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    В сети высмеяли полет Порошенко на МиГ-29

    (обновлено: )804150
    После того, как глава государства опубликовал в Facebook видео с кадрами из кабины самолета, в Twitter стали появляться посвященные ему шутки.
    Полет Петра Порошенко на истребителе
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Пользователи сети иронично отнеслись к полету президента Украины Петра Порошенко на истребителе МиГ-29. После того, как глава государства опубликовал в Facebook видео с кадрами из кабины самолета, в Twitter стали появляться посвященные ему шутки.

    В частности, украинскому лидеру приписали намерение полететь в космос.

    ​Великий Вождь наблюдает за полетом Порошенко pic.twitter.com/3hbc4C50OR

    Смотрите также: Прилетит Порошенко в голубом вертолете

    ​Глава государства Петр Порошенко в субботу осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации с аэродрома бригады в Василькове в Винницкую область.

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