Члены правления НБУ существенно подняли себе зарплаты - СМИ

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Члены правления Национального банка Украины повысили себе зарплаты, сообщает ТСН со ссылкой на источники.

Как отмечается, повышение зарплаты, в частности у заместителей главы НБУ, можно увидеть в их декларациях.

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Так, исполняющий обязанности главы правления НБУ Яков Смолий будет получать ровно вдвое больше, чем раньше – 241 тысячу гривен. Дмитрий Сологуб увеличил зарплату на 107 тысяч гривен. Роман Борисенко и Екатерина Рожкова зарабатывают теперь по 230 тысяч гривен, а Олег Чурий – на 6 тысяч гривен меньше.

Председателю правления НБУ предполагается зарплата на уровне 300 тысяч гривен. Однако, напомним, Валерия Гонтарева находится в безоплатном отпуске.

Напомним, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" (регистрационный номер 7172), которым предлагается повысить парламентариям заработные платы.