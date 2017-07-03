Под Харьковом двое парней до смерти забили своего арендодателя

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Двое парней в ходе конфликта до смерти забили мужчину, у которого снимали комнату, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской службы.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что после совместного распития спиртных напитков между хозяином жилья и двумя жителями других областей 29 и 27 лет, которым он сдавал комнату, возникла ссора, которая переросла в драку. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина умер", — сообщает подробности полиция.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали злоумышленников.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Киеве на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе в компьютерном клубе неизвестные избили посетителя, от чего он умер. Один из злоумышленников арестован, проводятся мероприятия по задержанию его сообщника.