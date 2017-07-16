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    Геращенко заявил, что обнаружил в Раде "агентов Кремля"

    (обновлено: )108
    По словам депутата Верховной Рады Антона Геращенко, к "агентам Кремля" относятся те люди, у которых есть общий бизнес с РФ, общая недвижимость, общее прошлое.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что в нынешнем парламенте есть "агенты России", но их меньше, чем было ранее.

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    "Их уже не так много, как это было до 2014 года. Я думаю, что, безусловно, они тоже есть. Это те люди, у которых есть общий бизнес с РФ, общая недвижимость, общее прошлое. Но их влияние не настолько велико. Поэтому вы видите, как все призывы к досрочным выборам президента и парламента транслируются обязательно российской пропагандой", — цитирует Геращенко сайт телеканала "112 Украина".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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