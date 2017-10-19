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    У НБУ мало стимулов для повышения средней зарплаты по стране - юрист

    (обновлено: )20
    В эфире радиостанции Голос Столицы юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин заявил, что зарплаты членов совета НБУ привязываются не к средней зарплате в Украине, а к максимальным заработкам членов правления НБУ.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины в сентябре повысил размер должностных окладов руководства учреждения. Как объясняет пресс-служба регулятора, в течение нескольких лет заработная плата главы Нацбанка и членов правления банка оставалась неизменной, в несколько раз ниже среднерыночной зарплаты членов правлений коммерческих банков Украины. Соответственно, оклады членов правления НБУ повышены до среднерыночного уровня.

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    При этом указано, что повышение зарплаты не касается главы Центробанка Валерии Гонтаревой, которая подала в отставку и сейчас находится в вынужденном отпуске без сохранения заработной платы.

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    По информации источников, после повышения должностных окладов исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий теперь будет получать вдвое больше — 241 тысячу гривен.

    Должностные оклады руководства НБУ прокомментировал юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Повышения зарплат — это совет МВФ, не нужно думать, что это что-то принципиально украинское и наши чиновники хитрее, чем другие. Это стандартный набор советов Фонда. Вопрос в том, что не всегда они могут быть восприняты справедливо на национальной почве. Тем более, что наша зарплата остается самой низкой в Европе. Это данные, которые были подтверждены буквально в октябре некоторыми бизнес-ассоциациями. Кроме того, важно, что зарплата члена совета НБУ привязывается к четырем максимальным заработкам членов правления НБУ. То есть она привязывается не к средней зарплате по стране, а к зарплате их коллег с другого органа управления. При таких условиях, я думаю, что НБУ имеет мало стимулов для улучшения ситуации с зарплатами и рабочими местами в стране", — заявил эксперт.

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