Папенькины сынки, над которыми висит Дамоклов меч правосудия

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Алексей Порошенко

Старший сын главы государства Алексей Порошенко (1985 года рождения) является народным избранником Верховной Рады нынешнего созыва, был в АТО. Женат с осени 2013 года. Свадьбу отыграли в Конча-Заспе (Киевская область) в поместье у президента. Вместе со своей избранницей Юлией Алексей, по данным СМИ, учился в бизнес-школе во Франции. Сообщалось также, что девушка ранее работала консультантом известной консалтинговой компании McKinsey & Company.

Читайте также: Не на того наехали. "Дело с рюкзачками" закончится ничем

Не так давно старший сын президента стал фигурантом шумихи в СМИ по поводу его пребывания в Сингапуре за счет госсредств. Как выяснилось, он выиграл конкурс и прошел стажировку в сфере государственного управления и планирования, а также формулирования стратегий развития на примере работы правительственных структур Сингапура. Такого успеха Порошенко-младший достиг первым из украинских политиков.

solydarnist.org Алексей Порошенко на стажировке в Сингапуре

В минувшем же году народный избранник обнародовал свою декларацию за 2015 год. Он является владельцем офиса в Виннице площадью 178,5 кв. м и и 50% квартиры в Киеве. Еще 50% квартиры, согласно декларации, принадлежит матери — Марине Порошенко. Также у него в собственности три авто — ГАЗ 1981 года, BMW 320i Cabrio и Land Rover Discovery 4.0. Согласно декларации, супруга Алексея Порошенко зарабатывает больше мужа в 25 раз.

Антон Пашинский

Сын нардепа Сергея Пашинского Антон в 2014-ом записался добровольцем в ряды резервистов Национальной гвардии Украины, где проходил курс боевой подготовки. Держать в руках оружие и обращаться с ним Пашинский-младший научился, но на фронт не пошел.

Через год, в 24-летнем возрасте, занялся продажей украинской техники на экспорт и закупкой недостающей за рубежом. Он возглавил второй департамент государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" государственного концерна "Укроборонпром", занявшись многомиллионными сделками по продаже и покупке вооружения.

Страница Антона Пашинского в Facebook Антон Пашинский

Александр Луценко

Старший сын генерального прокурора Юрия Луценко Александр (1989 года рождения) в этому году стал соучредителем новой компании "Грандвуд Груп". Фирма с уставным капиталом в 50 тыс грн была зарегистрирована в июле, а основным видом деятельности, согласно КВЭД (классификация видов экономической деятельности в Едином реестре юрлиц) является лесопильное и строгальное производство. Компания зарегистрирована в Белой Церкви. Среди других учредителей также числятся Александр Наумик, которому в марте 2017 года жена главы ГПУ Ирина Луценко, согласно декларации, продала какое-то движимое имущество на сумму 1,9 млн грн.

Читайте также: Большая коммерческая тайна ГПУ

В целом же, старшему сыну чета Луценко передала все дела, когда супруги стали народными депутатами. На сегодняшний день, кроме лесопильной фирмы, на Александра Луценко записаны бизнес-центр "Лотос" (сдача офисной недвижимости в аренду) и салон красоты "БЕЛ ФАМ".

Осенью Александр женился, пригласив на свадьбу известных политиков и первых лиц государства. При этом, по данным СМИ, мероприятие якобы обслуживали работники бюджетной сферы.

Юрий Луценко, facebook Свадьба старшего сына Юрия Луценко

Кирилл Турчинов

Единственный сын секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова Кирилл (1994 года рождения) закончил юридический факультет Академии труда, социальных отношений и туризма и пошел в политику — молодежное крыло "Народного фронта".

strana.ua Кирилл и Александр Турчиновы

Примечательно, что Турчинов-младший был юристом в Нацгвардии и служил далеко от зоны АТО, а именно в столичном главке. Также был аспирантом Института законодательства Верховной Рады.

Антон Гонтарев

Старший сын главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая подала в отставку и сейчас находится в вынужденном отпуске без сохранения заработной платы, Антон владеет двумя квартирами в Киеве: 55,7 и 41,3 кв.м и фигурирует в двух предприятиях с очень обширной деятельностью.

Так, он владеет 80% ООО "Европивзбут" и третью ООО "Вансер груп". "Европивзбут" занимается розничной торговлей продовольственных товаров, функционированием ресторанов, организацией строительства, оптовой покупкой и продажей недвижимости. А вот основным видом указана упаковка. Основной вид деятельности "Вансер груп" — производство машин и оборудования общего назначения. А помимо этого выращивание овощей, производство химпродукции, оптовая торговля топливом и т.д.

Фото из открытых источников Антон Гонтарев купается в бассейне с вином

Также в СМИ попали фото, где молодой отпрыск главы Центробанка ест устрицы в дорогих ресторанах, смотрит футбол из VIP-ложи стадиона и купается в бассейне, наполненном вином.

По материалам открытых источников интернет