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    Экономика

    НБУ завершил реструктуризацию внутреннего долга на $8,2 млрд

    (обновлено: )83
    НБУ и Министерство финансов Украины завершили осуществление сделки с государственным долгом (репрофайлинг) путем обмена ОВГЗ, находящихся в собственности Национального банка, на новые ОВГЗ.
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины совместно с Министерством финансов завершили репрофайлинг (реструктуризацию с продлением срока обращения) портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) НБУ на 219,6 миллиарда гривен, сообщила пресс-служба украинского финрегулятора.

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    "Национальный банк Украины и министерство финансов Украины завершили осуществление сделки с государственным долгом (репрофайлинг) путем обмена ОВГЗ, находящихся в собственности Национального банка, на новые ОВГЗ. Общий объем портфеля ОВГЗ в собственности Нацбанка сейчас составляет 360,6 миллиарда гривен (13,5 миллиарда долларов), из которых под репрофайлинг попали облигации номиналом 219,6 миллиардов гривен", — говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ЦБ.

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    Уточняется, что примерно 145,2 миллиарда гривен из общего портфеля ОВГЗ были конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции, и еще около 74,4 миллиарда гривен — в долгосрочные гривневые облигации различной срочности погашения с фиксированными процентными ставками.

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    Остаток портфеля осталась без изменений — с фиксированным уровнем доходности.

    "Погашение облигаций, по которым были проведен репрофайлинг, будет происходить равномерно — примерно по 12 миллиардов гривен ежегодно до 2047 года. Такой подход к погашению основной суммы долга позволит равномерно распределить нагрузку на государственный бюджет в течение 30 лет", — цитирует пресс-служба ЦБ главу минфина Украины Александра Данилюка.

    Украина в 2015 году провела реструктуризацию части госдолга, которая затронула ценные бумаги, выкупленные ранее коммерческими кредиторами, на 15 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда долларов были списаны. В рамках реструктуризации Киев выпустил новые ценные бумаги для своих кредиторов.

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