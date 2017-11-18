Додоговаривались? Украинские долги пойдут с молотка

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Долг платежом красен

Пока Киев пытается выторговать кредит у МВФ, долги страны могут пустить с молотка. Речь идет о 3 миллиардах долларов, которые были одолжены у России в 2013 году. Киевская власть пытается представить этот долг, как долг частного лица — бывшего президента страны Януковича. Поэтому отказывается выплачивать деньги. Мало того, выпуск еврооблигаций в декабре 2013 года был объявлен взяткой бывшему президенту за то, чтобы тот якобы отказался от евроассоциации и переориентировался на Таможенный союз. И это притом, что и МВФ и Высокий суд в Лондоне признали данный кредит суверенным долгом Украины, который требует своевременного погашения. Лондонский суд 29 марта 2017 года обязал Киев погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и проценты по ним. Однако украинские власти подали апелляцию, поэтому решение суда приостановлено. В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по этим еврооблигациям. В госбюджете на 2018 год также не заложена сумма на данную выплату, а значит, украинские власти не собираются выплачивать деньги при любых обстоятельствах, даже если проиграют апелляцию в международном суде.

Долги платят только трусы

Фактически, речь идет об отказе выплачивать свои международные суверенные долги, то есть, о скрытом дефолте государства. При этом, страна не только не хочет выплачивать еврооблигации, но и отказывается их признавать. Ситуация с данным долгом сильно подорвала кредитные позиции страны. На рынок евроблигаций Украина смогла выйти после трехлетнего перерыва, разместив в сентябре 2017 года пятнадцатилетние евробонды на 3 миллиарда долларов под 7,3%. Фактически, страну от финансового краха в 2014-2015 гг спас Международный валютный фонд, который в течение двух лет выделил нам 11 млрд долларов. Однако сейчас Фонд денег не дает из-за отсутствия реформ, приостановили свое финансирование и другие международные финансовые организации. При этом, российский долг продолжает висеть над Украиной дамокловым мечом, напоминая об угрозе дефолта в случае, если страна проиграет апелляцию в Лондоне.

В этой ситуации Россия решила умыть руки, продав украинский долг. Российская Федерация рассматривает возможность продажи "долга Януковича" на сумму в 3 миллиарда долларов другому государству, об этом заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. По его словам, на эту тему через посредников ведутся постоянные переговоры с Киевом, однако он отказался комментировать ход этих переговоров.

"Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования к Украине и мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения", — сказал российский чиновник.

Действительно, украинские власти не могут пойти на компромисс с Москвой по политическим причинам. Если они согласятся выплачивать России хотя бы часть долга, они тут же будут подвергнуты обвинениям со стороны националистов, которых власть очень боится. Передача российских долгов третьей стороне позволит сторонам частично решить проблему долга, ведь теперь Киев будет вести переговоры не с РФ, а с другой страной.

Читайте также: Суд и дело на $3 млрд. Заплатит ли Украина России по счетам?

Однако внешне подобная сделка будет выглядеть неприглядно для украинской стороны, ведь, по сути, она будет вынуждена признать этот долг и начать выплачивать по нему деньги. Стоит отметить, что после победы Майдана новая власть вначале признавала "долг Януковича" как суверенный, настаивая лишь на пересмотре условий по выплате, однако затем поменяла позицию, заявив, что это долг частной структуре (бонды выкупил российский государственный Фонд национального благосостояния), а потом и вовсе стали отрицать факт государственного долга.

Россиян заменят китайцы?

Стоит отметить, что Россия до 2014 года была активным кредитором Украины, выдавая деньги не на выплату старых долгов (как это делает например МВФ), а на закупку газа или на развитие инфраструктурных проектов (кредит на строительство ветки метро на столичную Троещину), а также реального сектора экономики (кредиты банков с российским капиталом). Достаточно вспомнить, что в рамках декабрьского соглашения 2013 года Украина должна была получить 15 миллиардов долларов кредитов, скидку на газ, а также российские контракты для украинских судостроительных заводов. После победы Евромайдана все эти проекты пришлось аннулировать.

Теперь у страны осталось слишком мало возможностей для международных займов. Деньги на инфраструктурные проекты готовы давать только Всемирный банк и КНР. Однако первые недовольны ходов реформ в стране, а китайцы деньги дают только в том случае, если в строительных работах будут принимать участие их заводы и их рабочая сила. Существенным плюсом российских займов было то, что они помогали развиваться украинской промышленности. После замораживания сотрудничества с "агрессором" отечественной экономике придется ориентироваться на более жестких кредиторов.