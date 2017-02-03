Европа построит свой "Шелковый путь"… при участии Китая?

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Мира Канкараш-Тркля, Sputnik, для РИА Новости Украина

Все каналы в мире — от Панамского до Суэцкого — строили мощные государства. Поэтому строительство канала Дунай-Морава-Вардар, который бы соединил даже не Белград с Салониками, а — в перспективе и через Дунай — Северное море с Эгейским, не надо воспринимать как утопию. Если расчеты покажут, что эта транспортная артерия будет выгодна, в Европе бы мог появиться свой "Шелковый путь"

"Мы решили развивать наши глобальные идеи", — заявил на днях в Белграде греческий премьер Алексис Ципрас.

Речь шла не о только о скоростной железной дороге Белград-Солоники, но и об идеи связать два города - Белград и Салоники — с помощью рек. Таким образом актуализирована идея, которой более 100 лет.

В 2013 году об этом проекте говорил тогдашний министр горнодобывающей промышленности и природных ресурсов Сербии, а ныне посол этой страны в Китае Милан Бачевич. В середине того же года китайская компания "China Gezhouba" исследовала Великую, Западную и Южную Мораву и подготовила соответствующий отчет.

Вывод китайцев следующий: проект строительства моравского канала через Сербию реален и оправдан с экономической точки зрения, и с точки зрения расходов на перевозку грузов, и с точки зрения производства электроэнергии, снабжения регионов пресной водой, обводнения сельскохозяйственных угодий и защиты от наводнений.

В ноябре прошлого года о проекте говорил и президент Сербии Томислав Николич. Тогда в Белграде он принимал македонскому коллегу Георге Иванова и заявил, что канал Вардар-Морава — это исторический шанс для региона, которые Сербия и Македония, если они думают о будущих поколениях, не имеют права упустить.

Тогда же было отмечено, что Китай готов найти финансового партнера для строительства канала, если по поводу этого проекта договорятся Сербия, Македония и Греция.

Но углубимся в историю. Проект канала Морава-Вардар (или — шире — создание транспортного пути Дунай — Салоники) впервые подготовил профессор Технического факультета Белградского университета Никола Стаменкович еще в 1904 году. Американская фирма из Нью-Джерси в 1908 году подготовила проект речного пути. В 1909 началась подготовка сербско-турецкого соглашения по строительству, но через некоторое время грянули Балканские войны и проект был заморожен.

В 1961 Югославия и Греция подготовили новый проект, эксперты ООН в 1973 посетили Югославию и дали добро на реализацию, а Европейское сообщество до 1990 года финансировала средства в необходимые исследования реки Вардар. Но все планы опять спутали войны и развал Югославии. Может быть, сейчас мы свидетели нового этапа?

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Профессор Строительного факультета Белградского университета Миодраг Йованович, который в восьмидесятые годы был одним из соавторов работы, посвященной потенциалу реки Морава, сказал Sputnik, что канал Дунай-Морава-Вардар для одной только Сербии проект "нереальный", максимум, на что хватило бы ресурсов у Белграда — на ту реку, которой он посвятил научные исследования. По его словам, речь идет о "фараонском" проекте, предусматривающем обильные финансовые вливания и нестандартные технические решения, а также серьезные эксплуатационные расходы.

Для реализации таких проектов нужна мощная экономика, например — китайская, недаром ведь Поднебесная начала битву за европейские рынки как раз через с ее юга. Например, 67% доли крупнейшего греческого порта Пирей уже в руках у китайского холдинга. Китайские вложения в транспортную инфраструктуру южной Европы обеспечат роль "окна в Европу" для Пекина и Сербии.

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Согласно некоторым оценкам, Китаю, как новому лидеру экономического глобализма, понадобилось бы десять лет и около пятнадцати миллиардов долларов, чтобы построить долгожданный балканский канал. Миссия отнюдь не невозможная, вопрос лишь в том, как составит Поднебесная список своих приоритетов и на каком месте в нем окажется эта транспортная артерия.