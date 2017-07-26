Пить по-украински. Обыски в "Укрспирте" и война за "хмельные" миллиарды

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Правительство продолжает делать нелогичные вещи в сфере экономики. В понедельник силовики провели массовые проверки на сорока заводах госпредприятия "Укрспирт", пытаясь выявить нелегальное производство сырья для продажи "теневикам". Однако за неделю до "маски-шоу" правительство предложило повысить на 11% акцизы на все виды алкогольной продукции, тем самым, подыграв тем же теневым производителям алкоголя, которые не платят никаких акцизов и налогов.

"Левый" спирт – удар по экономике

Замглавы ГФС Сергей Билан заявил о начале "масштабного наступления на теневой рынок спирта", начав с государственного предприятия "Укрспирт".

"В данный момент на 41 спиртзаводе проходят обыски. Спецоперация, которую налоговая милиция проводит под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, направлена на прекращение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции", — писал Билан.

По его словам "левый" спирт изготавливается на государственных спиртзаводах из неучтенного сырья и продается за наличные деньги, что приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и "несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции, которую из него изготавливают". Билан сообщил, что в операции задействованы 430 сотрудников налоговой милиции.

На предприятии подтвердили обыски.

"Руководство предприятия не видит ничего чрезвычайного в этих действиях и относится к обыску, как к плановой проверке, готово взаимодействовать и всячески помогать сотрудникам налоговой милиции, ведь убеждено, что этот обыск поможет разобраться в добросовестности работы сотрудников предприятия и в случае выявления правонарушений, привлечь виновных к ответственности, что положительно скажется на будущей работе ГП "Укрспирт", — говорится в сообщении предприятия.

По данным ГФС, в махинации со спиртом были вовлечены бывшие руководители ГП "Укрспирт": Харт Александр (в период 2012 — 2014 лет) и Лабутин Михаил (в 2014 году), которые являются фигурантами уголовных производств и находятся в розыске.

По результатам принятых мер работниками налоговой милиции изъято и оставлено на ответственное хранение 97 903,1 декалитров спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 млн грн.

"Неучтенный спирт отгружается в обход счетчиков, путем врезок в заводские коммуникации или преднамеренного вывода таких счетчиков из строя, может быть списанным по завышенным нормам потерь при производстве.



Также неучтенное изготовление спирта возможно на мощностях заводов, которые официально отчитываются об отсутствии производственной деятельности.



Вывоз незаконно изготовленного спирта из спиртовых заводов, как правило, осуществляется в нерабочее время, когда заводы официально не работают и на его акцизном складе отсутствуют представители органа ГФС.

Для транспортировки незаконно изготовленного спирта могут использоваться транспортные средства, специально оборудованные скрытыми емкостями", — сообщили в ГФС в Facebook по результатам проверки.

"Укрспирт" как рассадник криминала

Плачевное состояние "Укрспирта" создает впечатление, что государственную спиртовую отрасль уничтожали специально для того, чтобы воровать на ее активах.

В советские времена в Украине работало 80 спиртовых заводов, все они давали прибыль, обеспечивая немалую часть бюджетных поступлений. Сейчас насчитывается только 60 предприятий спиртовой отрасли, из них работает порядка 20. Остальные официально не работают, однако на деле производят контрафакт для теневых производителей алкоголя, которые занимают более половины рынка. В результате их деятельности госбюджет недополучает около 12 миллиардов гривен в год.

"Укрспирт" рапортует о регулярных убытках, соответственно, госбюджет не наполняется за счет продажи спирта, все меньше поступает средств из-за акцизов ввиду сокращения производства легальной водки. Теневой рынок, наоборот, цветет и пахнет и провоцирует коррупцию.

"Укрспирт" в последнее время слишком часто фигурирует в криминальных хрониках и стал объектов "разборок" между политическими силами за право возглавить "убыточное" предприятие. За последние три года на предприятии сменились три руководителя. После их ухода на каждого из них завели уголовные дела. Новый руководитель предприятия до сих пор не назначен.

Этой весной избили заместителя директора госпредприятия. 30 мая в Дарницком районе Киева расстреляли советника руководителя директора ГП "Укрспирт", бывшего и.о. директора предприятия Виктора Панкова. Убитый несколько раз возглавлял "Укрспирт", работал и при Ющенко, и при Януковиче, и при Порошенко, хорошо знал схемы по продаже "налево" государственного спирта.

По данным экспертов, спиртовая отрасль генерирует только прибыли в районе 10 млрд гривен в год, государство на спирте недополучает 2 миллиарда гривен в год. Попытки государства навести порядок на заводах обрекаются на провал. К примеру, на двух заводах бывшие руководители вместе с "титушками" не пустили на свои рабочие места новое руководство предприятий. По мнению экспертов, масштабные обыски вряд ли помогут победить хаос и разгул криминала на "Укрспирте".

