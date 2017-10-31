Устенко: долг РФ заплатят, вопрос только в сумме

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Россия готова к переговорам по возврату Украиной так называемого "долга Януковича", главное условие — выплата всей суммы. Об этом накануне заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он также добавил, что условия выплаты "должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов".

История долга такова, что в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и бывший в то время президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 миллиардов долларов через размещение украинских ценных бумаг. Облигации на 3 миллиарда долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией. В результате Украина и Россия начали выяснить отношения по кредиту в суде.

Ожидается, что окончательное решение по данному иску Высокий суд Лондона вынесет в январе следующего года 2018 года, когда состоится слушание по апелляции Украины.

Перспективы судебного разбирательства в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Может ли заявление министра финансов РФ означать, что Украина настроена на возврат долга Януковича?

— Я бы сказал так: шансы на то, что Украина не будет выплачивать этот долг, достаточно низкие. И вот почему: во-первых, первоначальное решение, которое было принято Высоким судом Лондона, как раз состояло в том, что мы должны вернуть эти деньги. Украина отдала рассмотрение этого дела на апелляцию, и уже буквально через несколько месяцев мы будем знать итог. Но теперь вопрос, на мой взгляд, не будем мы платить или не будем. Мне кажется как раз, что вероятность того, что мы будем платить, достаточно высока. Вопрос – сколько мы будем платить. Вы помните, в рамках кредита был размещен только один европейский бонд, что крайне необычно, конечно, для размещения, поскольку обычно они идут 100-тысячными купюрами. Иногда могут доходить до миллиона. Но в данном случае один бонд на общую сумму был сделан. Деньги были действительно размещены через Ирландскую биржу. Но процент, который мы платим, т.е. купон по этому долгу, составляет 5%. Вот почему это был основной аргумент сказать о том, что кредит, который получила Украина от России, он может и должен рассматриваться только как межправительственный, несмотря на то, что шел через европейский бонд. Потому что в тот момент времени, если бы Украина выходила на внешние рынки заимствования капитала, то должна была быть готова заплатить 12% годовых. То есть на 7 процентных пунктов больше по сравнению с тем, сколько она заплатила. Потому что уровень риска в стране был настолько высок, что надо было платить больше.

К слову сказать, наше последнее размещение, которое было сделано в сентябре нашим Минфином, было сделано 7,4% годовых. То есть даже то размещение декабря 2013 года было на 2,5% дешевле, чем вот это теперешнее размещение которое было сделано несколько недель назад. Поэтому вопрос у меня не стоит – платить или не платить. Скорее всего, платить. Вопрос – сколько платить. А теперь вопрос по процентам. И вот почему возникает вообще вот эта дискуссия. Потому что в момент, когда происходила реструктуризация всех европейских бондов, Украина повысила процентную ставку, и сейчас мы платим около 8% годовых по всем тем долгам, которые были реструктуризированы – 12 миллиардов долларов. Потому что 15 миллиардов их было в целом, списали 20% долга, получилось, что на руках находится 12 миллиардов, повысили ставку до 8%. Россияне говорят теперь, Силуанов говорит: подождите, если вы платите 7-8%, почему вы должны продолжать платить нам 5%? В общем, логика в его словах, по большому счету, если отбросить какие-то другие системные вещи, она, конечно, есть.

Может ли Украина позволить себе предоставить условия выплаты лучше, чем у коммерческих кредиторов? Не поставит ли это под риск всю сделку по реструктуризации, заключенную ранее?

— Ставит. Ставит под риск всю сделку, которая была сделана раньше. Поэтому, конечно, дать условия лучше, чем по всем остальным кредиторам, мне кажется, Украина как раз не сможет. Потому что если тогда рассматривать этот кредит, как Украина настаивала, это точно такое же обычное коммерческое размещение, как и по всем остальным ценным бумагам, которые были сделаны. Просто надо выдерживать какую-то одну логику. Но если выдерживать вот ту первоначальную логику украинской стороны, то мы должны пойти на выплату, теоретически, если эта выплата будет, то мы должны платить не выше, чем всем остальным коммерческим кредиторам, иначе коммерческие кредиторы скажут: постойте, а почему кому-то отдельно вы платите, скажем, 9% или 8,5%, а мы получаем 8%? Такой вопрос может возникнуть.

