Нарезать 40 миллиардов, там - посмотрим. Что Рада натворила с госбюджетом

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

На прошлой неделе Верховная Рада внесла изменения в бюджет, увеличив расходную часть на 40 миллиардов гривен. Впрочем, как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, изменения в госбюджет будут не последними. В октябре его вновь пересмотрят в сторону увеличения расходов.

Заложенных в главную смету страны денег уже не хватает на выплату жилищных субсидий, спасение "Приватбанка" и оборонную сферу. Кроме того, новые расходы можно с успехом "освоить" под патриотические лозунги защиты страны.

Всем сестрам по серьгам

Основным источником новых расходов будут "деньги Януковича", а именно, гособлигации на 40 миллиардов гривен, которые находились на счетах украинских банков.

Читайте также: Итоги сессии Верховной Рады: кто не работает, тот ест

Впрочем, затем оказалось, что конфискованных денег значительно меньше – Верховная Рада разрешила внести в госбюджет 11 миллиардов гривен "денег Януковича". Куда делись остальные деньги, остается загадкой. Однако пока даже эти средства не поступили в казну.

Впрочем, шкура неубитого медведя уже поделена по принципу "всем сестрам по серьгам". На повышение обороноспособности и безопасности государства выделят 4 млрд грн, сельскую медицину – 4 млрд грн, дорожное строительство – 1 млрд грн, Нацполицию – 980 млн грн, Госпогранслужбу – 400 млн грн, Нацгвардию – 200 млн грн, Госохрану – 60 млн грн. Еще 300 млн грн расходов отправят на обустройство границы.

Таким образом, львиную часть, по сути, одноразовых средств попросту распылят среди различных министерств и ведомств. Где брать эти деньги – в следующем году остается загадкой.

Как видим, большую часть денег направят на силовые ведомства. На инвестиционные и инфраструктурные программы денег нет. Миллиард гривен на строительство дорог является каплей в море по сравнению с военными расходами и "социалкой".

Смотрите также: Фотоитоги 13 июля: "беспокойная" Рада, саммит Украина-ЕС

Учитывая, сколько сейчас расследуется уголовных дел относительно выполнения оборонных заказов, то можно предположить, что в высших эшелонах власти идет нешуточная борьба по освоению военных ресурсов.

"Сразу пошли аресты руководства разных предприятий ведомства (того же Львовского бронетанкового завода). Порошенко во Львове заявил, что остановлено попыток хищений на 600 млн грн. И он никому не даст воровать на обороне. Одновременно ГПУ подняла крик: на проекте "Стена"высокопоставленные чиновники Госпогранслужбы (сфера влияния Турчинова) украли более 100 млн грн…", — считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Таким образом, по его мнению, с одной стороны, Порошенко перекрывает финансовые потоки Турчинову и ТАТС (Турчинов, Аваков, Тимошенко, Садовый). С другой – готовятся громкие уголовные дела в сфере "оборонки", которые, так или иначе, приведут персонально к Турчинову или его близкому окружению.

Бюджетное распыление

За счет общего фонда госбюджета увеличат субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных территорий. На строительство детских домов семейного типа потратят 200 млн грн, на физкультуру – 83 млн грн и строительство искусственных футбольных полей – 20 млн грн, на погашение долгов по зарплате работникам "Южмаша"– 50 млн грн, на разведку – 27 млн грн, на МинАТО – 17 млн грн, на лечение за рубежом – 16 млн грн. 279 млн грн потратят на дотации угледобывающим предприятиям на покрытие расходов по себестоимости угольной продукции.

Читайте также: Из Одессы: Рада прошла половину пути – результаты половинчатые

Не забыли депутаты и чиновники про себя любимых. На Верховную Раду дополнительно выделили 53,7 млн грн, администрацию президента – на 32,1 млн грн. Еще 266 млн грн, или 15% к существующему бюджету, дополнительно получит Госспецсвязи.

В отличие от расходов, которые будут финансироваться полумифическими "деньгами Януковича" (которые и не деньги вовсе, а ценные бумаги), эти статьи будут наполняться непосредственно из бюджета. Основным источником будут поступления от налога на прибыль. За пять месяцев текущего года фискалы перевыполнили план на 22% или 5 млрд грн. Дополнительные 11,8 млрд грн принесла таможня за счет роста импорта (стабилизация гривны позволила нарастить поступления на 18%).

Перспективы полного финансирования вышеуказанных статей также довольно туманны. Во-первых, правительство стало заложником собственных оптимистических экономических ожиданий. Даже Минэкономразвития снизило прогноз роста с 2,4% до 1,8%. Нацбанк также понизил планку ожиданий. По его данным, во втором квартале 2017 года рост ВВП года по отношению к аналогичному кварталу 2016 года снизится с 2,4% до 1,5%. Во-вторых, по другим налоговый платежам уже происходит недобор.

Деньги на ветер

Основной причиной внесения изменений в госбюджет стала нехватка денег на жилищные субсидии. Из-за многократного повышения тарифов субсидии теперь получают почти 8 миллионов человек. Итого, на субсидии планируется дополнительно потратить 14,1 млрд грн.

Десятки миллиардов гривен (путем скрытой эмиссии гривны со стороны Нацбанка) придется выделять на поддержку "Приватбанка", который на глазах и требует все больше бюджетных средств.

Эти и другие расходы будут серьезно раскручивать маховик инфляции. Национальный банк Украины уже забил тревогу относительно непомерных трат правительства.

"Увеличение ориентации правительства Украины на финансирование текущих расходов социальной направленности может привести не только к ускорению инфляции, но и к ограничению государственных инвестиций и росту долговой нагрузки, негативно влиять на среднесрочные перспективы экономического роста", – отмечается в документе, обнародованном на сайте НБУ в пятницу.

Впрочем, не у всех экспертов есть опасение, что эти расходы существенно отразятся на ценах.

Читайте также: Новый рост тарифов — бойлер как смысл жизни

"40 миллиардов гривен это существенная сумма. Но поскольку, значительная часть средств выплачивается на субсидии, а также оборонку, то маловероятно, что это выльется в инфляцию, поскольку в этом случае государство берет сам у себя деньги. При таком распределении риск инфляции невысокий", — сообщил РИА Новости Украина эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба"Евгений Олейников.

В любом случае 40 миллиардов будет вскоре потрачены, при этом, ни одну проблему они не решат. А вот где брать деньги на дальнейшее финансирование этих статей бюджета никто не знает. "Денег Януковича" на всех точно не хватит.

"Источник в виде "денег Януковича" существует в рамках принятого закона "Об спецконфискации". Таким образом, государство в будущем не должно погашать долгов и процентов по этим бумагам, поскольку они конфискованы в доходы госбюджета. Другое дело, что в виде физических денег эти средства не существовали. То есть, государство само себе простило часть долгов. Физически средств у них от этого больше не стало. Где взять средства на финансирование следующих расходов? Этот вопрос нужно задать нашему генпрокурору", — отметил Олейников.