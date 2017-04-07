Пробил час выбора: или АТО, или Европа

Павел Рудяков, эксперт

Начать этот разговор следовало бы, думаю, издалека. "Европейский выбор" для Украины был сделан не на "Евромайдане". Пальма первенства и право "отцовства" заслуженно должны принадлежать Леониду Кучме. Именно во время его второго президентского срока была задумана, разработана и принята государственная стратегия европейской интеграции, целью которой провозглашалось выполнение критериев для получения Украиной членства в Европейском Союзе. Принята и запущена в реализацию. Вопрос о членстве очень скоро усилиями европейцев сначала отошел на второй план, а затем и вовсе был снят с повестки дня европейско-украинского диалога. Европейский же проект как таковой остался, был продолжен и даже многократно усилен.

После Кучмы идея и весь европейский проект плавно перешли в "наследство" к Виктору Ющенко, а от него – к Виктору Януковичу. И тот и другой предпочли, не опираясь на опыт и достижения предшественников, не очень оглядываясь и ссылаясь на них, торить свой собственный путь. Магистральный вектор пути, однако, не менялся. И ударный лозунг оставался при всех тем же: вперед в Европу! Почему об этом никто не вспоминает? Видимо, потому что "европейский выбор" в том виде, в каком его продвигали Кучма, Ющенко, Янукович, и "европейский выбор", взятый на вооружение "Евромайданом" и Петром Порошенко, – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. По своей сути и тот и другой далеки от действительного сближения Украины с Европой. И тот и другой рассчитаны преимущественно на внутреннего потребителя. Ни тот ни другой не предполагают революционных прорывов в виде, к примеру, реального получения Украиной и украинцами весомых прав и привилегий, предусмотренных в Европейском Союзе для тех, кого там считают "своими".

Между "европейским выбором" от президентского триумвирата (при всех нюансах его можно рассматривать как одно явление) и "европейским выбором" от Порошенко существует фундаментальное, принципиальное отличие. Первый предусматривал сближение с Европой при сохранении стратегического партнерства с Россией. Второй был от начала до конца задуман и выстроен на идее решительного разрыва связей с Россией, дистанцирования от нее, переведения отношений с ней в режим повышенной конфликтности, открытой конфронтации, рассчитанной не только на коротко-, но и на средне- и даже на долгосрочную перспективу.

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Объявление Киевом "антитеррористической операции" против Донбасса было продиктовано исключительно внутриполитической логикой, необходимостью распространения новой властью своего влияния и контроля из центра в регионы. К "европейскому выбору" этот трагический шаг не имел ни малейшего отношения. Настоящий "европейский выбор" для Украины несовместим с "АТО". "Операция" не просто противоречит ему, она категорически исключает его. Мнимый же выбор ассоциации с Европой, предусмотрительно начертанный на знаменах, палатках и даже шинах "Евромайдана", в логику "антитеррора" для Донбасса как раз вписывается. Если присмотреться внимательнее, то может показаться, что он – мнимый европейский выбор – является естественным продолжением "революции достоинства", ее следующим этапом.

Отстранение Виктора Януковича, кстати, пусть и представленное на уровне политической символики как рывок в Европу, европейским духом даже не пахнет. Уличные протесты как способ выражения своей воли неорганизованной народной массой, безусловно, являются одним из элементов и атрибутом демократии. А вот вооруженное насилие, которым эти протесты были сопровождены и продолжены у нас, с точки зрения традиционных европейских демократических практик вряд ли следует считать допустимым и нормальным.

"Евромайдан" требовал изгнать Виктора Януковича и осуществить "европейский выбор" путем решительного поворота Украины к Европе в лице Европейского Союза. Януковича изгнали, поворот обозначили. Жизнь большинства украинцев от этого стала не лучше, а хуже. Европейский рай для них не наступил, три года спустя о сближении с ЕС стали забывать. Вместо Европы обетованной страна погрузилась в "Антитеррористическую операцию" против собственных граждан, сопровождаемую острым конфликтом с Россией и упорным провоцированием открытой войны с ней.

Похоже, что на "Майдане" нам за нас выбрали Европу только для того, чтобы под шумок создать условия для полного и окончательного разрыва с Россией. Все остальное было вторично. Все остальное говорилось и делалось исключительно с одной целью: напустить побольше туману на истинные мотивы и действительные намерения "революционеров".

О сущности операции в Донбассе – не декларативной, а реальной, как и о самом термине"антитеррористический", спорить нет смысла. Без всяких споров понятно, что она – операция – выходит далеко за рамки борьбы против терроризма, а он – термин – несет в себе исключительно политическо-пропагандистский заряд, не имея отношения к содержащемуся в международном праве понятии "терроризм". Американский профессор Гарольд Гонжу Коу, привлеченный Киевом для защиты интересов в Международном суде ООН в Гааге в судебном разбирательстве по иску Украины против России, вроде бы, наш человек. Так вот, даже он не берется утверждать, что тех, кто воюет на востоке, следует считать террористами. "Есть четкое определение того, что такое терроризм, – говорит он. – Это – атаки на гражданских лиц. По сообщениям в газетах мы все видим, что большинство участников вооруженных формирований воюют против украинской армии". Как говорили древние, умному – достаточно.

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Откуда, как говорят в народе, растут ноги "европейского выбора" украинской государственно-политической элиты? Конечно, не из общих с Европой ценностей. Конечно, не из единого с Европой цивилизационного прошлого. Все куда проще и банальнее: из голого интереса. Получив государственную независимость, партийно-советская номенклатура Украинской ССР сказочно разбогатела. А разбогатев, принялась всерьез мечтать о том, чтобы стать Европой, где и полагается пребывать тем, кто богат. В расчет при этом принималось еще и то обстоятельство, что Европа, которая по всему должна быть заинтересована в Украине и в установлении определенного контроля над ней, за лояльность готова будет заплатить.

В Европе к заигрываниям украинской элиты отнеслись с пониманием. По договоренности с Америкой Европа стала манить Украину пальчиком, раздавать украинцам разного рода привлекательные авансы, хотя "жениться" так толком и не обещала. Как и не думала о том, чтобы заменить для Киева Россию как главного, уникального донора национальной экономики. После "Майдана" и откровенного отказа Европы взять Украину на содержание и полный пансион вкупе с разрывом экономических связей с Россией произошел обвал реального сектора экономики. Это сделало невозможным и формирование современной политической нации по европейскому образцу, и реализацию европейского выбора, пускай даже в его усеченном варианте. Для удержания власти пришлось искать что-то другое, чем можно было бы подменить европейский выбор. Тогда власть пошла самым простым путем, взявшись культивировать и эксплуатировать этнонационализм, причем в его наиболее примитивных и вульгарных формах.

По злой ли воле, по худому ли стечению обстоятельств "Евромайдан", обещавший вести в Европу, привел в "АТО". Какое-то время декларативный европейский и реальный "антитеррористический" векторы государственного развития удавалось худо-бедно совмещать, по крайней мере, на уровне официальной риторики. Теперь они окончательно пришли в противоречие друг с другом: двигаться и туда и туда невозможно. Упорно продолжая "АТО", Киев не приближается к Европе, а все больше отдаляется от нее. Более того, с каждым новым днем продолжения "АТО" между Украиной и Европой растет и крепнет стена. Почти такая же, какую мы собирались соорудить по всей линии границы между Украиной и Россией, чтобы раз и навсегда отгородиться от ставшего ненавистным нам северного соседа.