Украина – страна официально разрешенной нацистской символики

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Недавно во время празднования Дня Победы с участников мирных шествий представители Организации украинских националистов и других националистических движений срывали советскую символику, вырывали из рук красные знамена Победы, чтобы разорвать их на части. Перед самим праздником министр внутренних дел Украины Арсен Аваков строго предупредил граждан, что "подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят антиукраинскую символику". И не потерпели до такой степени, что правозащитная организация Amnesty International в Украине осудила задержания мирных демонстрантов за ненасильственное использование советской символики.

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И это при том, что во Львове в апреле ежегодно проходит Парад вышиванок под лозунгом "Марш величия духа", посвященный дивизии СС "Галичина". В этом году директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратился к прокурору Львова с просьбой привлечь к уголовной ответственности организаторов и участников панихиды в честь 74-летия дивизии СС "Галичина". Основание тому — украинский закон о распространение коммунистической и нацистской символики. На своей странице в социальной сети Facebook Долинский напомнил, что недавно прокуратура подала в суд обвинение против молодого человека, распространявшего в социальной сети фото и другие материалы с "символикой коммунистического режима" и лозунгами того времени.

Эсесовцам — можно!

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под запрет согласно требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Вятрович сослался на п. 5 ч. 1 ст. 1 данного закона, где приводится перечень того, что именно понимается под нацистской символикой, и указал, что в этом списке нет символов дивизии СС "Галичина".

Официальным символом дивизии СС "Галичина" является золотой лев на задних лапах и три золотые короны на голубом поле, а на каске солдата присутствовала эмблема войск СС.

"В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) отсутствует. Учитывая это, символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых в Украине запрещено", — говорится в его ответе изданию "Страна".

Вятрович vs. Нюрнбергский трибунал

14-я гренадерская дивизия Ваффен СС "Галичина" (нем. 14 Division Grenadiere der Waffen —SS "Galizien") — подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Уже с 1943 года, ещё на этапе обучения, подразделения дивизии стали принимать участие в боевых действиях против партизан во Франции, Польше, Югославии и на Западной Украине. С осени 1943 по весну 1944 года части дивизии участвовали в карательных операциях на юго-востоке Польши и в дистрикте Галиция. Летом 1944 года дивизия в полном составе была задействована в боях под Бродами, в ходе которых была практически полностью уничтожена. После переформирования дивизия принимала участие в подавлении словацкого антинацистского восстания летом−осенью 1944 г. и в боях с югославскими партизанами в конце 1944 г. На заключительном этапе войны участвовала в боях за Вену в апрель 1945 г.

Что касается СС, то это — военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). С 1934 года СС были выделены из штурмовых отрядов как отдельная структура НСДАП и подчинялись лично Гитлеру и рейхсфюреру СС Г.Гиммлеру. В 1933—1945 годах в ведении СС находились концентрационные лагеря и лагеря смерти, в которых погибли миллионы людей. СС причастны к множеству военных преступлений и преступлений против человечества. Обвинительное заключение "Международного военного трибунала по главным немецким военным преступникам" (Нюренбергский трибунал) однозначно заявляет, что физически невозможно выделить хоть какую-нибудь отдельную часть СС, по которой можно было бы достоверно установить неучастие в мероприятиях, приведших к агрессивной войне, а также в ещё большей степени в акциях, являющихся военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также ввиду того, что эта "преступная деятельность была достаточно широко известна членам организации" и "самым логичным образом вытекала из тех принципов, на которых строилась эта организация", и объявляет поэтому преступниками "всех лиц, которые были официально приняты в члены СС, включая членов Общей СС, войск СС, соединений СС „Мёртвая голова“ и членов любого рода полицейских служб, которые были членами СС" (за исключением членов так называемых кавалерийских соединений СС и лиц, которые перестали быть членами СС до 1 сентября 1939), "которые стали членами этой организации или оставались её членами, зная, что эта организация используется для совершения действий, определяемых преступными в соответствии со статьёй 6 Устава, или тех лиц, которые были лично замешаны как члены организации в совершении подобных преступлений, исключая, однако, тех лиц, которые были призваны в данную организацию государственными органами, причём таким образом, что они не имели права выбора, а также тех лиц, которые не совершали подобных преступлений".

Вятрович трактует закон, как ему удобно

Историк, публицист Александр Каревин уверен, что нацистские руны уже пришли на смену серпу и молоту в Украине, учитывая символику некоторых добровольческих батальонов.

"Что касается заявления Вятровича, то у нас очень хитро сформулирован закон: он запрещает коммунистическую символику и национал-социалистическую символику. То есть не нацистскую, не фашистскую, а именно национал-социалистическую символику, то есть ограничивается только одной гитлеровской партией. Получается, что этим законом можно крутить, как хочешь. Я думаю, что когда этот закон принимали, специально намеренно ограничились только партией Гитлера, не включая в него другие нацистские течения. И это позволяет им вот так варьировать: закон, что дышло, и они его могут повернуть, куда хотят. По факту, дивизия СС "Галичина" все-таки входила в состав СС, но это может трактоваться и так и эдак, то Вятрович трактует так, как ему удобно", — сказал Каревин в комментарии РИА Новости Украина.

По его словам, несмотря на то, что Нюрнбергский трибунал осудил СС, украинские так называемые "историки" раскручивают тезис о том, что были разные подразделения СС и не все они принимали участие в преступлениях против человечности.

"В Украине на смену коммунистическому режиму идет нацизм, и мне кажется, что во многом он уже пришел. И это проявляется, в том числе, в деятельности Вятровича. Очень многое из происходящего в нашей стране напоминает то, что происходило в гитлеровской Германии в свое время", — считает Каревин.

"Украсьте символикой СС "Галичина" все что вам так дорого!"

Однако экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш поясняет, что Вятрович попросту врет, когда утверждает, что символика дивизии "СС "Галичина" не запрещена в Украине.

"Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" опирается на факты, установленные Нюренбергским трибуналом и осуждает, запрещает пропагандировать и использовать символику, герб, флаг, изображения надписи, лозунги и т.п нацистской NSDAP. Но СС "Галичина" имеет прямое отношение к непосредственному подразделению NSDAP под названием СС. Это отношения "часть и целое". СС была структурным подразделением NSDAP, СС "Галичина" была подразделением СС. Поэтому я уверенно считаю, что ЗАКОН БУКВАЛЬНО ЗАПРЕЩАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ПРОПАГАНДИРОВАТЬ СИМВОЛИКУ СС "Галичина", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

По мнению Лукаш, "их достойный потомок вятровичъ", по-своему избирательно читает закон и искажает его нормы.

"Отреформированные с особым цинизмом правоохранительная и судебная системы ПОКА ему потакают. И его несет…. Сам себя перспективно документирует. Это я поддерживаю. Пригодится.

А в целом, не надо стесняться! Украсьте символикой СС "Галичина" все что вам так дорого: здания гос.органов, свои магазины, заводы, банки, дома и машины! Не сдерживайтесь. Открывайте свои истинные лица! Ждем!" — заключила экс-министр юстиции.

Хочется напомнить украинским властям, что в апреле 2005 года Комиссия ООН по правам человека приняла резолюцию, в которой осудила прославление бывших членов организации "Ваффен СС" и, в частности, открытие памятников и мемориалов, а также проведения публичных демонстраций бывших членов СС. Резолюция напоминает, что по решению Нюрнбергского трибунала организация СС была признана ответственной за многочисленные военные преступления и преступления против человечности.