Рудяков: внешний долг Украины неподъемен для страны

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Украина внесет проект резолюции о миротворцах на Донбассе после согласования со странами-партнерами. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко. По его словам, внесение российской стороной сырого варианта резолюции мешает Украине в ведении переговоров с партнерами.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает Нацполицию Украины расследовать опубликованные сайтом "Миротворец" персональные данные журналистов и активистов неправительственных организаций. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном. Стороны обсудили меморандум об экономической и финансовой политике в контексте выделения очередного транша Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Информационные итоги 13 августа в эфире радиостанции Голос столицы подвел директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

О МИРОТВОРЦАХ В ДОНБАССЕ

Украинский МИД говорит, что мы не за пустые слова, мы сначала все обсудим, проанализируем, найдем точки соприкосновения, а потом подадим резолюцию о миротворцах на Донбассе.

— Получается, что мы устами первого зама министра иностранных дел избегаем пустых слов, говоря пустые слова.

Это все дипломатические реверансы для того, чтобы оправдать свою недостаточно активную, продуктивную деятельность. То, что Пристайко говорит: мы хотим подготовиться так, чтобы не было просто, что я великий миротворец, это трудно интерпретировать иначе, кроме как такой мягкий жест, достаточно откровенный, в сторону первого лица государства.

Потому что Порошенко не далее как месяц назад, или даже меньше, сказал, что я выступлю на генеральной ассамблее и внесу проект резолюции. А потом, понятно, что когда Россия внесла свой, нам пришлось искать какие-то варианты, какие-то объяснения, почему мы не успели.

Мне кажется, этот посыл про миротворца именно Путину адресован…

— Очевидно, да. Но получается, что бумеранг возвращается к нам. А что касается самой этой идеи миротворцев, во-первых, Пристайко не прав, что миротворцы даже когда они появятся, не если, а когда, я думаю, что они появятся, можно уверенно говорить: когда появятся, они не обеспечат мир на Донбассе.

Они дадут передышку и, возможно, создадут условия для реализации минских соглашений. А минские соглашения — это и является ключом к миру на Донбассе.

Вы убеждены на 100%, что миссия будет введена?

— На 95%. Во-первых, то, что немцы с россиянами практически уже договорились. Там понятно, что Меркель сейчас соглашается на многие уступки для того, чтобы предъявить избирателям в решающий момент избирательной кампании эту свою победу о договоренности с Путиным.

Но я думаю, и американцы тоже согласны на то, что эта миссия должна туда войти. Потому что сейчас такой цугцванг, никто ничего не делает, любой шаг опять приводит к обстрелам, а миротворцы могли бы обеспечить такой длительный, продолжительный мир, то есть прекращение огня.

Вопрос, на каких условиях? Европейцы и американцы примут российские условия или украинские?

— Украинские условия пока не обсуждаются. Пока что наша роль состоит в том, что даже не прямо, а через — как Пристайко говорит — партнеров, в принципе, это объективно, тут ситуация такова, тут нечего размышлять и сетовать.

Через партнеров мы сможем принять активное участие в доработке этого российского проекта. Но в том, что российский проект будет положен за основу, мне кажется, уже сомневаться почти не приходится. Еще позиция американцев официальная не озвучена, но то, что неофициально говорится, американцы согласны на миротворцев, понятно, что в результате американцы в какой-то степени учтут и российские предложения. И какие-то наши тоже, но вот что будет от нас учтено, это пока трудно прогнозировать.

Можно ли считать, что ООН — полноценный правоохранитель в вопросе украино-российского противостояния?

— Нет. ООН как организация, безусловно, это авторитет и прочее. Но ведь инструмент миротворческой миссии все равно будет иметь и политические коннотации, и интересы различные и всей миссии, и отдельных составных этой миссии, и контингента того, и частей контингента. Это же все сложные вещи.

Еще раз повторю, есть опыт Югославии, где голубые шлемы были и там очень разные о них остались воспоминания и оценки, в том числе, и самих ооновских структур.

Может ли получиться, что все обернется бедой?

— Может. Это как один из вариантов. Нужно сразу закладывать, то есть это может быть негативом и для нас, в первую очередь, то есть и для Донбасса. На первых порах это остановит, потом начнутся непонятные процессы при участии голубых касок. А для нас это может обернуться в большей степени негативом, чем позитивом.

О ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕ И САЙТЕ "МИРОТВОРЕЦ"

Ожидать ли в скором времени расследования, прекращения деятельности портала "Миротворец"?

— Не знаю. Я, откровенно говоря, не верю в наше расследование. В данном случае оно еще в более щекотливой ситуации, это расследование, те, кто будут его вести.

Мне кажется, что люди, стоящие за этим сайтом, должны были еще раз задуматься над тем, что, может быть, еще какие-то коррективы внести и прекратить какую-то деятельность такого рода, какого она велась, которая вызывает абсолютно справедливую критику Управления Верховного комиссара по правам человека, для того, чтобы избежать дополнительной нагрузки на негативную репутацию, негативный имидж Украины. Потому что мы сейчас и так зависли, у нас со всех сторон пошли удары по репутации и без того неблагополучной.

