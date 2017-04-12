Почему Украина поднимает рейтинги евроскептиков в Европе

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Принятие Европарламентом решения о либерализации визового режима было расценено как очередное подтверждение поддержки Евросоюзом постреволюционной республики. Но, как выразилась в свое время неизвестная "дочь офицера", все не так однозначно. В стратегической перспективе внутриполитические тенденции в ЕС для Украины тревожны.

"Популисты" на марше

В 2017 году Европу ждет череда выборов в ключевых странах, результаты которых определят развитие Евросоюза на несколько лет. Рост евроскептических настроений пугает не только Украину, но и традиционных европейских политиков, построивших свою карьеру на укреплении европейского единства и расширении ЕС.

Степень тревоги европейского истеблишмента в связи с угрозой прихода к власти "популистов" очень хорошо видна на примере ликования после победы на выборах в Голландии "Народной партии за свободу и демократию" Марка Рютте. Экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт назвал данный результат "анти-трамповской волной в Европе".

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Но радоваться особо нечему. Правящая партия потеряла 37 мест по сравнению с прошлым созывом парламента. "Евроскептическая" же Партия свободы вместо 15 кресел получила 20 и заняла второе место. "Форум за демократию", инициировавший референдум по поводу Соглашения об ассоциации с Украиной, прошел в парламент и взял два места. Неплохо выступили и христианские демократы, чей лидер Сибранд ван Бюма обещал своим избирателям, что после победы "выбросит украинское Соглашение в корзину".

Еще один момент, на который обратил внимание проживающий в Нидерландах политолог Владимир Корнилов, это крайняя раздробленность голландского парламента, где представлены 13 партий.

Не менее интересна предвыборная ситуация и в Германии. Согласно опросу Института новых социальных ответов, ХДС/ХСС Ангелы Меркель и Социал-демократическую партию поддерживают по 32% граждан, т.е. их шансы на победу равны.

СДПГ сложно назвать "популистами" и "новой силой", но дьявол кроется в кандидатуре канцлера, которую будут выдвигать эсдеки. Как назвала Мартина Шульца газета Süddeutsche Zeitung, он "политически правильный популист". Он идет с лозунгом "Сделаем Европу снова великой", что перекликается с призывами Трампа. На первый взгляд, различий в позиции по Украине между старым и новым канцлером нет. С другой стороны, "новой метле" могут потребоваться успехи в решении застарелых проблем Германии.

Судьба Европы решится в Париже

Вслед за Брекзитом вопрос о дальнейшем существовании ЕС может быть поставлен и во Франции. По результатам социологических опросов, о готовности поддержать "кандидата глобализаторов" Эммануэля Макрона заявили всего 24% респондентов. "Ноздря в ноздрю" с ним движется лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Рейтинг Франсуа Фийона составляет 17%, левого кандидата Жан-Люка Меланшона – 18%.

Пока прогнозы результатов второго тура голосования благоприятны для глобализаторских элит. В паре Макрон – Ле Пен выиграет экс-министр экономики (62% против 38%). Если лидер "Национального фронта" встретится с Фийоном, победит экс-премьер (57% против 43%). Но, если посмотреть глубже, суммарный рейтинг евроскептиков составляет 60%. И совершенно не факт, что кто-либо из кандидатов, вышедших из гонки, не поддержит во втором туре лидера "Национального фронта".

Неприятие диктата Брюсселя у них различается лишь степенью радикальности. Если Ле Пен выступает за выход из ЕС и возврат к франку, Фийон требует ограничения полномочий Брюсселя. В этом его позиция крайне близка к Меланшону, который готов покинуть ЕС, если органы объединенной Европы не "отпустят вожжи".

В любом случае, новому президенту Франции не удастся игнорировать запрос 60% избирателей, даже если несовершенство избирательной системы позволит Эммануэлю Макрону занять высший государственный пост.

Что еще объединяет оппозиционных французских кандидатов – это скепсис по отношению к Украине. По сути, у Киева союзников во Франции нет, что неминуемо скажется на дальнейшем ходе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Многострадальный "Минск-2"

Постоянные маневры и откровенные затяжки Киева в выполнении минских договоренностей откровенно "достали" европейских гарантов меморандума. Дружно выступив против блокады Донбасса, которую Петр Порошенко решил возглавить, Европа и США требуют прогресса и по политической части Минских соглашений.

Как заявил посол Германии Эрнст Райхель, выборы в ЛДНР нужно проводить до возобновления украинского контроля над границей, что является частью комплекса мер, согласно которому процесс восстановления контроля Украины над ее государственной границей должен начаться на следующий день после выборов.

По словам посла США Мари Йованович, "если мы отойдем от Минска, когда я говорю "мы", я считаю важным, что международное сообщество объединилось вокруг Украины… Я думаю, что Украина останется без поддержки западных партнеров, если выйдет из этого переговорного процесса".

Недовольство тем, что Украина заставляет Европу, которой хватает внутренних проблем, заниматься своими, действительно, зреет. Как считает депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, "в Евросоюзе все понимают, что ситуация зашла в тупик. Во-первых, пресловутые Минские соглашения не соблюдаются. И сегодня, на самом деле, уже никто не считает, что они могут быть выполнены. Всем очевидно, что украинское правительство не имеет ни малейшего желания выполнять свои обязательства… Сегодня Европейский союз так занят собственным спасением, разрываясь между Brexit и нарастающей риторикой внутри ЕС, которая все чаще ставит под вопрос само существование союза, что в итоге Украина стала чем-то, о чем можно и забыть".

А Васька слушает, да ест

В Киеве, похоже, не хотят слышать все громче звучащие из Европы и из США тревожные сигналы. Пресловутый "безвиз" и выделение транша МВФ было воспринято как индульгенция для дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе и нарушения с трудом достигнутого "пасхального перемирия". Блокада не прекращена, а почувствовавшие безнаказанность радикалы продолжают войну с российскими банками, часть активов которых принадлежит и европейским структурам.

Кстати пришелся и ракетный удар США в Сирии, который Украина поспешила одобрить в надежде, что военный конфликт с Россией заставит Вашингтон поддержать киевский режим. Европу, часть стран которой уже высказалась против военного вмешательства США, Украина, как всегда, проигнорировала. Если к этому добавить движения слона в посудной лавке в виде запрета на въезд в Украину Марин Ле Пен и другим популярным в Европе оппозиционным политикам, то становится ясным, что Украина роет себе яму на будущее.

При этом парадоксальным образом, откровенно боясь прихода к власти в ЕС евроскептиков и "популистов", Киев своими руками повышает их рейтинг. Немецких бюргеров и испанских мах мало интересует "защита Украиной Европы от путинских орд на дальних рубежах". Они бы с удовольствием забыли об Украине вообще, в том числе и, голосуя за политиков, которые им это гарантируют.

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