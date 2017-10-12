Все на борьбу с нищетой! О новых зарплатах депутатов и чиновников

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Одним из самых обсуждаемых инициатив парламента последних дней стало постановление (7172) по очередному увеличению должностных окладов народных депутатов. И уравнять себя в деньгах народные избранники решили не с простыми смертными, а с членами Кабмина, оклады которых колеблются в пределах 16-20 тыс. гривен.

О том, сколько получают нардепы и министры, — в обзоре РИА Новости Украина.

Как было

В 1993 году украинские депутаты получали по 30 долларов, однако уже в 1994 планку повысили до 300-350 долларов. Примечательно, что при премьерстве Юлии Тимошенко в 2005 году произошел наибольший скачок — тогда депутатов приравняли к министрам, а их зарплата составила 14,5-17 тысяч гривен.

Такие деньги они получали вплоть до 2014 года. Однако на "майданной волне" оклады народных избранников резко сократили до 6 500 гривен, отменили все выплаты материальной помощи и льготы при выходе на пенсию, что, конечно, вызвало шквал возмущения. Чего только стоило негодование ставшего после Майдана нардепом Мустафы Найема, заявившего, что на 6,5 тыс. грн прожить никак нельзя. Такой оклад, по его мнению, подталкивает к нелегальным заработкам.

Впрочем, весной 2015 года оклад депутатов вернулся на уровень 2013 года. С 1 апреля 2016 года депутаты получали по 17 500 гривен, но этого оказалось мало, и парламент предпринял попытку увеличить оклады парламентариев почти вдвое — до 40 тысяч гривен. Так, осенью минувшего года нардепы проголосовали соответствующее постановление, позднее отменив его в результате бури возмущения в обществе.

Как будет

Авторами проекта постановления по очередному повышению своих окладов стали народные депутаты из фракций "Блок Петра Порошенко", Радикальной партии, "Народный фронт", "Оппозиционный блок" и группы "Воля народа" Павел Пинзеник, Владимир Арешонков, Олег Куприенко, Дмитрий Лубинец, Светлана Войцеховская, Владислав Данилин, Ирина Ефремова, Павел Кишкар, Михаил Папиев, Сергей Шахов.

Читайте также: Акт "купли-продажи" Крыма: аналоги в мировой истории

Документом предлагается установить размер должностных окладов нардепов на уровне окладов членов Кабмина, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Напомним, что с 1 мая прожиточный минимум составляет в Украине 1 624 гривны и повысится с 1 декабря до 1 700 грн.

В постановление заложены оклады для:

— председателя ВР на уровне 12,0 прожиточных минимумов — 20 400 гривен (если исходить из прожиточного минимума в 1 700 грн);

— первого заместителя спикера на уровне 11,5 прожиточных минимумов — 19 550 гривен;

— заместителя главы ВР на уровне 11 прожиточных минимумов — 18 700 гривен;

— председателя комитета ВР, специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации, руководителя депутатской фракции (депутатской группы) на уровне — 10,5 прожиточных минимумов — 17 850 гривен;

— первого заместителя, заместителя председателя комитета, специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации, секретаря комитета, специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации, заместителя руководителя депутатской фракции (депутатской группы), председателя подкомитета комитета на уровне 10,3 прожиточных минимумов — 17 510 гривен;

— члена комитета на уровне 10 прожиточных минимумов — 17 000 гривен.

При этом всевозможные надбавки, будь то использование иностранного языка, ученая степень, ранг, интенсивность труда или же отпускные, никто не отменял. Да и сами депутаты не брезгуют матпомощью и компенсацией за аренду жилья, как и всеми прочими доплатами.

Когда документ будет вынесен на рассмотрение Рады, пока что не анонсировалось.

А что там у министров?

В минувшем году Кабмин установил должностной оклад премьера на уровне 20 тысяч гривен. Оклад первого вице-премьера составляет в сумме 18 тыс. грн, вице-премьера — 17 тыс. грн, министра — 16 тыс. грн, первого заместителя министра — 15 тыс. грн и замминистра — 14 тыс. грн.

При этом существуют надбавки за выслугу лет, особый характер работы, работу с секретной информацией, интенсивность работы, командировки и еще за десятки пунктов нелегкой работы в правительстве. Соответственно, зарплаты министров одними окладами не ограничиваются.

Так, к примеру заработная плата министра образования и науки Лилии Гриневич за сентябрь составила 36,4 тысяч гривен, что вдвое меньше июльских начислений 76,7 тыс. гривен. Из начисленной сентябрьской зарплаты должностной оклад составил 12 190 гривны, а все остальное — надбавки. При этом зарплата ее замов в сентябре составила от 23,8 тыс. до 41,1 тыс. гривен, а государственный секретарь министерства заработал 34,7 тыс. гривен.

Министр культуры Евгений Нищук за сентябрь получил 40,5 тыс. гривен зарплаты, его заместители — от 37,6 тыс. до 60,3 тыс. гривен. Должностной оклад Нищука из начисленной суммы составил 9 142 грн.

Заработная плата министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за сентябрь составила 46,7 тыс. гривен, его заместителей — от 22,2 тыс. до 50,5 тыс. гривен. Должностной оклад Насалика из начислений — 16 тыс. гривен.

Зарплата вице-премьер-министра Владимира Кистиона за сентябрь составила 43 748 грн, из которых должностной оклад — 15 380 грн. Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив получил за сентябрь 44 035 грн, из которых должностной оклад — 13 714 грн. Вице-премьер-министр Павел Розенко за минувший месяц получил 43 799 грн, должностной оклад из которых — 17 тыс. гривен.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун получила сентябрьскую зарплату в 28,4 тыс. гривен, должностной оклад составил 11 428 грн. Глава же Кабмина Владимир Гройсман получил заработную плату за сентябрь в сумме 35 823 грн, должностной оклад — 19 047 грн. Глава МВД Арсен Аваков заработал за минувший месяц 48 532 грн, а его оскандалившаяся заместитель Анастасия Деева — 56 014 грн.

Читайте также: Непотопляемая Супрун. Из-за чего ополчились депутаты?

Напомним, с я января 2017 года минимальный размер должностного оклада госслужащих в Украине составляет 2 000 гривен, а минимальная заработная плата — 3 200 грн. Должностной оклад госслужащих центральных органов исполнительной власти колеблется от 4 200 грн до 13 тыс. гривен. Оклад генпрокурора и его замов составляет 32-37 тысяч грн, в данных структурах самый низкий оклад у следователя по особо важным делам, прокурора прокуратуры — 7 140 грн. Должностной оклад мэра Киева и председателям областных советов составляет 11 тыс. грн, а мэров других городов с населением более 1 млн человек – 8,7 тыс. грн.

К слову, минимальная пенсия в Украине по новой пенсионной реформе составляет 1452 грн.

По материалам из открытых источников интернет