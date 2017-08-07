Корнейчук: олигархи ищут Порошенко спаринг-партнера

РИА Новости Украина

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук рассказал на своей странице в Facebook о том, какую стратегию разрабатывают в Администрации президента Украины, чтобы обеспечить Петру Порошенко победу на выборах.

"На Банковой еще с прошлого года рассматривается главная технология победы Порошенко на президентских выборах — вывод лояльного кандидата, который успешно проиграет президенту во втором туре. Основная задача — не пропустить Тимошенко.

Естественно, подсобить Порошенко в удобном "противнике" собираются олигархи. Которые по-прежнему готовы поддерживать Порошенко против Тимошенко№, — написал Корнейчук.

По словам политтехнолога, группа Фирташа предлагает в качестве "ручного" кандидата Бойко, а группа Ахметова — Ляшко.

"Причем между олигархами идет настоящая война, чтобы сбить "ручную" кандидатуру противника. СМИ Фирташа "мочат" Ляшко, а ахметовские и сам Ляшко — ведет информкампанию против Бойко", — отметил Корнейчук.

По мнению аналитика, в АП еще не определились с кандидатурой главного противника Порошенко на выборах.

"У Порошенко тем временем анализируют соцопросы и пытаются понять, с кем все же выгоднее выйти во второй тур. Пока кандидат еще не выбран. Ведутся подсчеты. Ляшко все же более опасен, поскольку топчется на электоральном поле Порошенко", — считает Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

Политтехнолог допускает, что по договоренности между Порошенко и Фирташем-Ахметовым будет выбран сценарий, когда Ляшко и Бойко будут работать в паре.

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"Ляшко оттянет голоса у Юли, а во второй тур пройдет Бойко. Который там успешно и проиграет, поскольку у него нет реальной поддержки на юго-востоке (и в стране) для полноценной победы. А запад и центр страны сплотится вокруг Порошенко, чтобы "агент Кремля" Бойко не стал президентом", — написал Корнейчук.