Еще и эта история с "Миротворцем" и критикой со стороны ООН может оказаться последней каплей. Надеяться на расследование я бы не стал, оно, по крайней мере, не будет быстрым и скорым, хотя тут, в принципе, вещи достаточно очевидные, а вот как-то по своей инициативе "Миротворцу" немножко или изменится, или просто перестать заниматься тем, чем они занимаются.

Может зависнуть на какое-то время?

— Хотя бы уйти из информационного пространства, хотя бы какие-то вещи прекратить форсировать. Мне кажется, это было бы правильно.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СВОБОДЫ МНЕНИЙ

В этом же докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что инициатива президента Порошенко о финансовой отчетности общественных организаций и блокировании социальных сетей ограничивают свободу выражения мнений.

— Здесь ситуация ни прибавить, ни убавить. Все четко, все ясно, все, мне кажется, абсолютно рационально, все аргументировано. Наша позиция выглядит гораздо более уязвимо, чем позиция ООН, одного из его подразделений.

Если мы хотим оставаться на своей позиции, то ее нужно аргументировать, нужно разъяснять. Разъяснять трудно, потому что мы все эти отсылки к состоянию войны, они, во-первых, поверхностны страшно, прямолинейны, во-вторых, они не обоснованы юридически. У нас же нет войны, мы не в состоянии войны.

Относительно общественных организаций президент создал рабочую группу, работа идет. А если говорить о социальных сетях?

— Это ошибка была, но мы же своих ошибок не исправляем. Получается, что мы дальше, как по болоту, по кочкам с ошибки на ошибку прыгаем, значит, мы будем идти дальше. А это тоже такой путь, мне кажется, в Администрации президента стоило бы эти позиции пересмотреть и как-то привести в соответствие с пожеланиями Управления Верховного комиссара по правам человека.

ОБ МВФ И ВНЕШНИХ ДОЛГАХ УКРАИНЫ

Украине в течение 2018-2022 годов предстоит выплатить в счет погашения и обслуживания внешних долгов 28,7 миллиарда долларов. В этом свете интересно наблюдать за прибытием в Украину миссии МВФ. Что думаете об этом?

— Я принадлежу к лагерю граждан Украины, которым это все придется оплачивать, получая все более солидные платежки за все виды услуг на всех фронтах. Тут рациональное зерно есть и там, и там.

Безусловно, есть страны, которые занимают, и долги которых превышают годовой ВВП. Вот Япония — хороший пример. Но это страны с работающей экономикой, со стабильной политической системой, это страны, которые имеют программу возвращения этих долгов.

Только в этом году мы два с копейками миллиарда должны платить. Для нас это цифры неподъемные.

В конце текущего года Украине предстоит выплатить в счет погашения внешнего долга 1,1 миллиарда, а за обслуживание — 1,5 миллиардов долларов.

— В общем, больше 2,5 миллиардов. Мы заигрались, и теперь получается, что у нас все сотрудничество с МВФ свелось к выпрашиванию очередного кредита под очередные обещания очередных реформ, которые мы не делаем, или делаем так, что МВФ остается разочарованным, или удивленным тем, что мы предлагаем как результат проведения наших реформ.

МВФ главное одолжить, и чтобы мы вернули…

— Макроэкономические показатели они устанавливают, чтобы мы в них держались. А этот миллиард, который нам сейчас обещают, и который, я думаю, нам дадут, он пойдет на обслуживание, они никуда к нам не заглянут даже. Получается, это вынужденная мера с их стороны, потому что они все равно должны уже нас поддерживать на плаву.

Выход из этого, мне кажется, только один, это выпрашивать у МВФ того же решения, которое в свое время было сделано для Польши. Списание долга.

Реструктуризируют, можно еще сказать.

— Да, каким-то образом нам скажут: ребята, хоть сто лет поживите не должниками, а потом мы вам напомним — если вы доживете — что вы нам должны еще какие-то миллиарды. Потому что иначе из этого нам не вырваться, а тут же, кроме всей этой игры, все равно существуют какие-то обязательства, которые мы выполняем негласно.

То есть мы отдаем имущество, мы отдаем какие-то объекты, которые могли бы приносить прибыль государству. Правда они при государственном менеджменте нашем традиционно и так не приносят, но могли бы. Поэтому это сотрудничество с МВФ, оно превратилось в такую забавную игру, которая, к сожалению, стоит очень больших денег.

О НЕЛЕГКОЙ СУДЬБЕ УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА

У нас была модель, когда олигархи содержали футбольные клубы, так существовал украинский чемпионат. Сейчас он в тяжелом положении, потому что и крупные бизнесмены не в лучшей ситуации. Что ждет украинский футбол?

— Хотелось бы ошибиться, но в ближайшие три-пять лет ничего хорошего не ждет. Надо довольствоваться малым и надеяться, что судьба "Металлиста" и "Днепра" не повторится в случае "Шахтера" и "Динамо".

Я уверен, что для этого есть какие-то основания, но появление каких-то новых ярких команд такого уровня, как были "Металлист" и "Днепр" при Ярославском, Коломойском, когда играли в Лиге Европы, блестяще играли… Мы вышли, по сути, на какой-то уровень уже хорошего европейского чемпионата. Теперь нам надо думать, чтобы удержать то, что есть, хотя, мне кажется, и это достаточно проблематично.

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