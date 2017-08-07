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    Корнейчук: олигархи ищут Порошенко спаринг-партнера

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    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (586)

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    Политтехнолог допускает, что по договоренности между Порошенко и Фирташем-Ахметовым на выборы будет выбран сценарий, когда Ляшко и Бойко будут работать в паре, что обеспечит действующему президенту уверенную победу над Бойко во втором туре.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук рассказал на своей странице в Facebook о том, какую стратегию разрабатывают в Администрации президента Украины, чтобы обеспечить Петру Порошенко победу на выборах.

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    "На Банковой еще с прошлого года рассматривается главная технология победы Порошенко на президентских выборах — вывод лояльного кандидата, который успешно проиграет президенту во втором туре. Основная задача — не пропустить Тимошенко.

    Естественно, подсобить Порошенко в удобном "противнике" собираются олигархи. Которые по-прежнему готовы поддерживать Порошенко против Тимошенко№, — написал Корнейчук.

    По словам политтехнолога, группа Фирташа предлагает в качестве "ручного" кандидата Бойко, а группа Ахметова — Ляшко.

    "Причем между олигархами идет настоящая война, чтобы сбить "ручную" кандидатуру противника. СМИ Фирташа "мочат" Ляшко, а ахметовские и сам Ляшко — ведет информкампанию против Бойко", — отметил Корнейчук.

    По мнению аналитика, в АП еще не определились с кандидатурой главного противника Порошенко на выборах.

    "У Порошенко тем временем анализируют соцопросы и пытаются понять, с кем все же выгоднее выйти во второй тур. Пока кандидат еще не выбран. Ведутся подсчеты. Ляшко все же более опасен, поскольку топчется на электоральном поле Порошенко", — считает Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

    Политтехнолог допускает, что по договоренности между Порошенко и Фирташем-Ахметовым будет выбран сценарий, когда Ляшко и Бойко будут работать в паре.

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    "Ляшко оттянет голоса у Юли, а во второй тур пройдет Бойко. Который там успешно и проиграет, поскольку у него нет реальной поддержки на юго-востоке (и в стране) для полноценной победы. А запад и центр страны сплотится вокруг Порошенко, чтобы "агент Кремля" Бойко не стал президентом", — написал Корнейчук.

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