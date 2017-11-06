Миллиарды на транзите. Украина теряет золотую жилу

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украина обладает уникальной географическим положением, что давало возможность зарабатывать десятки миллиардов долларов на транзите пассажиров и грузов через свою территорию. Однако за последние три года транзитные возможности страны упали до минимума. Из-за потери Крыма и части Донбасса утрачена часть авиационного, морского и железнодорожного сообщения страны. Замораживание транспортных связей с Россией привело к обвалу на рынке транзита пассажиров и грузов.

Провал по всем отраслям

В структуре доходов "Украэроруха" доходы от транзита упали с 80% в 2013 до 20%. Ввиду катастрофы "Боинга" над востоком страны было закрыто авиасообщение, большинство авиалиний перенастроило свои маршруты в обход Украины, напомнил на пресс-конференции в РИА Новости Украина первый заместитель Министра инфраструктуры Украины в 2014-2016 гг Владимир Шульмейстер.

Что касается железнодорожного сообщения, то "Укрзализныця" за три года потеряла 30% транзита, это привело к потере грузопотока, поскольку это не только загрузка железных дорог, но и портов, в комбинации с портами они проигрывали конкуренцию другим странам, добавил эксперт.

"В морских портах транзит за 3 года упал в 2,5 раза по причинам неэффективности и устарелости инфраструктуры. Больше всего пострадал Черноморск, менее всего Южный, там лучше ситуация с точки зрения перспективности глубин, там есть эффективные частные операторы, они наоборот пытались наращивать грузопоток через свои мощности. Железнодорожный транспорт испытывает недостаток грузовых вагонов, из-за чего бизнес может вскоре частично отказаться от его услуг в пользу автотранспорта.

У "Укравтодора" с 1 января начинает действовать защищенный дорожный фонд, в 2018 году на ремонт дорог будет израсходовано 50-60 млрд грн, и эта сумма будет расти, соответственно, будет улучшаться качество дорог, поэтому бизнес будет активно использовать автомобили для транзита. Украина постепенно теряет транзитное направление Запад-Восток, основным направлением становится Запад-Юг. В этом направлении и будет развиваться дорожное строительство. ЕБРР выделил 40 млн долларов на проектирование транспортной артерии новой автомагистрали Одесса-Умань-Львов-Краковец, которая соединит Польшу с южными портами Украины", — рассказал Шульмейстер.

Конкуренты не дремлют

Попытки запустить транспортные потоки через Украину в обход России пока не получили должного успеха. Железнодорожно-паромный путь в Китай из Черноморска через Поти, Баку, Актау не смог привлечь достаточно клиентов из-за слишком длительного времени и дороговизны перевозок. 31 октября тарифы на железнодорожные перевозки в Украине выросли на 15%, что в условиях устаревшей железнодорожной инфраструктуры делает подобный путь в Китай все менее конкурентным. Украинский "шелковый путь" так и не стал популярным.

Вместе с тем, 1 ноября открылся новый железнодорожный путь в Китай. Участок Баку-Тбилиси-Карс соединит Европу с Китаем через Стамбул и сократит на 2 недели срок транспортировки грузов по сравнению с морской доставкой из Китая в Европу. Данный кавказский узел фактически отменяет потребность в транзите через Украину. В случае постройки подводного железнодорожного туннеля через Босфор транзитная необходимость в Украине отпадет окончательно.

Это нанесет большой удар по транзитному железнодорожному потенциалу Украины, которая недавно потеряла значительную часть доходов из-за запуска Россией железнодорожного сообщения в обход Украины.

В украинском правительстве не отчаиваются и заявляют, что очередной Шелковый путь в Китай не минет нас стороной. Как сообщили СМИ в Госрезерве, первый транзит по территории Украины в рамках нового Шелкового пути может произойти уже в конце текущего – начале следующего года. При этом китайская сторона якобы уже согласовала новые маршруты следования поездов с Чжэнчжоу в Словакию, Польшу, Венгрию.

