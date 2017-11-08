От "ПриватБанка" требуют досрочного погашения долгов. Что дальше?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

В "ПриватБанке" требуют досрочного погашения задолженности по евробондам. Новый доверитель по еврооблигациям "Привата" направил в финучреждение соответствующее сообщение.

Речь идет об облигациях на 375 миллионов долларов с погашением в январе и феврале 2018 года.С чем связано это решение — не сообщается.

Состояние "ПриватБанка" и банковской системы в целом в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Что происходит, почему в ПриватБанке требуют досрочного погашения долгов?

- Нужно вернуться немножко назад, в момент, когда было принято решение о национализации "ПриватБанка", были проведены анализы структуры его кредиторов, начиная от физлица-вкладчика банка, до всех тех кредиторов, которые так или иначе вливали деньги в банк.

Это были юрлица, которые вливали деньги под видом субординированного долга, и это были юрлица, которые выкупали евробонды на мировых площадках. Таким образом, у нас сформировалось несколько групп кредиторов.

Когда был сделан анализ, то очевидно, по версии НБУ, было выявлено, что часть кредиторов, которые кредитовали "ПриватБанк" в разные временные периоды, так или иначе опосредованно являлись теми же акционерами "ПриватБанка" через какие-то различные фирмы. И поэтому в момент приватизации было принято решение, что эти кредиты под различным видом — как я сказал, субординированный долг, либо депозиты, либо евробонды — их принудительно перевести из кредитов в акции, и после этого эти акции обнулить до одной гривны и, грубо говоря, продать это все государству.

Тем самым предположив, что ситуация, которая сложилась с "ПриватБанком", мы же понимаем, что ответственность несет в равной степени и акционер, и менеджмент "ПриватБанка", а раз эти деньги опосредованно являются и их деньгами, то эти деньги должны лечь в восстановление платежеспособности банка. И эта операция была проведена в декабре прошлого года.

Естественно, те юридические компании, которые не согласились с этим действием, начали проводить различные судебные процессы, дискуссии, требования, на момент, когда эти ценные бумаги эмитировались, был один доверитель, через которого проходили все эти операции, сегодня этот доверитель был изменен, держатель евробондов, и этот доверитель начал судебные процедуры, связанные с восстановлением статуса кво.

А статус кво заключается именно в этом, что именно сроки выплаты по евробондам в момент эмиссии были именно в этот период, в январе и феврале 2018 года. Поэтому если брать формально, это идет юридический спор на предмет законности и правомерности проведения той процедуры, когда кредиты были превращены в акции, и после этого, если суд определит сторону кредиторов, то естественно банк будет обязан выплачивать эти деньги, и если же нет, то все останется все как есть.

Какие последствия возможны для людей, которые являются клиентами ПриватБанка, или бизнеса, который сейчас обслуживается в нынешней генерации ПриватБанка?

— Здесь есть два аспекта. Первый аспект — это временной аспект. Подобные процедуры, подобные действия, они не решаются за один-два дня, или один-два месяца. Это года. Поэтому в ближайшей перспективе, фактически, ничего не изменится, если не будет каких-то прямых договоренностей между кредиторами и самим банком.

А второй аспект: нужно понимать то, что все-таки банк является сегодня государственным банком, со стопроцентным капиталом, и поэтому, если это все возникнет, то, конечно, здесь будет включаться уже государство. То есть, очевидно, здесь тоже есть куча различных инструментов: то ли это перевыпуск каких-то новых еврооблигаций, откладывание этих обязательств на более длинный срок, изменение процентных ставок и т.д.

Поэтому, я так думаю, что на сегодняшний момент, ближайшие год-два, данная ситуация прямым образом никак не будет влиять на экономическое состояние "ПриватБанка".

Как в целом можно сейчас охарактеризовать состояние "ПриватБанка"?

— В целом он никак не выпадает в лучшую или худшую сторону от общей ситуации, существующей на рынке банков. Те процессы, те продукты, те программы, которые реализовывались до национализации, сегодня также реализуются.

То есть, на сегодняшний момент, учитывая то, что "ПриватБанк" стал государственным банком, началась более-менее скорректированная политика по процентным ставкам, как по кредитам, так и по депозитам. Но если посмотреть год назад, то процентные ставки в среднем по Украине составляли в пределах — 20% в гривне годовых по депозитам, то сегодня, учитывая то, что сегодня государственные банки контролируют рынок депозитов на уровне 65-70%, то сегодня в рамках, очевидно, каких-то там скоординированных действий, рынок депозитов существенно понизился.

То есть он сегодня стал в пределах 14-15% годовых. И соответственно, за этим начала падение и процентная ставка по кредитам, что неплохо.

С другой стороны, кого кредитовать и как кредитовать? Я знаю, что в "ПриватБанке" есть куча различных проектов на предмет кредитования, но, к сожалению, сегодняшний рынок заемщиков не позволяет их эффективно реализовывать. Поэтому в целом политика и финансовое состояние "ПриватБанка" ничем не отличается в глобальном плане от остальных банков.

А что у нас в целом с банковской системой? НБУ оздоровление банковской системы завершил? Уже нам не ждать вывода каких банков с рынка?

- Ну, почему? Ждать. Потому что существует план докапитализации банков и существуют обязательства докапитализации банков, буквально на днях еще один банк был выведен с рынка. Надо понимать так, что существует жесткая политика НБУ о капитализации, докапитализации банков.

И существует солидарный план, график, при котором акционеры банка обязуются различными инструментами увеличить капитал банка. Те банки, которые не выполняют эту капитализацию, НБУ жестко их выводит с рынка. Условно говоря, были у вас обязательства на первое число, что у вас уставной фонд, там, 200 миллионов.

Если 200 миллионов вы не сформировали уставной фонд либо капитал, то все, до свидания, принимайте решение о временной администрации — и вывод банка с рынка. Есть порядка десяти банков, которые находятся в этой программе, но они все небольшие, и в случае вывода с рынка они не будут влиять на общую ситуацию.

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Напомним, ранее Игорь Полховский заявил, что "ПриватБанк" сейчас не проводит агрессивную политику в плоскости кредитования, соответственно, не нуждается в дополнительных ресурсах.

К формированию сумасшедшей суммы плохих активов "Привата" привела политика НБУ, который не контролировал ситуацию в банке и использовал устаревшую методику оценивания, считает экс-член наблюдательного совета "ПриватБанка" Виктор Лисицкий.