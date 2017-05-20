Украина, наши дни. Когда рабы управляют страной

Из персонального архива

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

На первый взгляд, все логично. Ничего нового Украина не придумала. Страна идет по стандартным постсоветским лекалам, когда, обретя независимость (впрочем, скорее мифическую, нежели реальную), старается избавиться от любого феодального наследия. И вместе с тем пытается максимально контролировать данный процесс.

Запрет социальных сетей – это, как говорил герой Балабанова, эхо войны. Тот, кто был вне фронта, также должен испытывать трудности. При этом, запрещая "Контакт" и "Одноклассников", Порошенко не столько защищает свой народ от внешней угрозы в "гибридной войне", сколько перестраховывается сам. Мы помним, что основным инструментом Евромайдана стали именно социальные сети. Лишнее неконтролируемое пространство идущему на дно президенту, безусловно, не нужно.

А вот удар по Церкви – это гораздо более сильная, глубинная вещь. Язык и вера – два краеугольных камня любой общности. Независимо от окружения, от политического и социально-экономического контекста, люди, верящие в одно, говорящие на одном языке, образуют свое status in statu (государство в государстве). Оттого в Украине шли столь бурные споры, омытые кровью, вокруг религии и языка.

С последним, в общем-то, разобрались давно. Осталась религия. И ей также занялись не сегодня и не вчера. Те, кто выходил на майданы под униатскими знаменами, делали это, что называется, по зову сердца, в рамках четкой идеологии. В Православии же раскол был искусственно создан сразу после развала СССР и обретения Украиной независимости.

Когда раскольники во главе с Филаретом создали свою автономную церковь, Киевский Патриархат сыграл не столько религиозную, сколько политическую роль. Собственно, пожалуй, именно Филарет лучше остальных иллюстрирует проблему слияния церкви и государства. Филарет, действительно, прежде всего, политик, и многие его заявления более подходят одиозному американскому "ястребу", нежели служителю Веры Христовой.

После же торжества евромайдана положение Украинской Православной Церкви Московского Патриархата стало особенно уязвимым. Многие служители были вынуждены покинуть Украину, оставшиеся работали при драконовых мерах. Участились случаи, как то любит свидетельствовать скупая милицейская хроника, нападений на священнослужителей, осквернения и захватов храмов. Часто силами Нацгвардии и добробатов.

Тот же удар, который задумали нанести сейчас, – ключевой. Это попытка окончательного решения православного вопроса в Украине. Последний форпост Православной (или Русской) цивилизации в стране должен пасть. Для этого сейчас прилагаются все усилия. Без стеснения и ограничений. Крестовый поход вошел в свою завершающую фазу.

Узаконенное безумие

Три года новой Украине. Три года президентства Порошенко. И перед ним надо снять шляпу. Если у вас ее еще не отобрали, конечно. Размах, с коим перекраивается нынешняя Украина, поражает. Насколько решительно, настолько и бессовестно.

И когда мы слышим, что нынешняя украинская власть ни на что не способна, что она слаба и не контролирует страну, это неправда. Нынешняя украинская власть выполняет – и с блеском! – вполне ясную задачу: она выкорчевывает все, что связано с прежней Украиной, и на зияющей дыре возводит новое капище с новыми истуканами.

Символика дивизии СС разрешена. Символика "Нахтигаля" почетна. Бандера, Шухевич – герои. При этом за флаги СССР и УССР арестовывают, за ленинскую цитату судят, а «Капитал» постановили уничтожить решением суда. За георгиевскую ленточку избивают, Дня Победы лишают, памятники валят или разукрашивают нацистскими символами, а с поздравительных плакатов на украинцев смотрят "примирившиеся" воины Советской и нацистской армий.

Самая мощная ложь – бесстыдная. Украинцам сегодня впаривают поистине чудовищный суррогат псевдосвобод и ложных ценностей, ничего общего с украинскими не имеющих. Это, действительно, колоссальный эксперимент по изменению сознания нации. В НЛП и других подобных практиках человек вводится в транс, в пограничное состояние – абсурдом или угрозой, а после, в видоизмененном состоянии, ему вдалбливаются необходимые установки.

Именно это сейчас происходит в Украине, только в роли подопытного – не просто каждый отдельно взятый человек, но все вместе. В состоянии массовой истерии, вызванной постоянным напоминанием о российской угрозе, реализуются собственные дела. И вот эта гражданская консолидация вокруг узаконенного безумия превращается в нечто вроде религии, не терпящей инакомыслия. Любое рацио в ней обречено. Плевать на свободы, плевать на закон – главное: не оказаться иноверцем.

