На Трампа подают в суд втрое чаще, чем на трех его предшественников

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президенту США Дональду Трампу в первые 100 дней пребывания у власти пришлось сталкиваться с судебными исками почти втрое чаще, чем трем его предшественникам вместе взятым, пишет газета Boston Globe.

По данным издания, против Трампа было подано 134 иска. При этом Барак Обама за аналогичный период выступил ответчиком 26 раз, а Билл Клинтон — 15. И уж совсем небольшим на фоне рекорда Трампа выглядит показатель Джорджа Буша-младшего, против которого было выдвинуто всего семь исков.

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Как отмечается, значительную часть исков против Трампа возбудили соискатели вида на жительства в США в связи с его исполнительным указом, запрещающим въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Свою лепту внесли и города, предоставляющие убежища для нелегалов. Они пытаются оспорить план администрации о лишении их финансирования из федерального бюджета.

Также газета, издающаяся в Массачусетсе, упомянула про жительницу этого штата, которая подала на Трамп в суд за то, что действия президента "лишили ее радостного ощущения жизни".