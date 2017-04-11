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    Еврокомиссия созывает специальное заседание из-за очередей на границе

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    Мигранты штурмуют ЕС (626)

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    По информации СМИ, когда стали скапливаться большие очереди на границах в Еврокомиссии решили провести на этой неделе совещание экспертов для решения этих вопросов.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Еврокомиссия планирует провести встречу с экспертами в Брюсселе в связи с задержками на границах стран Евросоюза. Причиной больших очередей стали антитеррористические меры.

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    "Когда стали скапливаться большие очереди, мы связались с несколькими государствами-членами, мы собираемся провести на этой неделе совещание экспертов для решения этих вопросов", — передает слова представителя Еврокомиссии издание EUobserver.

    Причиной задержек на границах стали меры по обеспечению антитеррористической безопасности, в частности тщательная проверка документов каждого гражданина ЕС, который въезжает в Шенгенскую зону или покидает её.

    Сообщается, что цель проверок — выявить экстремистов, которые воевали в Сирии, а затем возвращаются для совершения нападений в Европе.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз с пятницы, 7 апреля, усилил контроль на своих внешних границах.

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