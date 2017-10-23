Киев стал вторым в мире по дороговизне аренды жилья

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Киев занял второе место в рейтинге городов, где стоимость аренды жилья обходится жителям дороже всего, по версии агентства Bloomberg.

Столица Украины уступила только венесуэльской столице Каракасу.

Bloomberg отмечает, что более низкие доходы делают жилье менее доступным в развивающихся странах.

В таблице агентства указано, что аренда жилья в Киеве в среднем обходится в 609 долларов, и среднемесячная стоимость составляет 372,3% от средней зарплаты. У Каракаса — 416 долларов и 3849% соответственно.

bloomberg.com Рейтинг Bloomberg с самой дорогой арендой жилья

В первую десятку также вошли Ханой, Мумбаи, Буэнос-Айрес, Богота, Москва, Рио-де-Жанейро, Пекин и Шанхай.

Рейтинг был составлен из учета среднестатистических зарплат в странах мира.

bloomberg.com Карта Bloomberg. Рейтинг по самой дорогой аренде жилья

Напомним, украинцы тратят на товары и услуги 94% заработанного и лишь 6% откладывают, подсчитала Госслужба статистики по итогам полугодия. Год назад украинцы тратили меньше — 90,8% заработков, два года назад — 89,2%. По данным Госстата, все украинцы потратили за первое полугодие свыше 442 млрд грн.