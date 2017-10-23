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    Киев

    Киев стал вторым в мире по дороговизне аренды жилья

    (обновлено: )51
    По данным агентства Bloomberg, аренда жилья в Киеве в среднем обходится в 609 долларов, и среднемесячная стоимость составляет 372,3% от средней зарплаты.
    Вид на Киев
    РИА Новости Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Киев занял второе место в рейтинге городов, где стоимость аренды жилья обходится жителям дороже всего, по версии агентства Bloomberg.

    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017
    facebook.com/petroporoshenko
    Главные события 23 октября в фотографиях

    Столица Украины уступила только венесуэльской столице Каракасу.

    Bloomberg отмечает, что более низкие доходы делают жилье менее доступным в развивающихся странах.

    В таблице агентства указано, что аренда жилья в Киеве в среднем обходится в 609 долларов, и среднемесячная стоимость составляет 372,3% от средней зарплаты. У Каракаса — 416 долларов и 3849% соответственно.

    bloomberg.com
    Рейтинг Bloomberg с самой дорогой арендой жилья

    В первую десятку также вошли Ханой, Мумбаи, Буэнос-Айрес, Богота, Москва, Рио-де-Жанейро, Пекин и Шанхай.

    Рейтинг был составлен из учета среднестатистических зарплат в странах мира.

    bloomberg.com
    Карта Bloomberg. Рейтинг по самой дорогой аренде жилья

    Напомним, украинцы тратят на товары и услуги 94% заработанного и лишь 6% откладывают, подсчитала Госслужба статистики по итогам полугодия. Год назад украинцы тратили меньше — 90,8% заработков, два года назад — 89,2%. По данным Госстата, все украинцы потратили за первое полугодие свыше 442 млрд грн.

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