Да здравствует украинский суд, самый… заочный суд в мире!

Павел Рудяков, эксперт

4 мая в Оболонском районном суде Киева начался процесс по делу по обвинению Виктора Януковича в государственной измене: "Украина против Януковича". Значение этого события трудно переоценить. С какой стороны на него не взгляни, оно, то ли знаковое, то ли историческое, то ли, вообще, судьбоносное. Причем, не столько для самого обвиняемого, хотя для него, конечно, тоже, сколько для его обвинителей и для государства Украина как такового. Генеральный прокурор Юрий Луценко, в большей степени, чем все другие представители нынешней власти, задействованный во всей этой истории, назвал предстоящий процесс "беспрецедентным". Обозреватель "Deutsche Welle" Сергей Руденко, опубликовавший специальный материал по данной теме, с такой оценкой полностью согласен. "Процесс, вне всякого сомнения, обещает быть уникальным, – замечает он – Впервые за 26 лет независимости Украины президент обвиняется в государственной измене".

Далеко не со всем, что пишет этот автор, можно согласиться, однако, его мысль, согласно которой официальному Киеву "ошибиться в этом процессе никак нельзя, на кону – не только репутация нынешней власти, но и всей страны в целом", – вряд ли вызовет возражения. Да, действительно, ошибиться нельзя. Да, действительно, на кону репутация и власти, и страны, и ряда серьезных персоналий из этой власти. Можно было бы еще добавить: не только репутация власти, но в какой-то степени и ее дальнейшая судьба. Цена победы или поражения, думается, еще выше, чем это представляет себе Руденко. Ставки чрезвычайно велики. В Киеве хорошо это понимают. И что характерно: понимают все профильные ведомства, все заинтересованные лица без исключения. Правда, каждый – по-своему. Прокуроры, ведомые Луценко, прут вперед без оглядки по сторонам, судьи как непосредственные исполнители проявляют предельную сдержанность. И судьи Оболонского суда, и судейский корпус в целом. Они, как, пожалуй, никто другой отдают себе отчет в том, что начинающийся судебный процесс имеет отдаленное отношение и к праву, и к закону, что это – чистой воды фарс, политическая расправа, которую кто-то (известно кто!) собирается сделать их руками.

Один из трех судей Оболонского суда – Дмитрий Камбулов, – определенных для рассмотрения дела В.Януковича, как известно, предпочел уйти в отставку, чем ввязываться в эту аферу. Что и сделал 25 апреля. Двое других – Владислав Девятко и Максим Титов – пойти таким же путем не смогли или не захотели. Они остались на своих постах, и будут вести дело. Стараясь, скорее всего, придерживаться принципа: и нашим, и вашим. Так, чтобы и заказчик остался доволен, и буква закона соблюдена. Усидеть на двух стульях, правда, в этом случае будет необычайно трудно, если вообще возможно. На судей давят (и будут давить!) со всех сторон, со всех этажей властной вертикали. В украинской судебной системе к такому положению вещей, в принципе, привыкли, однако, даже людей-судей, привычных к давлению, ждут перегрузки. Повторю еще раз: ставки необычайно высоки.

Подготовительное заседание 4 мая целиком и полностью подтвердило справедливость предположения об именно такой линии поведения судей. Суд перенес рассмотрение дела о госизмене Януковича по сути на 18 мая. Мотивировка решения весьма показательна. "Данное решение принято для реализации сторонами своих прав на присутствие в судебном заседании…", – сказал председательствующий судья Девятко, сославшись, что характерно, при этом на требование Европейского суда по правам человека. Иначе говоря, суд счел необходимым предоставить время и возможность для организации участия Януковича в заседании в режиме видеоконференции, вопреки тому, что против этого категорически возражает Генпрокуратура. Вот, вам и давление. Вот, вам и стремление судей держаться, как утопающий за соломинку, за букву закона. Прикрываясь требованиями Европы.

Позволю себе еще раз процитировать автора "Deutsche Welle": "Начало суда над Виктором Януковичем – это начало новой предвыборной кампании Петра Порошенко. Нынешний глава государства нацелен на второй президентский срок. Ему, конечно, нужны яркие победы. И, прежде всего, – победа над Виктором Януковичем. Даже если эта победа – заочная". Очень верное наблюдение. Особенно, в части, касающейся предвыборной кампании (не следует исключать, что приговор Януковичу будут пытаться вынести как можно быстрее, пренебрегая юридическими нормами, чтобы затем власть понесла его как флаг победы на досрочные выборы), а также побед, которые, как воздух, нужны сегодня и всей власти, и лично Порошенко. Именно в погоне за "яркой победой" Петр Алексеевич пошел на поводу у Луценко и ввязался в раскрутку мифа об "общаке Януковича", якобы, конфискованном усилиями Генпрокуратуры и зачисленном на счета Госказначейства.

