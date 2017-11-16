Россия готова продать долг Украины третьей стороне

КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости Украина. Компромисс по долгу Украины на 3 миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у РФ деньгами или своими ценными бумагами, считает замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ со ставкой купона 5% годовых в конце 2013 года. До конца 2015 года Украина обслуживала долг, однако затем допустила дефолт по этим облигациям. Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года обязал Украину выплатить долг. В июне украинская сторона обжаловала это решение, слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.

Сторчак напомнил, что РФ неоднократно выражала готовность к обсуждению возможностей внесудебного урегулирования долга и сейчас такие переговоры ведутся через посредников: "Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем", — заявил Сторчак.

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Ранее Минфин Украины сообщил, что общая сумма государственного и гарантированного государством долга в 2016 году в долларовом эквиваленте выросла на 8% или на 5,47 миллиарда долларов до 70,97 миллиарда долларов.