Потом тоже возникнет вопрос даже со списанием средств. Вот всем остальным коммерческим кредиторам мы списали… И тут у меня есть очень смутные чувства по поводу того, как было бы лучше сделать. Потому что тогда мы списали 20% нашего долга. С 15 миллиардов сейчас на руках находится 12 миллиардов. У россиян на руках находится пакет в 3 миллиарда долларов. Вот эти 3 миллиарда долларов, которые у них есть, если мы идем на повышение ставки 8%, чтобы удовлетворить тех, других кредиторов, которым списывали деньги, россиянам мы потенциально должны списать 20%. Списать 20% им – это значит сказать, что мы им платим не 3 миллиарда, а 2,4. Но это же не просто шло обычным списанием. Я бы просто напомнил, что то обычное списание, которое в украинской плоскости выдавалось как действительно обычное списание, таковым не являлось. Потому что в тот же момент времени мы выпустили дополнительные ценные бумаги, которые привязаны к росту нашего ВВП. Выплаты по ним идут с 2021 по 2040 год. То есть на протяжении 20 лет, выплаты по этим ценным бумагам будут зависеть от того, как растет украинский ВВП. Тут Украина должна ответить для себя на вопрос: а она хотела бы привязки на 20 лет своего ВВП, выплаты своего ВВП России? Вот тоже такой важный момент.

Если суд принимает зимой 2018 года решение, что Украина должна выплатить этот кредит в 3 миллиарда долларов РФ, есть ли у нас деньги на это в золотовалютных резервах?

— Вот первый момент. У Украины есть выигрыш уже от того, что она тянула время. Деньги не пошли к выплате моментально, затянутое время – это уже выигрыш. Другой вопрос, второй момент состоит в том, что за это затянутое время все равно придется платить. Третье, я считаю, что высока вероятность того, что Украине придется возвращать деньги. Деньги можно будет взять из золотовалютных резервов. Сумма в 3 миллиарда долларов в реальности будет больше, потому что мы должны будем проценты выплатить. Сумма дойдет в конце концов до 3,5 миллиардов долларов. Мы должны будем выплатить эти деньги. И единственный источник, где их можно будет взять, это золотовалютные резервы страны.

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Вот почему еще больше актуализируется задача необходимости вывода страны на траекторию устойчивого экономического роста, не вялотекущего, как сейчас, не 1,8%, которые покажет украинская экономика в росте на протяжении этого года, а более высокие темпы. К слову сказать, почему так активно выступает оппозиция по поводу того, что давайте все-таки более активно выполнять те обязательства, которые брали на себя и во время подписания коалиционного соглашения, и в общем, очень многие из политического спектра, начиная от Юрия Бойко, заканчивая Юлией Тимошенко, говорят по поводу того, что давайте займемся реальным сектором экономики. Потому что без его развития обслуживание наших внешних долгов будет затруднено, и борьба с бедностью будет казаться невыполнимой.

Может ли этот долг в дальнейшем использоваться как рычаг для стимулирования принятия определенных политических решений?

— Не думаю. Потому что, если бы находится в концепции, в логике, что стране все равно придется возвращать эти деньги, то не думаю. Единственное, что когда возвращать. Но Высокий суд Лондона и Арбитраж потом скажут очень четкое число, когда эти деньги должны быть возвращены. И мы не можем позволить себе не вернуть эти деньги. Потому что есть имущество Украины, находящееся за ее пределами, которое просто можно арестовывать.

Стоит отметить, что эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец в эфире "ГС" заявил: чтобы погашать внешние долги и смотреть в будущее с оптимизмом, темпы роста экономики должны составлять 7-8% ВВП, а этого пока нет. По его словам, экономика Украины не растет, а углубляется в долговой кризис.