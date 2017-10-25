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    Две зарплаты за жилье. Киев - второй в мире по дороговизне аренды

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    Киев занял второе место в десятке самых дорогих городов по аренде жилья (в соотношении с зарплатой), пишет Bloomberg. На первом месте в рейтинге - Каракас, а на седьмом - Москва. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Киев - второй в мире по дороговизне аренды жилья. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Киев занял второе место в рейтинге городов, где стоимость аренды жилья обходится жителям дороже всего, по версии агентства Bloomberg.

    Столица Украины уступила только венесуэльской столице Каракасу.

    Bloomberg отмечает, что более низкие доходы делают жилье менее доступным в развивающихся странах.

    Читайте также: Дорого, а может, так и нужно? Стоимость аренды жилья в Киеве

    Аренда жилья в Киеве в среднем обходится в 609 долларов, и среднемесячная стоимость составляет 372,3% от средней зарплаты. У Каракаса — 416 долларов и 3849% соответственно.

    В первую десятку также вошли Ханой, Мумбаи, Буэнос-Айрес, Богота, Москва, Рио-де-Жанейро, Пекин и Шанхай.

    Рейтинг был составлен из учета среднестатистических зарплат в странах мира.

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