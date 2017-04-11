Еврокомиссия созывает специальное заседание из-за очередей на границе

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Еврокомиссия планирует провести встречу с экспертами в Брюсселе в связи с задержками на границах стран Евросоюза. Причиной больших очередей стали антитеррористические меры.

"Когда стали скапливаться большие очереди, мы связались с несколькими государствами-членами, мы собираемся провести на этой неделе совещание экспертов для решения этих вопросов", — передает слова представителя Еврокомиссии издание EUobserver.

Причиной задержек на границах стали меры по обеспечению антитеррористической безопасности, в частности тщательная проверка документов каждого гражданина ЕС, который въезжает в Шенгенскую зону или покидает её.

Сообщается, что цель проверок — выявить экстремистов, которые воевали в Сирии, а затем возвращаются для совершения нападений в Европе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз с пятницы, 7 апреля, усилил контроль на своих внешних границах.