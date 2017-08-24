Старший сын Порошенко стажировался в Сингапуре за счет госсредств

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Сын президента Украины, народный депутат Алексей Порошенко выиграл конкурс и прошел стажировку в сфере государственного управления и планирования, а также формулирования стратегий развития на примере работы правительственных структур Сингапура, сообщает пресс-служба партии "Солидарность".

Как отмечается, такого успеха Порошенко-младший достиг первым из украинских политиков.

"В ходе встреч Алексей Порошенко высказывал сингапурским коллегам благодарность за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины. Он также высоко оценил предоставленную украинским госслужащим возможность изучать передовой опыт Сингапура в сфере эффективного государственного управления и противодействия коррупции", — говорится в сообщении.

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"Алексей Порошенко сообщил коллегам о ситуации в Украине, реализации реформ, восстановлении темпов экономического роста и улучшении бизнес-климата. Находясь в стране-городе, он также встретился с бывшим Премьер-министром Сингапура (1990-2004 гг.), влиятельным политиком и членом парламента, господином Го Чок Тонг, который рассказал об особенностях ежедневной работы сингапурских парламентариев и поделился опытом организации партийной работы и взаимодействия с обществом. Алексей Порошенко также имел возможность ознакомиться с практикой проведения встреч сингапурских парламентариев со своими избирателями", — добавили в пресс-службе партии.

solydarnist.org/ Алексей Порошенко на стажировке в Сингапуре

Между тем пользователи социальных сетей удивились тому, что в стране в принципе прошел конкурс на поездку в Сингапур, который в итоге выиграл сын президента.