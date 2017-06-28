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    В компьютерном клубе в Киеве до смерти избили мужчину

    (обновлено: )62
    В Киеве на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе в компьютерном клубе неизвестные избили посетителя, от чего он умер. Один из злоумышленников арестован, проводятся мероприятия по задержанию его сообщника.
    Канал полиции Киева на Youtube

    Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мертвым мужчину в возрасте примерно 30-35 лет. На его теле эксперты обнаружили ссадины и многочисленные гематомы.

    Полицейские опросили очевидцев преступления и работников клуба. По их словам, в игровом зале между мужчинами возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Двое правонарушителей набросились на незнакомца с кулаками и нанесли ему травмы, которые привели к фатальным последствиям. После содеянного подозреваемые скрылись.

    Администрация заведения сразу же вызвала на место "скорую"" и правоохранителей.

    Полиция задержала одного из подозреваемых. Им оказался местный житель, 1974 года рождения. Личность его сообщника также установлена, это уроженец Херсонской области, который в последнее время проживал в столице.

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