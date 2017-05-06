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    На Трампа подают в суд втрое чаще, чем на трех его предшественников

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (223)

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    Значительную часть исков против американского президента возбудили соискатели вида на жительства в США в связи с его исполнительным указом, запрещающим въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.
    Дональд Трамп
    Кадр из видео с сайта politico.com

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президенту США Дональду Трампу в первые 100 дней пребывания у власти пришлось сталкиваться с судебными исками почти втрое чаще, чем трем его предшественникам вместе взятым, пишет газета Boston Globe.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Lucy Nicholson
    Два месяца президента Трампа: от детской неожиданности до первого слова

    По данным издания, против Трампа было подано 134 иска. При этом Барак Обама за аналогичный период выступил ответчиком 26 раз, а Билл Клинтон — 15. И уж совсем небольшим на фоне рекорда Трампа выглядит показатель Джорджа Буша-младшего, против которого было выдвинуто всего семь исков.

    Смотрите также: Суд в США отклонил апелляцию по "миграционному" указу Трампа

    Как отмечается, значительную часть исков против Трампа возбудили соискатели вида на жительства в США в связи с его исполнительным указом, запрещающим въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Свою лепту внесли и города, предоставляющие убежища для нелегалов. Они пытаются оспорить план администрации о лишении их финансирования из федерального бюджета.

    Также газета, издающаяся в Массачусетсе, упомянула про жительницу этого штата, которая подала на Трамп в суд за то, что действия президента "лишили ее радостного ощущения жизни".

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