История заслуживает того, чтобы сказать о ней пару слов. Сообщение о том, что прокуроры изыскали способ, чтобы изъять в пользу государства средства со счетов Януковича в "Ощадбанке", вызвала в медиа-пространстве эффект разорвавшейся бомбы. Новость стала быстро обрастать новыми и новыми подробностями, ее принялись активно комментировать, подогревая к ней интерес и внимание, очень высокие чины – генеральный прокурор, секретарь СНБОУ, президент. Общими усилиями представителей власти и подконтрольных ей СМИ сложилась картина огромной "победы" над "януковичами", от которой будет большая польза не только украинскому государству, бюджету, но и всем гражданам. Соавторы "победы" не упустили случая, чтобы, без лишней скромности отметив собственные заслуги и свой личный вклад, похвалить себя и друг друга. Луценко провел по этому поводу специальный брифинг, Порошенко – два тематических совещания: сначала с Луценко и секретарем СНБОУ Александр Турчиновым, потом – с министром финансов Александром Данилюком и главой Национального банка Валерией Гонтаревой. Тон в пропагандистском хоре задавал Луценко. Именно он назвал конфискованные средства "общаком Януковича", придав делу новый поворот и сместив акцент на преступный характер, как этой конкретной суммы, так и всего прошлого режима в целом.

На поверку все сказанное оказалось очередной информационной "уткой". То, что нашли в "Ощадбанке", это – не "общак" и не Януковича, а другого человека, подставной фигуры, "Фунта". Эти миллиарды – отнюдь не реальные, как говорят, "живые деньги". Если таковые и есть, то их немного, в основном же, ценные бумаги, государство Украина само себе их вернет. Правда, не без пользы. Если речь, действительно, идет о валютных облигациях внутреннего государственного займа, выпущенных под 8%, то можно говорить об уменьшении госдолга на соответствующую сумму и на экономии на обслуживании этой части долга, требовавшей 112 млн. долларов ежегодно. Что же касается разрекламированного Луценко "зачисления денег на счета Госказначейства", то им не пахло. Вся история – пропагандистский трюк, причем, самого низкого пошиба. Вполне в стиле Луценко. Он только-только был пойман за руку на откровенной лжи с адресами пребывания Януковича в России. С него, как с гуся вода: опять за свое. И, к сожалению, данный высокопоставленный чиновник в такого рода действиях отнюдь не одинок. Сознательное, целенаправленное введение в заблуждение как руководства страны, так и общественности превратилось едва ли не в норму в деятельности всей системы государственного управления.

У Луценко были и есть свои собственные мотивы для того, чтобы в истории с делом о госизмене Януковича лепить из мухи слона. Он пытается использовать это дело как личный пиар, как пример эффективности своей работы как генпрокурора, чтобы прикрыть громким делом и резонансным приговором провалы в работе ГПУ. Например, такой, как неспособность действенно защитить Дениса Вороненкова, которого сам же Луценко позиционировал едва ли не как ключевого свидетеля по делу о госуизмене. Собственно говоря, и вся история с "общаком Януковича", скорее всего, понадобилась генпрокурору с одной целью: сыграть на опережение, нейтрализовав убийственное для власти в целом, для Генпрокуратуры и лично для ее первого руководителя известие о том, что Интерпол снял Януковича с розыска. Как раз накануне начала судебного разбирательства против него в Оболонском суде!

Документальное подтверждение Интерполом о принятии решения о снятии с розыска Януковича, о котором первоначально сообщил адвокат бывшего президента Юрий Кирасир, стало для Киева самым настоящим холодным душем. Власть в такой степени опешила, что не сразу сообразила, как на эту пренеприятнейшую для нее новость реагировать. У Луценко, если верить инсайдерской информации, поначалу собирались обвинить адвоката в распространении заведомо ложных сведений. Впрочем, вовремя одумались, сообразив, что в его распоряжении наверняка имеются материалы, которыми он докажет свою правоту. Украинское национальное бюро Интерпола вынуждено было, скрепя сердце, публично подтвердить, что розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича по линии этого международного органа прекращен. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало. Этим, правда, дело не окончилось. Киев не был бы Киевом, если бы не предпринимал каких-то совершенно безумных действий, компрометирующих его в глазах международного сообщества. Собрав остатки сил, Луценко и его "орлы" пошли в контратаку. По личному поручению шефа, начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что ведомство обжалует решение Интерпола по Януковичу. Вот это по-нашему! Председателя ПАСЕ Педро Аграмунта Киев "скинул", так что в случае чего "закрыть" Интерпол будет легче легкого.