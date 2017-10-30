Украина теряет транзитный потенциал. Причины и следствия - пресс-конференция

Во вторник, 31 октября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Украина теряет транзитный потенциал. Причины и следствия".

Основной транзит природного газа в Европу РФ осуществляет через магистральные трубопроводы "Северный поток" и украинскую газотранспортную систему (ГТС). В июне 2015 года "Газпром" и ряд европейских компаний подписали меморандум о расширении мощностей "Северного потока". Начало проекта "Северного потока-2" — двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии — запланировано на апрель 2018-го, завершение — в 2019-м. Дата является неслучайной, поскольку в 2019-м истекает действующий контракт между "Газпромом" и Украиной на транзит российского газа. Мощность этой трубы ожидается вдвое большей, чем у газопровода "Южный поток". Транзитные потери Украины из-за газопровода «Северный поток-2» в США оценили в $2,7 млрд ежегодно, сумма эквивалентна 3% украинского ВВП, заявила посол США в Украине Мари Йованович. По подсчетам главы "Нафтогаза Украина" Андрея Коболева, сумма потерь составит около $2 млрд.

Также стремительно сокращаются авиа и ж/д перевозки между Украиной и РФ. "Укрзализныця" сообщает о снижении за год пассажиропотока железнодорожным транспортом между Украиной и Россией более чем на 60%. Отмена ж/д сообщения с Россией больно ударила по госкомпании, поскольку билеты в этом направлении стоят в 4 раза дороже внутренних перевозок, а значительная часть заграничных поездок именно в РФ. Россия уже ввела в эксплуатацию железную дорогу в обход Украины. Украина "закрыла небо" для российских пассажирских и грузовых перевозок 25 октября 2015 года. Решение со стороны Киева ударило, прежде всего, по авиационной отрасли и аэропортам самой Украины: более 70% пассажиров всех рейсов между двумя государствами формировали именно граждане Украины. Эксперты оценивают потери Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины от запрета транзитных перевозок для авиакомпаний РФ в 25-30 миллионов евро в год.

Интенсивная работа по построению транспортных путей в обход Украины ("Северный поток", Керченский мост, железнодорожные ветки, Новый Шелковый путь) не беспокоит украинскую власть, которая до сих пор не выработала единого мнения относительно сохранения транзитного потенциала страны.

Эксперты пресс-конференции:

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно технического центра "Психея"

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 31 октября в 12.00

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