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    Транзит газа. Политолог о подковерной борьбе во власти

    (обновлено: )43
    Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, что в настоящее время во власти идет подковерная борьба за контроль над транзитом газа.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "По большому счету у нас ни одна политическая сила, (…) кроме Юрия Бойко, никто не говорит о снижении тарифов для населения, никто не говорит о том, что украинская газотранспортная система будет делать после 2018 года. Просто мы видим подковерную игру во власти", — заявил Алексей Якубин.

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    Основной транзит природного газа в Европу РФ осуществляет через магистральные трубопроводы "Северный поток" и украинскую газотранспортную систему (ГТС). В июне 2015 года "Газпром" и ряд европейских компаний подписали меморандум о расширении мощностей "Северного потока". Начало проекта "Северного потока-2" — двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии — запланировано на апрель 2018-го, завершение — в 2019-м. Дата является неслучайной, поскольку в 2019-м истекает действующий контракт между "Газпромом" и Украиной на транзит российского газа.

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