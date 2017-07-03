наверх
03.07.201712:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Харьковом двое парней до смерти забили своего арендодателя

    (обновлено: )3101
    В полиции сообщили, что после совместного распития спиртных напитков между хозяином жилья и двумя жителями других областей 29 и 27 лет, которым он сдавал комнату, возникла ссора, которая переросла в драку.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Двое парней в ходе конфликта до смерти забили мужчину, у которого снимали комнату, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской службы.

    Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области
    Facebook Оксаны Блищик
    Криминал, который не укладывается в голове

    "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что после совместного распития спиртных напитков между хозяином жилья и двумя жителями других областей 29 и 27 лет, которым он сдавал комнату, возникла ссора, которая переросла в драку. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина умер", — сообщает подробности полиция.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали злоумышленников.

    Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Следственные действия продолжаются.

    Ранее в Киеве на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе в компьютерном клубе неизвестные избили посетителя, от чего он умер. Один из злоумышленников арестован, проводятся мероприятия по задержанию его сообщника.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мощная хакерская атака в Украине
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Полиция Италии. Архивное фото
    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная уличная еда. Кто ответит?
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты