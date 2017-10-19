У НБУ мало стимулов для повышения средней зарплаты по стране - юрист

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины в сентябре повысил размер должностных окладов руководства учреждения. Как объясняет пресс-служба регулятора, в течение нескольких лет заработная плата главы Нацбанка и членов правления банка оставалась неизменной, в несколько раз ниже среднерыночной зарплаты членов правлений коммерческих банков Украины. Соответственно, оклады членов правления НБУ повышены до среднерыночного уровня.

При этом указано, что повышение зарплаты не касается главы Центробанка Валерии Гонтаревой, которая подала в отставку и сейчас находится в вынужденном отпуске без сохранения заработной платы.

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По информации источников, после повышения должностных окладов исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий теперь будет получать вдвое больше — 241 тысячу гривен.

Должностные оклады руководства НБУ прокомментировал юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Повышения зарплат — это совет МВФ, не нужно думать, что это что-то принципиально украинское и наши чиновники хитрее, чем другие. Это стандартный набор советов Фонда. Вопрос в том, что не всегда они могут быть восприняты справедливо на национальной почве. Тем более, что наша зарплата остается самой низкой в Европе. Это данные, которые были подтверждены буквально в октябре некоторыми бизнес-ассоциациями. Кроме того, важно, что зарплата члена совета НБУ привязывается к четырем максимальным заработкам членов правления НБУ. То есть она привязывается не к средней зарплате по стране, а к зарплате их коллег с другого органа управления. При таких условиях, я думаю, что НБУ имеет мало стимулов для улучшения ситуации с зарплатами и рабочими местами в стране", — заявил эксперт.