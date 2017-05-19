Бац-бац... и мимо. Транзитная Украина стала поперек Нового шелкового пути

Денис Гаевский, обозреватель

14–15 мая в Пекине состоялся форум "Один пояс – один путь", где обсуждался проект нового Великого шелкового пути – международного транспортного коридора по доставке товаров на льготных условиях из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Китай планирует инвестировать в проект порядка 124 млрд долларов, а ежегодный грузопоток может составить 280 млн тонн. Увы, маршрут Нового шелкового пути будет проложен в обход Украины, а значит даже на малую толику "китайской" транзитой ренты рассчитывать не приходится. Но если быть последовательным – в рамках декоммунизации необходимо разорвать все отношения с Китаем, где у власти находится Компартия…

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Нельзя сказать, что киевские власти не питали надежды относительно включения Украины в данный проект. 7 ноября 2016 в Киеве состоялся Первый всеукраинский форум Шелкового пути. Хотя, по словам посла КНР в Украине Ду Вэя, проект Шелкового пути "немыслим без Украины", незаангажированные эксперты понимали, что это просто дипломатический реверанс. Все стало предельно понятно в январе 2017, когда тестовый контейнерный поезд из Китая добрался до Великобритании, "не зацепив" территорию Украины. К сожалению, в результате "майдана" и последовавших за ним событий Украина потеряла привлекательность в вопросе включения ее в какие-либо интеграционные проекты.

Не впечатлил китайцев и других партнеров проект Шелкового пути имени Яценюка-Пивоварского (экс-министра инфраструктуры), с помпой презентованный в начале прошлого года, предполагавший доставку товаров в Азию в обход России, которая ввела ответные санкции после блокирования российских грузовиков и подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Напомним, что в январе 2016 был запущен экспериментальный поезд из Ильичевска до границы Казахстана с КНР (грузы из Украины и Восточной Европы) – через пять таможен и два моря (Черное и Каспийское). Проект завершился провалом, что было очевидно изначально, – вместо запланированных 11-12 суток, поезд шел 15 с половиной суток (вмешался внесистемный фактор – шторм в болгарском порту Варна), а стоимость перевозок чуть ли не в два раза выше, чем через РФ. Обратно в Украину через 3 месяца поезд вернулся пустым – не было коммерческих заказов на доставку продукции в Европу этим маршрутом: желающих везти грузы втридорога и с большим временным лагом, лишь бы не через территорию "страны-агрессора", не нашлось.

Причины исключения Украины из проекта Нового шелкового пути достаточно очевидны. Это не только конкуренция на мировом рынке транзитных услуг, санкционная конфронтация с РФ и продолжающийся конфликт на Донбассе. Ключевыми причинами представляются следующие:

— распад единого, институционально оформленного правового поля государства и утрата последним монополии на насилие. Нет никаких гарантий, что "патриотически настроенные активисты" не будут блокировать железнодорожное сообщение с РФ (8 веток), участвующей в проекте Нового шелкового пути, либо же организовывать диверсии на железной дороге. Вспомним, что СБУ в августе 2016 задержала представителей нацбатальона ОУН, планировавшей, по утверждению спецслужбы, серию терактов на Львовской железной дороге;

— серьезнейший износ инфраструктуры Украины. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, степень износа железнодорожной и портовой инфраструктуры составляет 90-95%, автомобильных дорог – 97%. Картина, что называется, маслом. Едва ли кто из украинцев верит, что обладающие психологией временщиков украинские "верхи", будут вкладывать деньги в модернизацию инфраструктуры.

В целом же под руководством "патриотической команды реформаторов", управляющей страной, словно винницким рынком, Украина превращается в "белое пятно" на карте Евразии – территорию, в обход которой перенаправляются транспортные, товарные, энергетические, финансовые и туристические потоки. Транзитный потенциал Украины за последние три года существенно подорван: согласно рейтингу Logistics Performance Index 2016, Украина за 2015–2016 опустилась на 80‑е место, утратив 19 позиций в рейтинге логистической эффективности. Дальнейший прогноз неутешителен: если по итогам 2015-2016 ежегодные доходы страны от транзита составляли 5 млрд долларов (против 8-9 млрд долларов в лучшие годы), то через два-три года этот показатель рискует сократиться в два-три раза.

Ключевая причина на поверхности – строительство Москвой обходных маршрутов прокачки газа "Турецкий поток" (начата прокладка морского участка), "Северный поток – 2" (завершается согласование правовой и финансовой части, а также подготовительные работы для непосредственной прокладки) и аммиака, который перенаправляется в порты Краснодарского края. Помимо аммиака, в данные порты частично уходят грузы, которые ранее шли через украинские порты – транзит грузов через Украину в период 2014-2016 сократился вдвое, с 20 млн до 10 млн тонн.

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В связи с санкционной конфронтацией с РФ ощутимо упал транзит грузов железнодорожным и автомобильным транспортом. Разрыв правительством Яценюка авиасообщения с Россией (на чем продолжает зарабатывать Минск) и катастрофа малайзийского "Boeing" в небе Донбасса кратно сократила количество международных авиарейсов через Украину. Приход в Украину лоукостов в связи с либерализацией визового режима со странами Шенгенской зоны выглядит покамест неочевидно.

Контуры этакой "транзитной независимости", в том значении, что от Украины в горизонте ближайших нескольких лет не будет зависеть ровным счетом ничего на мировом рынке транзитных услуг, просматриваются все более отчетливо. Исключение Украины из проекта нового Великого шелкового пути лишь подтверждает эту пессимистическую гипотезу.