Дорого, а может, так и нужно? Стоимость аренды жилья в Киеве

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Киев занял второе место в мире по стоимости аренды жилья. Согласно рейтингу Bloomberg аренда жилья в украинской столице стоит в среднем 609 долларов, что составляет две месячные зарплаты. В этом смысле Киев опережает только столица Венесуэлы Каракас, где аренда жилья обходится в 14 месячных зарплат.

В десятку городов с наименее доступным жильем также вошли Ханой, Мумбаи, Буэнос-Айрес, Богота, Москва, Рио-де-Жанейро, Пекин и Шанхай.

Насколько рейтинг Bloomberg отражает реальное положение дел с арендой жилья в Киеве, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила президент Лиги экспертов Украины Светлана Бовсуновская.

Стоит ли серьезно воспринимать рейтинг Bloomberg, по которому Киев — на втором месте по стоимости аренды жилья?

— Относительно. То есть если мы будем сравнивать или устанавливать уровень рейтинга, сколько раз, в зависимости от заработной платы средней, то это будет неправильно, потому что ведь сам по себе рынок аренды – это один из сегментов рынка недвижимости, то есть одна из услуг, которая оказывается на рынке недвижимости. Если мы берем в сравнение наш рынок и европейский рынок, то там есть много альтернатив, разных условий аренды и разного качества жилья аренды. У нас фактически есть один – это аренда собственности, которая принадлежит физическим лицам.

Как тут сделать ставку еще на процент ипотечный, то есть этот рейтинг призван оценить возможность приобретения собственного жилья. Это разведено в две разные таблички, но они пересекаются?

— Ипотека, как мы называем — лизинг, они сейчас, наверное, неправильно, правильно было бы лизинг — аренда собственного жилья в рассрочку, оно занимает очень маленький, настолько маленький у нас в Украине сегмент, что он не влияет на ситуацию на рынке аренды.

Лизинг — это аренда с правом выкупа?

— Правильно. У нас оно находится, даже я б не сказала в зародышном виде, он фактически не выражен. В Европе есть такой очень важный сегмент, как аренда коммунальной собственности. У нас он практически отсутствует, который есть конкурентным аренде собственного жилья физических лиц. В Европе есть такая услуга, когда малосостоятельные семьи получают на льготных условиях возможность арендовать такое жилье. У нас, к сожалению, нет такой услуги, и в сегменте настолько незначительно, что конкурировать с арендой собственного жилья физических лиц больше никакие услуги не могут, и поэтому, если нет конкуренции, то отсюда и высокая стоимость такой аренды.

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Каковы основные факторы, которые формируют киевский рынок аренды? Что является определяющим в формировании цены аренды?

— Основное – это, конечно же, отсутствие конкуренции на рынке аренды, то есть у нас существует рынок аренды частного жилья физических лиц и, учитывая отсутствие такой конкуренции, мы видим ситуацию, когда аренда очень высокая, диктуют условия в данном случае собственники жилья, и в ближайшее время эта ситуация не изменится, к сожалению, к понижению такой стоимости.

Почему нет конкуренции на рынке недвижимости?

— Потому что государство не принимает участие активное в данном сегменте рынка недвижимости, оно не создает конкурентоспособное жилье, которое имело бы статус коммунальной собственности.

Но если жилье — в собственности физических лиц, почему нет конкуренции?

— Потому что если бы в этом сегменте участвовало государство в виде субъекта собственности коммунальной, тогда бы мы бы увидели существенное снижение стоимости аренды. Государство могло бы строить такое жилье, мы называем социальное жилье, которое бы сдавалось в аренду, в основном, незащищенным слоям населения по стоимости гораздо ниже арендной, которая существует сегодня на рынке.

Многие люди в Украине получают зарплату в конвертах, поэтому могут платить за аренду квартир.

— Как ни печально и парадоксально, если бы у нас рынок услуг или был «в светлую», то мы бы с вами не выжили, к сожалению. Благодаря тому, что 80% услуг, в том числе, зарплат, находятся у нас «в темном», мы выживаем. Мы бы с вами не смогли, к сожалению, не смогли обеспечить на сегодняшний день вот такое существование. К сожалению, но это так. Благодаря теневому рынку, скрытым ситуациям мы с вами выживаем.

В статьи Bloomberg сказано также, что Лондон является наименее приемлемым крупным городом в Западной Европе, где стоит жилье 135% от среднемесячного заработка. Возможно, если такие большие цены на аренду, мы должны зарабатывать больше и прятать часть доходов.

— Мы, к сожалению, находимся не в Лондоне, и ситуация по оплате налогов и доходной части населения отличается от украинского рынка, и там в случае, если там оплачивается 135% стоимости аренды от дохода, то я, честно говоря, не буду комментировать, потому что я не то, что не согласна с этими цифрами — это совершенно другой рынок, это совершенно другие услуги, совершенно другие условия оплаты налогов. У нас, к сожалению, вот такая ситуация, потому что, еще раз говорю, не создает государство, к сожалению, условия, высокий очень размер оплаты дохода, то есть 17% налог физического лица от получения дохода с аренды не дает возможности и не создает условий выхода рынка в чистую. Все будут скрывать. Это очень высокий процент, это колоссально высокий процент. Я считаю, что он должен быть не более 5%, такой, как сейчас у нас с вами есть стоимость налога при оплате, когда дается в аренду физическому лицу – предпринимателю, то есть ФОП. Ведь ФОП, сдавая свое собственное жилье, если ты зарегистрирован ФОП, то ты оплачиваешь 5% налога, но если ты просто физическое лицо Иванов, ты платишь 17% налога.

Напомним, если вы не получили квитанцию на оплату "лишних" квадратных метров, то нужно выполнить свой гражданский долг и самому прийти в центр самообслуживания, считает начальник ГУ ГФС в Киеве Людмила Демченко.