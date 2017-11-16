Бюджет-2018: диктатура чиновников и силовиков, убийство социалки

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Парламент так и не смог уложиться в срок и принял бюджет в первом чтении с сильным опозданием. По регламенту, они должны были это сделать до 20 октября, однако документ утвердили почти с месячной задержкой. Согласно бюджетному регламенту, госбюджет должны принять во втором чтении до 20 ноября. Если депутаты сильно постараются, то могут успеть к этому числу. Однако для этого правительству стоит сильно "мотивировать" депутатов.

"Крупные фракции — БПП и "Народный фронт" — вместе с правительством делят стратегические расходы, условно говоря. Мелкие партнеры просят себе что-то мельче. К сожалению, всегда так было, что государственный бюджет формировался как торт Roshen — нарезался мелкими и крупными ломтями, в зависимости от аппетита и возможностей потребителей. И бюджетный процесс, это, пожалуй, наиболее коррупционный процесс, законодательный процесс, который в принципе есть в Украине", — заявил в эфире радиостанции "Голос столицы" политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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Как показал процесс "дерибана" 14 ноября, большая часть депутатов была вполне удовлетворена "плюшками" от Кабмина. Помимо БПП и "Народного фронта" за бюджет проголосовало три союзнические фракции власти – Радикальная партия, "Видродження" и "Воля народа" и даже депутат от оппозиционной фракции "Самопомич". Не дали ни одного голоса только "Батькивщина" и "Оппозционный блок". Но наверное у власти найдется достаточно способов, чтобы подготовить и этих "непримиримых" оппозиционеров ко второму чтению, заложив в госбюджете их интересы.

"В этой Верховной Раде без торгов вообще никакие решения не принимаются. Здесь постоянно действует закон бартера — ты мне, я тебе. Отношений между людьми нет, есть только взаимная выгода между фракциями. В вопросе принятия Госбюджета-2018 все будет точно так же, ничего не поменяется. Если торговали за бюджет в 2016-м, в 2017-м году, то почему должно что-то улучшиться сейчас. Почему так происходит? Потому что в Верховную Раду пришли люди, которые хотят зарабатывать большие деньги, а не улучшать жизнь украинцев", — заявил народный депутат Сергей Тарута.

Бюджет полицейского государства?

Основное отличие бюджета следующего года — беспрецедентный рост расходов на силовые органы власти. На оборону выделят до 5% ВВП, что составляет 164,9 млрд гривен.

Это на 15% (22 млрд. грн) больше, чем в этом году. В частности, армия получит 60 млрд. грн (+11 млрд. грн), на закупку вооружения дадут 16,4 млрд. грн (+ 6,5 млрд. грн), МВД, Госпогранслужба и ГосЧС получат 63,9 млрд (+10,8 млрд).

В целом, затраты на обслуживание властных органов в следующем году вырастут на 17%, тогда как общие расходы бюджета — всего на 12,7%. И это притом, что социальные расходы вырастут незначительно, что в условиях высокой инфляции означает, что люди получат даже меньше, чем в этом году.

"Если внимательно ознакомиться с представленным проектом Госбюджета на 2018-й год, становится очевидным, что он выстроен исключительно в интересах чиновников и полиции. Параллельно полностью проигнорированы потребности тех людей, которые сегодня больше всего нуждаются в помощи государства. Об интересах отечественной экономики речи в бюджете вообще не ведется — не предусмотрено стимулов для ее возобновления и развития", — считает народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

Долги вместо пенсий и лекарств

"Позабыв" выделить деньги на нужды малообеспеченных граждан, чиновники не забыли прописать огромные суммы на выплату государственного долга. Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2018 год прогнозируется в объеме 130,2 млрд грн, что на 16,93 млрд. грн больше плана на 2017 год.

На выплату госдолга уйдет каждая десятая бюджетная гривна. Выплачивая долги, государство планирует привлекать новые. В 2018 году чиновники хотят занять 214,961 млрд. грн, в том числе, на внешних рынках — 91,2 млрд. грн.

"Правительство планирует брать новые кредиты, причем на 22% больше, чем в текущем году, чтобы оплатить долги и покрыть дефицит бюджета. От государственных заимствований в следующем году планируется получить пятую часть финансовых ресурсов государственного бюджета. И, как следствие, государственный и гарантированный государством долг на конец 2018 году вырастет до 2,7 триллиона гривен, это составляет 64 тысячи гривен на одного украинца, что в полтора раза больше чем на конец 2016 и это не предел", — заявил в ходе пленарных слушаний глава Счетной палаты Александр Яременко.

Доходы и расходы госказны в следующем году впервые превысят один триллион гривен. Как видно из основных макропоказателей документа (ВВП — 3%, инфляция— 7%, курс доллара — почти 30 грн), основными источниками поступлений в бюджет будет обесценивание гривны и массовый рост цен. Чем дороже продукты и ниже гривна, тем больше поступлений от импортных пошлин и налогов.

"Социалку" спихнут в регионы

В бюджете-2018 года решили избавиться от лишних социальных расходов, взвалив их на плечи местных бюджетов. В частности, местные власти будут полностью нести все расходы на содержание муниципального транспорта, дорог местного значения, содержание ПТУ, медицинских учреждений. Все это происходит в рамках так называемой децентрализации. Мол, мы вам дали часть местных доходов, теперь содержите сами свою инфраструктуру.

Однако "богатые" регионы и города рано радовались росту доходов (например, бюджет города Днепр в этом году увеличился аж в 4 раза). В бюджете-2018 правительство решило увеличить долю реверсных дотаций (соотношение средств, которые уходит в центральный бюджет) с донорских регионов с 50% до 80%. Таким образом, Киев будет изымать большую часть доходов богатых городов и областей.

"В 2018 году правительство планирует увеличить размер изъятий по реверсной дотации по индексу налогоспособности с 50% до 80%. И таким образом соберет более 8,6 млрд гривен. Для госбюджета — копейки, все равно меньше процента. Для местных — ой!



Так, Днепр потеряет 845 млн гривен, Львов — свыше 0,5 миллиарда, Харьков и Одесса более 350 млн грн. Даже скромные Сумы лишатся 132 миллионов…



Я вижу одно: забираем деньги у богатых городов. Затем мэры должны прийти к губернаторам или в Кабмин — засвидетельствовать лояльность и получить средства обратно через другие субвенции или дотации. Вертикаль, однако", — написал в своем блоге эксперт Бюро анализа аналитики Виктор Бобыренко.