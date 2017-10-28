Размер долга по зарплате в Украине достиг 2,5 млрд гривен

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Размер невыплаченных зарплат на 1 октября 2017 года увеличился на 5,6% по сравнению с 1 октября 2016 года и достиг 2 467,809 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 октября 2017 года был зафиксирован в Донецкой области — 508,623 млн гривен, Луганской — 531,846 млн гривен и Харьковской — 244,290 млн гривен.

Что касается отраслевого разреза, то самая большая задолженность приходится на обрабатывающую промышленность — 1 153,173 млн. грн.

Данные приведены без учета Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.