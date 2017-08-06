В сети высмеяли полет Порошенко на МиГ-29

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Пользователи сети иронично отнеслись к полету президента Украины Петра Порошенко на истребителе МиГ-29. После того, как глава государства опубликовал в Facebook видео с кадрами из кабины самолета, в Twitter стали появляться посвященные ему шутки.

В частности, украинскому лидеру приписали намерение полететь в космос.

Петр Порошенко задумался о полете в космос pic.twitter.com/Bv6YwgEscJ — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 5 августа 2017 г.

​Великий Вождь наблюдает за полетом Порошенко pic.twitter.com/3hbc4C50OR

— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 5 августа 2017 г.​

Порошенко в соцсетях похвастался полетом на МиГ-29 pic.twitter.com/SJHIE5EWUF — Бадди Китон (@buddykitton) 5 августа 2017 г.​

Президент Порошенко в МИГе гонялся за белочкой pic.twitter.com/5WmUnAWlWZ — Михаил Емельянов (@ScherbDep) 5 августа 2017 г.

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​Глава государства Петр Порошенко в субботу осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации с аэродрома бригады в Василькове в Винницкую область.