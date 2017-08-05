Прилетит Порошенко в голубом вертолете

Иван Иванов, для РИА Новости Украина

По всей видимости, PR-службы украинских властителей внимательно изучают зарубежный опыт, готовя "прорывы" к сердцам и умам избирателей дома. Тут любой повод может пригодиться.

Как сообщили в президентской пресс-службе, во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины Национальной полиции четырехлетний Глеб получил именной жетон полицейского и проехался на полицейском мотоцикле.

"Мальчик проходит сложное лечение от онкологического заболевания. Он мечтает выздороветь и стать полицейским", — говорится в сообщении.

"Мы с Арсеном Борисовичем хотим раскрыть тайну, поскольку мечтой Глеба было не просто стать полицейским, но и принять участие в полицейском патрулировании улиц города Киева на настоящем полицейском мотоцикле. Глеб, если верить, то мечты точно сбудутся. Хочу тебе пожелать – будь мужественным и сильным, побеждай, шагай к своей цели. И все будет хорошо", — отметил Президент Петр Порошенко (его слова также цитирует пресс-служба).

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что "сегодня маленьком Глебу вручают именной полицейский жетон, а ранее председатель Национальной полиции Сергей Князев на день рождения подарил мальчику полицейскую форму, специально сшитую для него".

По словам Авакова, "Глеб знает точно, что если надеть полицейскую форму, если иметь вдохновение и уверенность, то он преодолеет и преступников вместе с нами, и болезнь".

В общем, со всех сторон — позитивная информация. Хотя (в изложении пресс-службы президента) оставляющая вопрос: так мальчик будет вместе с Нацполицией с преступностью бороться или же государство поможет ему бороться с болезнью? Все мы знаем, что лечить онкозаболевания – очень дорого, далеко не у всех украинских семей есть соответствующие возможности.

Помогут? Или ограничатся катанием на мотоцикле? Из сообщения пресс-службы трудно сделать вывод.

Вернемся к зарубежному опыту. В США фонд Make-A-Wish занимается воплощением в жизнь желаний терминально больных детей уже более 30 лет. Подробный рассказ о его деятельности можно прочитать на портале "Милосердие.Ру".

Приведем отрывок — о том, с чего все начиналось.

"Самое первое желание, с которого, собственно, и начинается история фонда, загадал 7-летний Крис Грейчус, умиравший от рака крови. Мальчик рассказал другу семьи, сотруднику таможенной службы Томми Остину, что мечтает быть полицейским и ловить "плохих парней". У таможенника было доброе сердце. Он обратился в управление общественной безопасности штата Аризона с просьбой помочь. Остин был готов даже сам арендовать вертолет, если нужно. Времени на раздумья почти не оставалось: мать Криса сообщила, что состояние сына ухудшилось и жить ему осталось совсем мало. Немного времени осталось и у отзывчивых полицейских, чтобы исполнить желание мальчика.

29 апреля 1980 года маленький Крис стал полицейским. Ранним утром к больнице подъехала патрульная машина, которая отвезла мальчика к вертолетной площадке. На вертолете он отправился в офис управления безопасности, где его ждал настоящий полицейский мотоцикл и подарки: полицейский значок и шляпа. Кристофер Грейчус был возведен в ранг почетного полицейского – первого и единственного в штате Аризона.

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А на следующий день швейная мастерская, которая одевает всех местных стражей порядка, работала ночью. Полицейские сообщили размеры Криса и попросили очень быстро сшить ему настоящую форму. Он будет прекрасным полицейским, но, к сожалению, очень недолго, надо торопиться.

Форму Крис успел надеть лишь один раз. 2 мая он скончался…", — говорится в статье Екатерины Севостьяновой.

Участие первых лиц в таких акциях тоже имело место, хотя и опосредованное. Но главное – неравнодущие простых людей. Так, несколько лет назад центр американского Сан-Франциско ради пятилетнего Майлса Скотта, также больного лейкемией, превратился в Готэм-сити из серии комиксов о Бэтмене, а тысячи жителей города приняли участие в масштабном постановочном шоу.

Кроме того, в этом мероприятии приняли участие чиновники различного масштаба — начиная от шефа местной полиции и мэра Сан-Франциско, заканчивая тогдашним президентом США Бараком Обамой, который записал для тяжелобольного мальчика видеопослание.

И тут, в Киеве, вроде бы, все то же самое? И даже лучше – президент лично принял участие в событии, так сказать, живьем. А вот участия широких масс (если не считать собрания полицейских, которые, понятно, собрались по приказу) замечено не было – похоже, инициатива не шла "снизу". В общем, запах политической "пиар-кухни" — он таки присутствует…

Если поискать подробные сведения о том, как это делается "у них", то можно сделать вывод: прежде всего, там думают о больном ребенке. Здесь же (это, конечно, субъективная оценка) выглядит так, что думают в первую очередь о том, как в выгодном свете представить руководителей.

В этом тоже ничего плохого нет, что руководители могут предстать и в выгодном свете (вот, мечты исполняют, как тот «волшебник в голубом вертолете!)… А вопросы остаются. Чуть ли не ежедневно в разным телеканалам мы видим сюжеты о семьях, собирающих деньги на дорогостоящие операции для своих детей – речь о десятках и сотнях тысяч евро. Кому-то удается собрать, кому-то – нет.

Сколько таких семей, сколько таких детей, которым остается надеяться только на чудо? И какова сумма, которая могла бы решить проблему? Наверное, денег на такой проект (обеспечить лечение для всех онкобольных детей страны) потребовалось бы много, но… вряд ли больше, чем сжигается в конфликте на востоке Украины.

И напоследок еще о пиаре (и о зарубежном опыте). Президент Порошенко совершил полет на боевом истребителе МиГ-29 на месте второго пилота из Василькова на военный аэродром в селе Гаврышивка Винницкой области, где поздравил личный состав пилотов с днем Воздушных сил ВСУ, сообщила в субботу президентская пресс-служба. Что ж, день Воздушных сил ВСУ – явление вполне автохтонное, самобытное. А вот о полетах президента (не Украины) не только на истребителе, но и на стратегическом бомбардировщике — где-то мы уже слышали…