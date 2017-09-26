Эксперт: авиаизоляция востока Украины будет иметь необратимые последствия

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Европейское агентство по авиационной безопасности направило в Госавиаслужбу Украины бюллетень с требованиями ограничить авиационное движение в трех областях. В агентстве считают опасными полеты в пределах Днепропетровского района, в состав которого входят международные аэропорты "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье".

Владимир Омелян говорит, что это решение необоснованное и его попытаются оспорить в ближайшие дни.

Аргументацию сторон, а также возможные последствия такого решения проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по транспорту Сергей Хижняк.

Насколько вероятно, что небо над восточной Украиной все же закроют? И ваши мысли по поводу этого закрытия, насколько это нужно?

— Важный вопрос сейчас — это понять, откуда взялся этот документ, какая в нем аргументация, и что именно хочет европейское агентство хочет от авиационных властей Украины. Потому что документ не опубликовали. И пока что все разговоры идут вокруг какого-то документа, который никто не видел. Но нужно понимать, что это очень авторитетное агентство по безопасности во всем мире. Если на авиакомпании ЕС их решения имеют прямую силу, то все остальные авиакомпании мира прислушиваются к тому, что говорится.

А разве это не Европейское агентство по авиационной безопасности?

— Какие аргументы в этом письме? Мы видим, что ситуация в зоне АТО сегодня не самая плохая, которая была за последние три года. Но, тем не менее, на протяжении трех лет таких документов не было и полеты не ограничивали, а сейчас вдруг этот документ появился. Также настораживает и огромная территория, которая попадает под запрет. Потому что Днепропетровский район полетной информации — это фактически вся восточная Украина, часть центральной и часть южной Украины. Какая может быть угроза, например, в 300 километрах от зоны АТО для авиасообщения? Пока непонятно.

В случае закрытия неба к чему это может привести? Какие убытки может понести украинская авиаотрасль? От этого закрытия пострадает только компания МАУ?

— Пострадают здесь не авиакомпании и не аэропорты, а прежде всего пострадают украинские пассажиры и украинский бизнес. То есть те граждане, которые живут в центральной, восточной Украине не смогут летать из Харькова, Днепропетровска и Запорожья. То есть им всем нужно будет наземным транспортом добираться в ближайший аэропорт, а это, скорее всего, аэропорты Киева, чтобы уже оттуда вылетать в каком-то своем направлении. Также бизнес. Если кто-то прилетает на встречу либо приезжают какие-то техники с оборудованием отремонтировать какие-то установки, то они также не смогут оперативно прилететь, они будут добираться через Киев. Поэтому здесь пострадают прежде всего граждане.

Харьков окажется в полной изоляции?

— Непонятно, что конкретно написано в документе. Если документ говорит, что летать опасно, то ни одна авиакомпания не полетит. Ни украинская, ни ЕС, ни турецкие авиакомпании — ни одна авиакомпания на полетит. Мы все помним еще МН-17, когда неправильно оценили риски и все помним, какая трагедия произошла. А теперь представьте себе, если бы перед этой трагедией выпустили бы подобный документ, а трагедия бы все равно произошла. То есть здесь для любой авиакомпании это будут имиджевые и финансовые риски и потом очень много разбирательств, кто же все-таки не запретил эти полеты. Поэтому еще раз повторюсь, если этот документ вступит в силу, то ни одна авиакомпания в эти аэропорты не полетит.

В первую очередь такой запрет ударит по экономике региона, по бизнесу? А сама украинская авиаотрасль будет нести убытки?

— Если говорить об украинских авиакомпаниях, то конечно украинские авиакомпании не смогут летать над этой территорией. Поэтому все украинские авиакомпании будут от этого страдать. Плюс, аэропорты будут от этого страдать. Им фактически придется закрыться. Вот здесь как раз будет негатив для украинской отрасли авиаперевозок.

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Были ли примеры подобных запретов? Если этот запрет будет введен в действие, насколько он может затянуться?

— Если этот запрет будет введен, то, скорее всего, он будет действовать ровно столько, сколько будет неопределенность в зоне АТО. И еще раз повторюсь, важно понимать аргументацию, которая вложена в этот документ. Почему именно сейчас? Поэтому здесь наверное и украинским авиационным властям и правительству в целом нужно провести максимум переговоров и на политическом уровне и на экспертном уровне, чтобы разъяснить, показать, доказать, предоставить факты. Либо информация, которая не соответствует уже действительности, устаревшая, либо они сделали из этой информации неправильные выводы. Но правительству нужно приложить максимум усилия для того, чтобы не допустить введения этого запрета, потому что отменить его будет очень непросто.

Владимир Омелян говорит, что этот бюллетень — рекомендация, а не прямой запрет.

— Европейское право и документы строятся немного по-другому принципу. И если в документе напишут, что рекомендуется не летать, то авиакомпании воспримут это не как рекомендацию, а как четкое руководство к действию.

То есть пренебречь этими указаниями нельзя?

— Нужно еще помнить, что ведь не только авиакомпания решает, куда ей можно полететь. Сегодня практически ни одна авиакомпания в мире не владеет собственными самолетами. Она эти самолеты берет в лизинг. Поэтому компании, которые владеют самолетами и сдают их в аренду, также будут оценивать ситуацию и разрешать либо нет. Также каждый рейс страхуется и авиакомпании страхуют свою ответственность. Поэтому страховые компании тоже в свою очередь будут оценивать риски и либо будут повышать свои страховые премии, либо вообще откажутся страховать такие полеты. Поэтому здесь ситуация не такая однозначная и не все зависит только от авиакомпаний.

Какие-то санкции в случае введения запрета для авиакомпаний, которые будут летать в нерекомендованной для полетов зоне предусмотрены?

— Авиационные власти каждой страны очень пристально оценивают работу авиакомпаний. И если авиакомпании нарушают законодательство, это может привести к аннулированию сертификата такой авиакомпании. То есть это основной документ, который разрешает авиакомпании выполнять полеты. Поэтому эти требования серьезные очень и с ними играть нельзя.

Кто должен принимать решение о закрытии неба над определенной территорией?

— Это украинские авиационные власти. Прежде всего это Госавиаслужба, а "Украэрорух" непосредственно уже внедряет решения в жизнь. Фактически, диспетчер говорит, что лететь нельзя либо выдает документы, информирует все авиакомпании официально о том, что полеты над таким-то районом запрещены.

Какие шансы вы даете на то, что все же эта зона будет закрыта?

— Я очень надеюсь, что эта зона останется открытой, и что украинским властям удастся убедить всех в том, что закрывать ее не нужно.

К слову, для окончательного снижения цен на авиаперелеты нужно одобрение министра инфраструктуры. Такое мнение в эфире Голоса Столицы выразила политтехнолог Екатерина Одарченко.