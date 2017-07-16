Из Одессы: Рада прошла половину пути – результаты половинчатые

РИА Новости Украина

Верховная Рада восьмого созыва отработала половину отведенного ей срока. По этому поводу председатель парламента Андрей Парубий дал большую пресс-конференцию для всеукраинских и региональных средств массовой информации. Вопросы были самые разнообразные. Интересно, что важнейшим из сотен принятых Верховной Радой законов и постановлений Андрей Владимирович считает принятие закона о провозглашении курса Украины на вступление в НАТО, пишет Алесь Супранович.

В этом плане его позиция в определенной мере созвучна мнению Петра Порошенко, который, радуясь получению Украиной безвизового режима, даже продекламировал стихи Михаила Лермонтова: "Прощай, немытая Россия…!" Вполне очевидно, что курс на вступление в Североатлантический блок тоже означает окончательный разрыв с Российской Федерацией.

Андрей Парубий опять представил получение безвизового режима как большое достижение народа Украины и Верховной Рады в том числе. К сожалению, не прозвучал отчет об экономических достижениях парламента, о том, какие законы приняты для поддержки промышленности, создания новых рабочих мест. А ведь именно от этого зависит благосостояние всей страны и каждого из нас в отдельности.

Зато Андрей Парубий не преминул напомнить о таком важном, по его мнению, решении Верховной Рады, как запрет георгиевской ленты. Словно этим решением можно накормить голодающий народ.

Вне зоны внимания Андрея Парубия остались и повышение тарифов на газ, электричество и другие коммунальные услуги. Идем в Европу, а значит – все у нас должно соответствовать европейским стандартам. Только Андрей Владимирович забыл сказать про европейский уровень зарплат и пенсий. На этом фоне как-то несуразно прозвучала информация о визите Парубия в США и подписании там меморандума о сотрудничестве с американским конгрессом. Но меморандум – это только заявление о намерениях. А будет ли прок от сотрудничества с заокеанскими "друзями" – остается только надеяться. Думается, что это будет зависеть и от наших успехов в борьбе с коррупцией.

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Хотя спикер и здесь не удержался, чтобы не поставить в заслугу Верховной Раде создание Национального Антикоррупционного бюро и Национального Агенства по предотвращению коррупции, специальной антикоррупционной прокуратуры. Правда, на вопрос о проверке электронных деклараций Андрею Владимировичу рассказывать было нечего.

Как и о перспективах рассмотрения Верховной Радой ходатайств Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов Максима Полякова, Андрея Лозового, Олеся Довгого, Михаила Добкина и Борислава Розенблата – не слишком ли длинный перечень нардепов, погрязших в коррупции? Кстати, большинство из них входит в правящую коалицию.

Украинское фото Депутат Верховной Рады Максим Поляков

На вопрос о составе той самой коалиции Парубий ответил весьма расплывчато – набрали же 227 голосов за медицинскую реформу в первом чтении. Только Андрей Владимирович не уверен, пройдет ли этот закон во втором чтении. Сложно будет набрать нужное количество голосов и за пенсионную реформу. Оба этих законопроекта, по словам спикера, Верховная Рада должна рассмотреть до окончания нынешней сессии.

Но важнее всего для Андрея Парубия – принятие закона о Конституционном суде. Не готов пока и законопроект о реинтеграции оккупированных территорий. Его поручил парламенту разработать Президент Петр Порошенко. На днях Петр Алексеевич встречался с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. И тот якобы предложил свой план урегулирования этого вопроса, основанный на Минских соглашениях.

Другое дело, удовлетворит ли этот вариант Российскую Федерацию. В любом случае Андрей Парубий согласен с мнением секретаря Национального совета по безопасности и обороне Александра Турчинова о том, что пришло время изменить статус АТО. В НСБО еще не решили как именно. И если внести этот законопроект в зал под Куполом – единодушия точно не будет. Не уверен глава Верховной Рады и в решении народных депутатов относительно назначения министров. Хотя без должного руководства остаются министерство аграрной политики и продовольствия, министерство здравоохранения. А ведь именно на этих направлениях проводятся важнейшие реформы. И без главных руководителей здесь не обойтись.

На повестке дня стоит и вопрос о реорганизации Центральной избирательной комиссии. Национальное Антикоррупционное бюро по-прежнему расследует так называемую амбарную книгу Партии регионов, в которой фигурирует и председатель Центризбиркома Михаил Охендовский. Требуется также назначить главу Национального банка и членов Счетной палаты.

На пресс-конференции зашла речь и реформировании правоохранительных органов, в чем Парубий тоже видит заслугу Верховной Рады. Но, как назло, в Киеве подорвали "Мерседес" с начальником разведывательного управления. На этом фоне рассказ Андрея Парубия о создании Сил специальных операций выглядит не совсем адекватно.

УНИАН На месте подрыва авто полковника разведки в Киеве Максима Шаповала

Хотя записной информатор МВД народный депутат Антон Геращенко тут же усмотрел в произошедшем руку Москвы. Член фракции "Народного Фронта", очевидно, хочет помочь своему шефу – министру внутренних дел Арсену Авакову. Однако подрыв известного журналиста Павла Шеремета и убийство бывшего депутата Российской Госдумы Дениса Вороненкова до сих пор не раскрыты. Словом, реформы реформами, а взрывы в центре Киева происходят чуть ли не ежедневно.

Более складно Парубий говорил об успехах парламента в децентрализации. Объединенным территориальным громадам дан приоритет в плане финансирования. Бюджеты объединенных территориальных громад действительно наполняются больше, чем раньше, но при этом правительство вешает на них дополнительные расходы вроде содержания профтехучилищ, обслуги школ и медицинских учреждений.

Как достижение Верховной Рады в отчетном периоде Андрей Парубий представил и результаты в декоммунизации – снято более тысячи памятников, около двухсот городов и поселков сменили названия. Хотя по этим решениям до сих пор продолжаются суды.

Верховной Раде восьмого созыва работать еще два с половиной года. Если Президент ее не распустит. А поводом для роспуска может послужить непринятие законов, которые Петр Порошенко якобы обещал обеспечить при встрече с директором-распорядителем Международного Валютного Фонда Кристин Лагард. Те же реформы здравоохранения, пенсионного обеспечения, открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Наибольшей проблемой здесь представляется отмена моратория на продажу земли. Если Верховная Рада не сможет принять соответствующее решение, останется только уповать на вывод Конституционного суда. Закон о Конституционном суде никак не могут принять народные депутаты.

Известному писателю Носову принадлежит произведение "Незнайка на Луне". А наша Верховная Рада на экваторе. Если провести параллель, то на экваторе своего срока парламент не имеет четкого курса и ответа на вопрос: что делать?