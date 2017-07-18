Депутатам Рады увеличат компенсацию на аренду жилья

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Размер ежемесячной денежной компенсации депутатам для аренды или найма гостиничного номера увеличится на 190 гривен до 650 гривен в сутки, говорится в решении комитета Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

Изменение вступит в силу с 1 сентября.

Как пишет агентство "Украинские новости", комитет 14 июля рассмотрел письма исполняющего обязанности руководителя аппарата Рады Петра Боднара и выяснил, что компенсация стоимости аренды жилья осуществляется, исходя из стоимости одноместного однокомнатного номера гостиницы "Киев" из расчета 460 гривен в сутки, который был актуален более трех лет назад.

При этом с момента утверждения такого размера компенсации выросли коммунальные тарифы, а также изменился размер минимальной заработной платы.

По расчетам аппарата Рады, на данный момент средняя стоимость номера составляет около 650 гривен в сутки. В итоге регламентный комитет согласился с предложением аппарата ВР увеличить размер компенсации депутатам за аренду жилья с 460 до 650 гривен в сутки.

Комитет также разрешил аппарату установить с 3 июля размер расходов на обеспечение командировок помощников-консультантов депутатов в сумме 400 гривен в месяц.

Ранее один из народных депутатов Вячеслав Константиновский, известный бизнесмен и миллионер, написал заявление о сложении мандата.