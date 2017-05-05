Доевроинтегрировались. Судьбой Украины уже пугают македонцев

РИА Новости Украина

Ликующие толпы у зданий органов власти. Оппозиция, безраздельно поддерживаемая извне и рушащая отношения с соседями. Эксперты уже давно указывают на то, что существуют определенные сходства между Украиной и Македонией, хотя бы на уровне метаний молодых государств, впервые получивших независимость после выхода из состава социалистических империй и спустя двадцать лет столкнувшихся с серьезным кризисом идентичности. Смогут ли они сохранить самостоятельность, целостность и независимость?

По словам сербского историка Александра Раковича (Aleksandar Rakovic), между Македонией и Албанией все-таки существуют фундаментальные различия. Прежде всего, Македония оставляет более целостное впечатление.

"Западная Украина населена униатами, которые более близки к полякам, чем к русским. В центральной части Украины проживает население, которое считает себя родственным русским, но не хочет жертвовать своей украинской самобытностью, тогда как в Донбассе, в Харьковской и Одесской области большинство ощущает себя частью “русского мира”. Ну а четвертая часть уже входит в состав России — Крым, большинство населения которого считает себя русскими. Мы видим широкий спектр самоидентификаций: от радикально украинской и антирусской до полностью русской. В этом смысле ситуация на Украине очень специфическая, если не сказать, самая специфическая в этой части Европы", — говорит Ракович.

Ракович отмечает: в Македонии, в отличие от Украины, сталкиваются лишь две самобытности – македонская и албанская: "Сами македонцы расположены больше всего к сербам. Жизнь в Югославии сделала своё дело. И хотя язык македонцев схож с болгарским, в культурологическом плане они считают себя частью югославской традиции".

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Албанцы в Македонии, в свою очередь, считают себя частью албанского целого, и работают вместе с соплеменниками из Косова и из самой Албании над созданием так называемой "Великой Албании", убежден собеседник Sputnik: "Македонцы защищают целостность своего государства, но не подвергают сомнению самобытность македонских албанцев. И в этом коренное их отличие от отношения к русской самобытности тех, кто выступает на Украине за украинское государство в его нынешнем виде".

Ракович полагает, что Украина вряд ли сможет сохраниться как единое целое, более того — она уже разобщена: Крым стал частью России, хотя Запад этого не признает, Донбасс находится под контролем русской части украинского народа.

"Вопрос в том, что будет с западной и центральной Украиной, поскольку это не одно и то же. Мы видим в корне расколотое общество", — говорит историк.

Что же касается Македонии, Ракович считает, что у нее еще есть надежда сохранить целостность. Однако для этого потребуется некая форма “слабой интеграции” с Сербией.

"Не то чтобы она должна стать частью новой Югославии. Сербия не намерена что-либо навязывать Македонии — если македонцы захотят быть в союзе с Сербией, то добро пожаловать. Я, прежде всего, имею в виду, что какая-то форма интеграции, в которой бы участвовали Сербия, Черногория, Республика Сербская (в составе БиГ) и Македония, могли бы стать гарантом безопасности", — сказал Ракович.

В отличие от Македонии, добавил он, Украине не с кем интегрироваться, потому что проект ее ассоциации с ЕС провалится.