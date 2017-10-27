Газовые страдания Украины. В поисках утраченного транзита

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Никогда не говори никогда

Прекращение транзита российского газа может обойтись Киеву в $3 млрд ежегодно, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на международной конференции по развитию нефтегазового сектора Украины. Именно такую сумму страна получила в этом году от транзита российского топлива.

Коболев напомнил, что действующий контракт с Россией заканчивается в 2019 году и возможная потеря транзита "будет иметь критические последствия для всех нас".

Глава "Нафтогаза" напомнил, что в течение года должна заработать первая нитка "Турецкого потока", который проходит в обход территории Украины, по дну Черного моря. Запуск газопровода "Турецкий поток" лишит Украину ежегодных доходов в размере $0,5 млрд ВВП.

Примечательно, что ранее посол США в Украине Мари Йованович предупреждала: потери доходов Украины от транзита газа из-за запуска "Северного потока-2" могут составить до 3% ВВП ежегодно.

Однако в "Нафтогазе" свято верят, что у Киева есть шанс сохранить транзит газа после 2019 года.

По словам Коболева, уже до конца 2020 года Украина может перестать быть чистым импортером газа.

"Реализация стратегии развития компании и трансформация энергорынка может обеспечить прирост ВВП Украины более чем на 7% и увеличить доходы бюджета более чем на 8 млрд долларов", — заявил Коболев.

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Напомним, Украина прекратила покупать газ у России в ноябре 2015 года. В 2016 году страна впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе. При этом эксперты отмечали: страны ЕС продают Киеву тот же российский газ, но уже с наценками и транспортными издержками. Прямой контракт с Москвой был бы намного более удобен и экономически выгоден, но украинские власти принципиально договариваться с Москвой не желают.

Перенос точек продажи

Не обошел стороной Коболев и недавнее заявление вице-премьера Владимира Кистиона о переносе точек транзита российского газа. Однако, по его словам, это не удастся без привлечения международного партнера к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины.

"Если не будет международного партнера, все наши пожелания, в том числе по переносу точек продажи российского газа на восточную границу, о котором в своем интервью упомянул Владимир Кистион, невозможны", – сказал он.

Ранее Кистион заявил, что Киев может вновь начать закупать газ у России, если точка учета голубого топлива будет перенесена с западной на восточную границу страны. И добавил: закупка газа в России в нынешнем формате "очень рискованна и безответственна".

В то же время, если точки учета газового транзита будут перенесены на территории Украины, газовые соглашения неминуемо придется менять. Cейчас Россия в рамках действующего с "Нафтогазом" контракта направляет газ в ЛНР и ДНР. Перенос точек учета на границу с Европой может дать возможность Киеву "закрыть вентили", говорят эксперты.

Ответ России

Ответ "Газпрома" не заставил себя долго ждать. В ведомстве заявили, что вопрос должен решаться не с Киевом, а с европейскими клиентами по долгосрочным контрактам.

"Газпром" передает газ европейским покупателям по условиям, указанным в договорах, и эти условия не имеют отношения к Украине. Так российский энергетический гигант ответил на предложение Киева перенести точку учета транзита газа с западной на восточную границу Украины.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Мнение

Комментируя заявления Коболева о том, что к 2021 году Украина может стать экспортером газа, политический аналитик Дмитрий Корнейчук с иронией отмечает:

"То есть, имея дешевый газ собственной добычи, почти покрывающий нужды страны, нам подняли с 2014 года тарифы в 10 раз. И хотят повышать дальше. И все для того, чтобы воры во власти могли зарабатывать на экспорте нашего газа. Вот я вам говорю: эта власть так ненавидит народ, что даже скрыть не может".

По материалам из открытых источников интернет