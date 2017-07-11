Взрыв дома в Киеве: пострадавшим предложат новое жилье через неделю

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Новое жилье пострадавшим от взрыва дома в Голосеевском районе Киева жильцам предложат уже через неделю. Такое мнение выразил глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук на пресс-конференции, передает ГолосUA.

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"Протоколом комиссии установлен срок в неделю для того, чтобы Департамент строительства и обеспечения жильем дал предложения, свои варианты по расселению. Кто-то согласится, кто-то не согласится, но через неделю у нас должны быть предложения", — отметил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день дом, в котором произошел взрыв, признан аварийным. Подлежит ли он восстановлению, определит та же комиссия Мининфраструктуры. Всего расселить необходимо 17 квартир.

Также Ткачук добавил, что когда жильцы смогут точно определиться с жильем, руководство города будет оказывать помощь в переводе детей в другие детсады или школы. Таковых, по словам Ткачука, среди пострадавших жильцов всего пятеро.

При этом глава Голосеевской РГА Наталья Бондарь добавила, что на сегодняшний день 32 человека из 75 зарегистрированных в доме выявили желание проживать в маневровом фонде на Оболони, 27 воспользовались помощью города в организации переезда.

В субботу днем произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело. Позднее спасатели нашли тело мужчины.