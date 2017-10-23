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    Погребинский: у Украины есть еще долги перед США

    (обновлено: )218
    Целью очередного визита Курта Волкера в Украину может быть не только выведение "Минска" из тупика, но и внутриполитическая ситуация в стране, считает политолог Михаил Погребинский. Порошенко не идет навстречу пожеланиям США, подчеркивает политолог.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер незапланированно приедет в Украину. Информация об этом в субботу появилась в СМИ, однако в Администрации президента Украины официальных сообщений по этому поводу пока нет. Официальных сообщений или заявлений о визите Курта Волкера в Украину 27 октября также не было. Есть также информация, что после визита в Украину Волкер должен уже в третий раз встретиться с советником президента России Владиславом Сурковым.

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    Информацию о неожиданном визите американского чиновника в Украину в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер ведет довольно активную деятельность: 7 октября в Сербии он встречался с советником Владимира Путина Владиславом Сурковым, а теперь — визит в Украину, который не был анонсирован официально. С чем эти визиты связаны?

    — Есть такие мысли, что они связаны с теми событиями, которые произошли на прошлой неделе. Ведь не все наблюдатели за рубежом понимают и, возможно, имели какие-то представления о том, что это может закончиться каким-то большим Майданом. Я думаю, что кроме того, основная цель визита Волкера, это его собственная миссия — обсудить с президентом пути выхода из тупика в Минском процессе, именно об этом они, насколько можно понять, говорили с Сурковым. Будет следующая встреча, Волкер должен понять, насколько готова Украина, президент, до тех обстоятельств, что сейчас существуют, до каких-то шагов в направлении выхода из тупика, особенно, имея в виду тот факт, что президент Петр Порошенко сейчас находится под определенным давлением по другому вопросу — по вопросу создания антикоррупционного суда, ведь совершенно ясно, что позиция США — давайте, скорее создавайте.

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    Порошенко продемонстрировал нежелание это делать, возможно, это даже первый случай, когда так жестко президент не идет навстречу пожеланиям США. Я думаю, что и об этом будет разговор.

    То есть Волкер будет прояснять ситуацию — не только решение конфликта на востоке Украины, но и разбираться во внутриполитической ситуации?

    — Я думаю, да.

    О визите Волкера мы узнаем из СМИ, а не из официальных источников. Он вообще официально ведет свою деятельность?

    — Совершенно официально ведет свою деятельность, но вопрос о том, насколько есть определенной позиция США и кто эту позицию определяет: Госдеп, где есть большие проблемы в отношениях с Белым домом, собственно, советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, или кто-то другой, мы этого окончательно пока не знаем, и похоже на то, что Волкер реализует позицию, которую сам для себя определяет.

    Так бывает, когда не очень опытные руководители, а он — опытный дипломат, переговорщик и так далее. Я так понял после комментариев Суркова, что есть определенный прогресс. Сурков даже сказал, что он не сомневается, что результат будет достигнут. Что это значит — никто не знает.

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    Помощник президента РФ Владислав Сурков. Архивное фото

    Была такая идея сформулировать этот вопрос непосредственно Владимиру Путину несколько дней назад, у меня теоретически такая возможность была, но поскольку там ему задали вопрос в отношении Украины, он много и эмоционально говорил, откровенно говоря, ничего особенно нового. Поэтому я уже решил вопрос не задавать. Но это интересно, почему вопрос выглядит как абсолютный тупик, а Сурков говорит, что мы очень хорошо поговорили, и он не сомневается, что результат — будет. Что это значит? Я не знаю.

    Последовательность переговоров Волкера с Сурковым и его визита в Украину может что-то прояснить в ситуации?

    — Сам Волкер — человек, который любит поговорить. Я обратил внимание на то, что после разговора в Белграде, он если и говорил, то немного. До этого — многое говорил… Давайте подождем встречи и, возможно, нечто большее поймем.

    Что сейчас более угрожающе выглядит для США в ситуации в Украине?

    — Мы уже понимаем, поскольку основной акцент посольство США делает на вопросе антикоррупционного суда, этот вопрос выглядит как приоритетный, поскольку ничего они не смогли сделать с людьми, которых обвиняют, из окружения президента, депутатов, которых обвиняют в коррупционных действиях, без такого независимого антикоррупционного суда, который должен бы был иметь гарантии независимости от США.

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    Ну, как НАБУ имеет гарантии независимости — я так понял и так выглядит — от США. И это был бы определенный шаг к политике, которую они могут реализовать, поняв, что без того, чтобы отрубить, так сказать, голову той многоголовой гидры коррупции, США с Украиной сделать ничего не могут. Хотя для них Украина должна стать определенным таки образцом демократизации и успеха, а никакого успеха мы не видим.

    Могут ли США решать вопрос создания антикоррупционного суда в Украине из-за давления в вопросе конфликта на Востоке?

    — Я не думаю. Но мы видим активность круга людей, которые работают из США здесь в Украине, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, другие, которые протаскивают различными путями, в том числе очень решительно и не выбирая слова в отношении президента и его политики, значит, они давят, и поскольку за их плечами стоит посольство США, я считаю, есть вероятность того, что они продавят таки антикоррупционный суд. Возможно, это будет сложно, не за один раз, но процесс идет.

    Мы понимаем, что-то быстро сделать на Востоке — невозможно, а вот вопрос антикоррупционного суда можно решить быстро. И вот этот процесс сейчас для них, мне кажется, приоритетным.

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