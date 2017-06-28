В компьютерном клубе в Киеве до смерти избили мужчину

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мертвым мужчину в возрасте примерно 30-35 лет. На его теле эксперты обнаружили ссадины и многочисленные гематомы.

Полицейские опросили очевидцев преступления и работников клуба. По их словам, в игровом зале между мужчинами возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Двое правонарушителей набросились на незнакомца с кулаками и нанесли ему травмы, которые привели к фатальным последствиям. После содеянного подозреваемые скрылись.

Администрация заведения сразу же вызвала на место "скорую"" и правоохранителей.

Полиция задержала одного из подозреваемых. Им оказался местный житель, 1974 года рождения. Личность его сообщника также установлена, это уроженец Херсонской области, который в последнее время проживал в столице.

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