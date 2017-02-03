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    Экономика

    Государственный долг в 2016 году вырос до $71 млрд – Минфин

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    В министерстве финансов объяснили, что госдолг вырос из-за привлечения кредитов для финансирования государственного бюджета, проведения капитализации "ПриватБанка".
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    Фото "Телеграф"

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в 2016 году в долларовом эквиваленте выросла на 8% или на 5,47 миллиарда долларов до 70,97 миллиарда долларов, говорится в отчете на сайте Минфина Украины.

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    "По состоянию на 31 декабря 2016 года государственный и гарантированный государством долг составлял 70,97 миллиардов долларов… в течение января-декабря 2016 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в долларовом эквиваленте увеличилась на 5,47 миллиарда долларов", — говорится материалах Минфина.

    При этом в гривневом эквиваленте общая сумма государственного долга за год выросла на 22,7% или на 357,58 миллиарда гривен до 1,930 триллиона гривен.

    В Минфине отметили, что рост объемов госдолга объясняется привлечением кредитов для финансирования государственного бюджета, проведение капитализации "ПриватБанка" — крупнейшего частного банка, который был национализирован правительством в декабре 2016 года, а также девальвация национальной валюты.

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