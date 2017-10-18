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    Члены правления НБУ существенно подняли себе зарплаты - СМИ

    (обновлено: )66
    По данным СМИ, исполняющий обязанности главы правления НБУ Яков Смолий будет получать ровно вдвое больше, чем раньше – 241 тысячу гривен, а Роман Борисенко и Екатерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 тысяч гривен.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Члены правления Национального банка Украины повысили себе зарплаты, сообщает ТСН со ссылкой на источники.

    Валерия Гонтарева
    УНИАН
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    Как отмечается, повышение зарплаты, в частности у заместителей главы НБУ, можно увидеть в их декларациях. 

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    Так, исполняющий обязанности главы правления НБУ Яков Смолий будет получать ровно вдвое больше, чем раньше – 241 тысячу гривен. Дмитрий Сологуб увеличил зарплату на 107 тысяч гривен. Роман Борисенко и Екатерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 тысяч гривен, а Олег Чурий – на 6 тысяч гривен меньше.

    Председателю правления НБУ предполагается зарплата на уровне 300 тысяч гривен. Однако, напомним, Валерия Гонтарева находится в безоплатном отпуске.

    Напомним, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" (регистрационный номер 7172), которым предлагается повысить парламентариям заработные платы

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