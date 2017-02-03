Государственный долг в 2016 году вырос до $71 млрд – Минфин

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в 2016 году в долларовом эквиваленте выросла на 8% или на 5,47 миллиарда долларов до 70,97 миллиарда долларов, говорится в отчете на сайте Минфина Украины.

"По состоянию на 31 декабря 2016 года государственный и гарантированный государством долг составлял 70,97 миллиардов долларов… в течение января-декабря 2016 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в долларовом эквиваленте увеличилась на 5,47 миллиарда долларов", — говорится материалах Минфина.

При этом в гривневом эквиваленте общая сумма государственного долга за год выросла на 22,7% или на 357,58 миллиарда гривен до 1,930 триллиона гривен.

В Минфине отметили, что рост объемов госдолга объясняется привлечением кредитов для финансирования государственного бюджета, проведение капитализации "ПриватБанка" — крупнейшего частного банка, который был национализирован правительством в декабре 2016 года, а также девальвация национальной валюты.