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    Взрыв дома в Киеве: пострадавшим предложат новое жилье через неделю

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    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (14)

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    На сегодняшний день дом, в котором произошел взрыв, признан аварийным. Подлежит ли он восстановлению, определит та же комиссия Мининфраструктуры. Всего расселить необходимо 17 квартир.
    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Новое жилье пострадавшим от взрыва дома в Голосеевском районе Киева жильцам предложат уже через неделю. Такое мнение выразил глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук на пресс-конференции, передает ГолосUA.

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    "Протоколом комиссии установлен срок в неделю для того, чтобы Департамент строительства и обеспечения жильем дал предложения, свои варианты по расселению. Кто-то согласится, кто-то не согласится, но через неделю у нас должны быть предложения", — отметил эксперт.

    Взрыв в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его словам, на сегодняшний день дом, в котором произошел взрыв, признан аварийным. Подлежит ли он восстановлению, определит та же комиссия Мининфраструктуры. Всего расселить необходимо 17 квартир.

    Также Ткачук добавил, что когда жильцы смогут точно определиться с жильем, руководство города будет оказывать помощь в переводе детей в другие детсады или школы. Таковых, по словам Ткачука, среди пострадавших жильцов всего пятеро.

    При этом глава Голосеевской РГА Наталья Бондарь добавила, что на сегодняшний день 32 человека из 75 зарегистрированных в доме выявили желание проживать в маневровом фонде на Оболони, 27 воспользовались помощью города в организации переезда.

    В субботу днем произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело. Позднее спасатели нашли тело мужчины.

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