"Четыре года назад китайцы запустили первый транзитный поезд до Бреста, а оттуда на Варшаву и в Германию. Далее белорусские товары начали экспортироваться в Поднебесную. Сегодня это очень масштабный китайско-белорусский проект, брестское направление просто перегружено. До сих пор весь этот Шелковый путь проходил, к сожалению, в обход Украины. Пришло время, и есть реальная возможность изменить эту ситуацию и начать поставки украинских товаров в Китай", – сообщил глава Госрезерва Вадим Мосийчук.

Пока китайская сторона не обнародовала свои планы относительно Украины, поэтому говорят ли правду украинские чиновники, покажет время.

Газотранспортный провал

В 2019-м истекает действующий контракт между "Газпромом" и Украиной на транзит российского газа. Транзитные потери Украины из-за газопровода "Северный поток-2" составят $2,7 млрд ежегодно, сумма эквивалентна 3% украинского ВВП, заявила посол США в Украине Мари Йованович. "Нафтогаз Украины" оценивает убытки в 2 млрд. долларов.

Параллельно россияне интенсивно возводят южную ветку газопровода в обход Украины — так называемый Турецкий поток, что также угрожает нашему транзиту газа.

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"Газпром" построил более 300 км Турецкого потока и в "Нафтогаз" признали, что они его проспали, они боролись с Северным потоком-2, но вот о Турецком потоке они молчали, они признали, что полмиллиарда долларов сразу выйдут из выручки "Нафтогаза". Если посчитать срок окупаемости Турецкого потока, то он составит 5-6 лет. О какой политике идет речь, если Киев не может договориться с русскими, если "Нафтогаз" рассказывает об агрессии зачем Газпрому транзитировать газ через украинскую территорию, занимающую агрессивную позицию, если он может построить Турецкий поток и через 5-6 лет получит окупаемость. В этом году поставки в Турцию выросли более чем на 30%", — заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его словам, это приведет к тому, что уже через несколько лет Украина в качестве транзита больше не будет нужна.

"У нас нет сценария, что мы будем делать после 2019 года. В 1998 году через ГТС Украины было прокачено 141 млрд кубометров газа, сейчас мы прокачиваем всего 82 млрд кубометров, после отделения ГТС от "Нафтогаза" все трубы заполнить газом не удастся, их мощности придется оптимизировать, сокращать персонал, резать трубы, выводить из эксплуатации с невозможностью эксплуатации в будущем. Сценарий будущего ГТС не разрабатывается", — сообщил директор специальных проектов Научно технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Политика в ущерб экономики

Как сообщает Госстат, Украина зарабатывает на торговле услугами с другими странами 10 миллиардов долларов, из них 90% — это транспортные услуги. Во многом, именно транзитные услуги позволяла компенсировать минус во внешней торговле.

50% транспортных услуг приносит трубопроводный транспорт (нефтепроводы, газопроводы, аммиакопроводы), 15% доходы от авиационного транспорта, 10% транзит железнодорожных грузов.

В случае утраты этих доходов мы получим огромную дыру во внешней торговле, и как следствие, дефицит валютных и бюджетных поступлений.

"Наша страна утрачивает геополитическую субъектность, поэтому не удивительно, что она утрачивает и транзитный потенциал, потому что рынок все больше начинает интересовать Украина как просто страна для транспорта, но не как страна для транзита, поскольку в ближайшем будущем юридически весь ключевой контроль за нашими транспортными потоками будет иметь не Украина, а иностранцы. И это касается и будущего "Нефтегаза". Во многом, мы видим как политики погрузились в дискуссию, кто будет контролировать потоки здесь и сейчас, они не думают о том, что будет после 2019 года, я имею ввиду борьбу между "Нефтегазом" и правительством. В результате, из-за действия политиков мы можем оказаться без транзитных доходов, что негативно отразится на доходах госбюджета, а значит, и на нашем благосостоянии", — заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.