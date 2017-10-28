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28.10.201707:59
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    Экономика

    Размер долга по зарплате в Украине достиг 2,5 млрд гривен

    (обновлено: )23
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Размер невыплаченных зарплат на 1 октября 2017 года увеличился на 5,6% по сравнению с 1 октября 2016 года и достиг 2 467,809 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

    Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 октября 2017 года был зафиксирован в Донецкой области — 508,623 млн гривен, Луганской — 531,846 млн гривен и Харьковской — 244,290 млн гривен.

    Что касается отраслевого разреза, то самая большая задолженность приходится на обрабатывающую промышленность — 1 153,173 млн. грн.

    Данные приведены без учета Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

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