"Хотелось бы верить, что это действительно сделано для того, чтобы деньги поступали в госпредприятия, а дальше в бюджет, но, к сожалению, у нас есть хороший пример буквально два месяца назад, когда мы с вами говорили о табачном монополисте, компании "Тедис Украина", там точно также происходили обыски, и последние два месяца абсолютная тишина вокруг этой компании. Поэтому я думаю, что причины, к сожалению, лежат не в том, чтобы как можно больше денег получать в бюджет, а причины связаны с перераспределением государственной собственности", — заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

А экономический эксперт Борис Кушнирук заявил РИА Новости Украина, что если оставить спиртовую отрасль в таком виде, в котором она есть, то "ничего не будет".

"Вместо одних негодяев придут другие. Там происходит полный хаос. Были забавные истории, когда закрытые предприятия концерна воевали с оружием за право занять должность руководителя закрытых предприятий. Почему? Потому на них была возможность разливать контрафактный спирт. Поэтому понятно, что при такой модели поставок "Укрспирта" мы будем постоянно иметь проблему появления контрафактного спирта и производства контрафактной продукции", – сообщил Кушнирук.

Разборки перед приватизацией

В этой ситуации правительство готовит приватизацию "Укрспирта". Предприятие внесено в список объектов, подлежащих приватизации до 2020 года. Кабмин разработал условия конкурса на должность нового руководителя. Он должен вычистить эти авгиевы конюшни и подготовить компанию к масштабной продаже.

По мнению экс-министра агарной политики Украины Тараса Кутового, госбюджет выручит от продажи "Укрспирта" от 200 до 400 млн долларов США.

"Статистика нам сегодня показывает, что в ритейле продается в три раза больше водки, чем реально производится спирта. Это говорит о том, что минимум две трети этого рынка находится в тени. И потери бюджета они не в потере компаний производителей спирта, они в потере акциза. Если условно на прибыли мы теряем 600-700 млн, то в контексте недоплаты акциза это приблизительно 3-5 млрд", — сказал Кутовой в телеэфире.

Впрочем, правительство до сих пор не разработало и не внесло в Верховную Раду план приватизации этого крайне сложного объекта, не провела должную инвентаризацию и оценку имущества, не приняла специального закона о демонополизации этой отрасли, без которой невозможно победить коррупцию и теневое производство.

"Давайте сделаем по другому: раз мы идем в Европу, давайте сделаем так, как там. В каждой стране Европы есть государственная политика в сфере алкоголя. Мы же делаем какие-то отдельные шаги, и итоговая цель этих всех шагов непонятна. Поэтому было бы, наверное, правильно, создать в первый раз за 27 лет вот такую государственную политику, а потом исходя из того, что там прописано, уже повышать акциз, минимальную рыночную цену, приватизировать "Укрспирт" и следующие шаги", — считает Дорошенко.

Однако правительство подходит к приватизации крайне необдуманно. Не созданы не только условия для приватизации спиртовой отрасли, демонополизации производства спирта, но и сделано все для того, чтобы отрасль осталась в тени. К примеру, Кабмин регулярно повышает отпускные цены на спирт для производителей и акцизы. Этой осенью правительство планирует повысить акцизы на алкоголь на 11%, что больно ударит по легальным производителям спиртного, и никак не повлияет на производителей "паленки".

"Мне более импонирует предложения экс-министра АПК Тараса Кутового. Он предлагал определить самые дорогие, мощные и качественные предприятия, подсчитать, сколько они стоят и продать их, исходя из их максимальной мощности, сколько они могут выпускать спирта. И на переходный период, к примеру, на 5 лет установить, исходя их потребностей пищевого рынка, общую потребность в спирте. Условно говоря, вы продаете единицу мощностей завода. Спиртовые заводы купят те, кто производит водку и именно они будут заинтересованы, чтобы больше никто из конкурентов не имел возможности выпускать контрафакт, они будут вытеснять их, как своих конкурентов. Главное, чтобы спирт производился только на этих мощностях. Если мы не изменим модель, то нам не удастся решить проблему контрафакта", — отметил Кушнирук.

По мнению экспертов, отрасли нужна скорее не столько приватизация, сколько демонополизация. Именно она позволит бизнесу инвестировать в спиртовую отрасль, покончит с бутлегерством по-украински, а также массовыми отравлениями из-за фальсификата, и наконец, наполнит бюджет "алкогольными" деньгами.