Только самые бессовестные сейчас могут, пусть и вскользь, говорить о "демократическом правительстве Порошенко". "Совершена циничная, политически мотивированная атака на право на информацию, затрагивающая миллионы украинцев, их личную жизнь и профессиональную деятельность", – это заявляет не "Первый канал", а Human Rights Watch, проговаривая действительно очевидные истины. Украина, борясь с российским феодализмом, стала заложницей еще более страшной формы феодализма, который с убийственной последовательностью принимает шизофренические формы.

Когда памятник Богдану Хмельницкому разворачивают спиной к Москве, то это действительно безумие, но странным образом безумие логичное. Оно, с одной стороны, является следствием той истерии, что обуяла страну, но, с другой, само подпитывает ее. Регулярные провокации, безумные решения, идиотические методы – вот то, что создает мутную воду нынешней Украины, из которой люди сметливые и бесстыдные вылавливают своих золотых рыбок.

И возможно подобное лишь при согласии народа. Никогда еще украинское общество не было столь инертным. Украинцы выходили на евромайдан, скандируя, что они свободы, что они не рабы, но они были таковыми, только пока им это позволяли. Свобода оказалась управляемой в ручном режиме, и все ее дальнейшие порывы либо быстро задушили инквизиторскими мерами, либо те угасли сами. Вспомните, как отстаивали ex.ua в 2012 году, а что сейчас? Раболепие, страх и стадность.

Это волки и овцы

Однако любой тоталитарный режим также управляем. Он несамостоятелен. Тот же Гитлер зависел от финансовых вливаний Запада. И украинский хаос, при определенных задачах превращающийся в "железную деву" для народа, конечно, управляем. У него есть и исполнители, и заказчики.

Но беда в том, что суть нынешней Украины намного сложнее. И главный ужас заключается не в руке Запада, которую, подластившись, аки кутенок, охотно приняли, а в психологии тотального рабства.

Кто те люди, что управляют нынешней Украиной? Самостоятельные ли они, сильные лидеры? Те, кто способен повести за собой народ? Безусловно, нет. Это люди, по большей части, вышли из советского прошлого (из его плохих аспектов), в котором их учили лгать и подчиняться, подчиняться и лгать. И – делать карьеру и деньги. Многие из них примерные пионеры и комсомольцы, которые выбивали свой значок, чтобы затем сделать карьеру партийных функционеров.

Кем был Турчинов при советской власти? Кем был Луценко? Кем был тот же Порошенко? Абсурдно рассматривать их в качестве самостоятельных единиц, как людей, обладающих собственной уникальной волей.

Их психология ни на йоту не изменилась за последние годы. Это рабы по сути. У них нет других инструментов, у них нет свежих идей.

Многие украинцы действительно хотели порвать с прошлым, но они избрали на роль поводырей в этом долгом и трудном путешествии совсем не тех, кто способен на такое действие. Овцы избрали главными волков, которые, на самом деле, когда-то и сами были овцами, но в свое время мутировали, попробовав мяса себе подобных. И не может быть свободы и воли там, где рабство на крови.

Поэтому вся эта матрица запретов и санкций способна уничтожить прежний украинский мир, однако на его руинах вырастет точной такой же, но ухудшенный, деформированный вторичностью его архитекторов. Нет и не будет новой Украины, которую желают украинцы, пока не появится нового человека, нового украинца, пока не умрет Ветхий Адам – Адаменко – и не придет новый.

Может было, кто-то думает, что строительством фундамента этого нового рождения и заняты нынешние лидеры? О, нет, наоборот, они прежде всего не желают разбивать сложившуюся иерархию, где они наверху. Их главная задача, следуя старому ленинскому принципу, удержать власть, не отдав ее, не ослабив.

Но вся эта запретительная, изоляционная политика последних месяцев – при всем ужасе, меж тем, свидетельствует, что нынешняя украинская власть чувствует угрозу. Она активизировалась, она возводит баррикады. Она напугана и постепенно сама входит в состояние гипнотического транса.

Так что самое время народу Украины проснуться и, наконец, провозгласить свои, только свои и ничьи больше, истины и ценности. Без этого пробуждения Украина обречена.

Или уже нет украинцев? Или уже вмерла Родина казаков и вольных людей, на клеточном уровне не приемлющих никакого рабства?

Мнение атора может не совпадать с меннием редакции