Небезопасная жизнь. Бригада Кивы получила лицензию на убийство

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

1 мая в Буче Киевской области советник главы МВД Илья Кива презентовал проект "Безопасность жизни", основная цель которого — обеспечение патрулирования улиц и трудоустройства ветеранов АТО. Как рассказал Кива, участники проекта прошли месячные курсы подготовки. Они официально трудоустроены и получают зарплату 10 тысяч гривен. В качестве вооружения у них наручники и дубинки и они имеют право задержать нарушителя и передать его полиции. Для передвижения у них есть автомобили, купленные волонтерами. Как отметил Кива, сейчас деньги дают благотворители, а в дальнейшем они должны перейти на финансирование из городских бюджетов. Кроме Бучи, "зеленые человечки" появились в Киеве на ж/д вокзале и должны были появиться в других областных центрах по всей стране. Но не сложилось. А вот член общественного совета при Шевченковской РГА Киева Петр Рух недавно сообщил, что данное подразделение не что иное, как организованная преступная группировка. А эти выводы он сделал со слов своего товарища, который там работал.

Как объяснил Петр Рух, товарищ его зазывал пойти на новую работу в подразделение, куда он сам недавно устроился. Где, по его словам, хорошо платят, не требуют предварительную квалификацию, профессиональную подготовку, а само подразделение при МВД. Спустя время этот товарищ при встрече рассказал, что кажется "они создают бандитскую армию из отбросов, которая предназначена совершать преступления по приказам президента". И поведал следующее:

"Наше подразделение формирует Илья Владимирович Кива, что сейчас советником Авакова. Набирает будто для охраны порядка, патрулирование в Киеве и Киевской области. Статус подразделения интересен: "при МВД". Имею напарника. Парень из Луганска. Очень быстро оказалось, что напарник мой неадекватен. Когда с людьми разговаривает, сразу угрожает убить: "Я тебя убью, и мне за это ничего не будет! Так делай то, что я говорю!" Девушек принуждает к сексу угрозами. Вчера я пошел к непосредственному руководству, рассказал о напарника. И вот результат: сегодня меня уволили. Освобождают всех нормальных, порядочных ребят, оставляют только таких, как мой напарник. Такая селекция. Им нужна титушня, которая не имеет ни совести, ни чести. Сейчас подразделение переименовывают и перекладывают на него другие функции", — пишет Петр Рух на свой странице в соцсети.

Активист уверяет, что ему товарищ дал контакты пострадавших (девушек, которых его напарник угрозами принуждал к сексу, а также человека, которому тот на ровном месте угрожал убийством). Они все подтвердили, но очень боятся преследования.

"Мой вывод: организованная преступная группировка, состоящая из членов парламента и правительства во главе с Президентом, на государственные средства создают из бандитов и сепаров государственные силовые структуры для преступной деятельности в интересах Порошенко и его мафиозного клана", — рассуждает Петр Рух.

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Пост о бригаде имени Кивы не прошел незамеченным. Один из дружинников Максим Ярош, в прошлом боец небезызвестного батальона "Азов" из Кривого Рога, который задействован в охране общественного порядка на ж/д вокзале, ответил за всех.

"Работают тут норм пацаны. Ждем разрешения и получения уполномочий, дабы гнать всех (нариков и их притоны, а также карманников, от которых все страдают. Кива выбрал именно бойцов АТО. Потому-то что нам не страшна вся это черная система. За 2 недели мы вычислили много карманников. И наркоторговцев. А какой-то журналист провакатор. Написал что мы такие сякие. Но мы даже и близко не тем занимаемая. Мы ловим всякую мразь", — заявил Ярош.

Как он признался, он пришел в эту организацию и не жалеет ни капельки.

"Я могу продемонстрировать свои способности с детства. Это быть разведчиком после АТО. Даже здесь, в Киеве, за 2 недели моей работы, я лично показал большой результат. С помощью, конечно, ребят которые прошли тоже много всякого. И мы не просим Киву дать нам премию. Нам просто в кайф вычислять и ловить всякую нечисть. Которая ворует по карманам у граждан. Или варит наркотик и продает его. А те кто будут бухать в нашей компании. Тогда будут выгнаны с позором. Навсегда", — отметил Ярош.

К слову, полномочия, о которых заикнулся рядовой дружинник из бригады Кивы, вот-вот будут получены. Оказывается, из статуса общественной организации они перешли на статус военизированной охраны "Безопасность жизни". Служба безопасности ОАО "Укрзализныця" обратилась в подразделение с предложением по организации совместной работы по устранению проблемы с хищениями грузов. Договоренность о разработке механизма дальнейшей работы подразделений была обсуждена во время рабочей встречи с представителями зернотрейдеров и экспедиторских компаний в Одессе. А это значит, что подразделение переходит на коммерческую основу — зарабатывание денег и, практически не будет отличаться от любого другого охранного агентства с одной разницей — они будут вооружены. С учетом того, что военизированная охрана (ВОХР) "Безопасность жизни" создана под "крышей" МВД, не сложно догадаться, в чьи карманы потечет прибыль. Не факт, что они не подвинут с рынка другие охранные структуры, ведь лицензию на их деятельность выдает МВД. По сути, вчерашние дружинники из числа ветеранов АТО, получат лицензию на убийство. Ведь вооруженная охрана может применять оружие.