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    Небезопасная жизнь. Бригада Кивы получила лицензию на убийство

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    Рост криминала в Украине (257)

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    Почти два месяца прошло с момента создания советником главы МВД Ильей Кивой дружин по охране общественного порядка из ветеранов АТО. Об этом подразделении уже идет дурная слава. Поговаривают, что оно мало чем отличается от ОПГ.
    Мужчины в балаклавах. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    1 мая в Буче Киевской области советник главы МВД Илья Кива презентовал проект "Безопасность жизни", основная цель которого — обеспечение патрулирования улиц и трудоустройства ветеранов АТО. Как рассказал Кива, участники проекта прошли месячные курсы подготовки. Они официально трудоустроены и получают зарплату 10 тысяч гривен. В качестве вооружения у них наручники и дубинки и они имеют право задержать нарушителя и передать его полиции. Для передвижения у них есть автомобили, купленные волонтерами. Как отметил Кива, сейчас деньги дают благотворители, а в дальнейшем они должны перейти на финансирование из городских бюджетов. Кроме Бучи, "зеленые человечки" появились в Киеве на ж/д вокзале и должны были появиться в других областных центрах по всей стране. Но не сложилось. А вот член общественного совета при Шевченковской РГА Киева Петр Рух недавно сообщил, что данное подразделение не что иное, как организованная преступная группировка. А эти выводы он сделал со слов своего товарища, который там работал. 

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    Как объяснил Петр Рух, товарищ его зазывал пойти на новую работу в подразделение, куда он сам недавно устроился. Где, по его словам, хорошо платят, не требуют предварительную квалификацию, профессиональную подготовку, а само подразделение при МВД. Спустя время этот товарищ при встрече рассказал, что кажется "они создают бандитскую армию из отбросов, которая предназначена совершать преступления по приказам президента". И поведал следующее: 

    "Наше подразделение формирует Илья Владимирович Кива, что сейчас советником Авакова. Набирает будто для охраны порядка, патрулирование в Киеве и Киевской области. Статус подразделения интересен: "при МВД". Имею напарника. Парень из Луганска. Очень быстро оказалось, что напарник мой неадекватен. Когда с людьми разговаривает, сразу угрожает убить: "Я тебя убью, и мне за это ничего не будет! Так делай то, что я говорю!" Девушек принуждает к сексу угрозами. Вчера я пошел к непосредственному руководству, рассказал о напарника. И вот результат: сегодня меня уволили. Освобождают всех нормальных, порядочных ребят, оставляют только таких, как мой напарник. Такая селекция. Им нужна титушня, которая не имеет ни совести, ни чести. Сейчас подразделение переименовывают и перекладывают на него другие функции", — пишет Петр Рух на свой странице в соцсети. 

    Активист уверяет, что ему товарищ дал контакты пострадавших (девушек, которых его напарник угрозами принуждал к сексу, а также человека, которому тот на ровном месте угрожал убийством). Они все подтвердили, но очень боятся преследования. 

    "Мой вывод: организованная преступная группировка, состоящая из членов парламента и правительства во главе с Президентом, на государственные средства создают из бандитов и сепаров государственные силовые структуры для преступной деятельности в интересах Порошенко и его мафиозного клана", — рассуждает Петр Рух. 

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    Пост о бригаде имени Кивы не прошел незамеченным. Один из дружинников Максим Ярош, в прошлом боец небезызвестного батальона "Азов" из Кривого Рога, который задействован в охране общественного порядка на ж/д вокзале, ответил за всех. 

    "Работают тут норм пацаны. Ждем разрешения и получения уполномочий, дабы гнать всех (нариков и их притоны, а также карманников, от которых все страдают. Кива выбрал именно бойцов АТО. Потому-то что нам не страшна вся это черная система. За 2 недели мы вычислили много карманников. И наркоторговцев. А какой-то журналист провакатор. Написал что мы такие сякие. Но мы даже и близко не тем занимаемая. Мы ловим всякую мразь", — заявил Ярош.

    Илья Кива. Архивное фото
    УНИАН
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    Как он признался, он пришел в эту организацию и не жалеет ни капельки.

    "Я могу продемонстрировать свои способности с детства. Это быть разведчиком после АТО. Даже здесь, в Киеве, за 2 недели моей работы, я лично показал большой результат. С помощью, конечно, ребят которые прошли тоже много всякого. И мы не просим Киву дать нам премию. Нам просто в кайф вычислять и ловить всякую нечисть. Которая ворует по карманам у граждан. Или варит наркотик и продает его. А те кто будут бухать в нашей компании. Тогда будут выгнаны с позором. Навсегда", — отметил Ярош.

    К слову, полномочия, о которых заикнулся рядовой дружинник из бригады Кивы, вот-вот будут получены. Оказывается, из статуса общественной организации они перешли на статус военизированной охраны "Безопасность жизни". Служба безопасности ОАО "Укрзализныця" обратилась в подразделение с предложением по организации совместной работы по устранению проблемы с хищениями грузов. Договоренность о разработке механизма дальнейшей работы подразделений была обсуждена во время рабочей встречи с представителями зернотрейдеров и экспедиторских компаний в Одессе. А это значит, что подразделение переходит на коммерческую основу — зарабатывание денег и, практически не будет отличаться от любого другого охранного агентства с одной разницей — они будут вооружены. С учетом того, что военизированная охрана (ВОХР) "Безопасность жизни" создана под "крышей" МВД, не сложно догадаться, в чьи карманы потечет прибыль. Не факт, что они не подвинут с рынка другие охранные структуры, ведь лицензию на их деятельность выдает МВД. По сути, вчерашние дружинники из числа ветеранов АТО, получат лицензию на убийство. Ведь вооруженная охрана может применять оружие.

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