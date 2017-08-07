Нардеп обвинил НАБУ в слежке за Порошенко и прослушке чиновников

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Народный депутат Максим Поляков ("Народный фронт") обвинил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в незаконной прослушке телефонов чиновников и слежке за президентом Петром Порошенко. Соответствующее депутатское обращение он направил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку, призвав проверить данную информацию и наличие в действиях НАБУ признаков госизмены.

"Начиная с 2016 года, НАБУ начало незаконно прослушивать телефоны граждан Украины и ряда государственных органов. По имеющейся информации, разрешение на прослушивание получено на 18 телефонов, однако реально прослушивалось 114 телефонов", – написал Поляков на своей странице в Facebook.

Максим Поляков/Facebook Депутатское обращение Максима Полякова к главе СБУ, 7 августа 2017

Максим Поляков/Facebook Депутатское обращение Максима Полякова к главе СБУ, 7 августа 2017

В частности, он сообщил, что сотрудники бюро прослушивали телефоны чиновников разведки Минобороны, Службы внешней разведки, Нацполиции, СБУ и других учреждений, а также руководителей вузов, юр- и физлиц, а также отслеживали передвижение граждан по территории страны и трафик звонков между абонентами.

При этом некоторые действия, как утверждает Поляков, осуществлялись "по заказу одного из соседних государств".

"Как мне сообщил один из сотрудников НАБУ, по заказу одного из соседних государств прослушивались даже телефоны представителей Министерства обороны Украины и министерств, которые обеспечивают охрану государства, более того – было непосредственное наблюдение за передвижением главнокомандующего страны (президента Украины Петра Порошенко – Ред.)", – добавил Поляков.

Максим Поляков/Facebook, 7 августа 2017