваковым ему пока договориться удалось.

Но на очереди другие политические конкуренты Порошенко – Тимошенко, Садовый, Савченко (которую, впрочем, уже и так утопили).

Скорее всего, речь идет о тотальной зачистке политического поля либо "навсегда", либо перед началом досрочной избирательной кампании по выборам парламента и президента.

Как утверждают наши источники в администрации президента, сегодня у Петра Порошенко наиболее выгодная позиция для участия в досрочных выборах главы государства – начали действовать безвизовый режим и Ассоциация с ЕС, пока не вступили в строй разрушительные для страны новая пенсионная система и отмена моратория на продажу земли, чего требует от украинской власти МВФ.

В этой обстановке помехами на повторном президентстве для Порошенко могут быть только слишком критически настроенные журналисты, типа Гужвы, Коцабы и Муравицкого, и слишком активные политические противники режима, типа Саакашвили.

Поэтому одних отправляют в СИЗО, а других не пускают на Украину.

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