Хозяйке на заметку. Как не лишиться квартиры за коммунальные долги?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В программе "По закону обязаны" на Голосе Столицы адвокат Елена Карнаух рассказала о защите прав граждан как пользователей коммунальных услуг, каким образом подтвердить, что в действительности начисленные коммунальные услуги являются теми, которые вы потребили, а также, как защитить себя от чрезмерных начислений.

(текст публикуется на языке оригинала)

Зараз почався опалювальний сезон, будуть йти нарахування. У деяких осіб залишилось ще з минулого опалювального сезону певні заборгованості. І постає питання, що постійно служби, які надають комунальні послуги кажуть, що доки всі боржники в будинку не заплатять заборгованість, не будемо підключати. Чи є ці вимоги, особливо, коли надають інформацію щодо боржників, чи є це законно і як в даному випадку захистити свої права в разі, якщо тебе звинувачують, що ти боржник?

— Комунальні послуги у нас – це дуже кричуща і дуже гостра проблема, оскільки у нас ще, мабуть, з радянських часів склалось враження і відчуття у людей, що комунальні послуги мають надаватись, оплачувати ми маємо трошки або взагалі не оплачувати, хто пільговики, хто в принципі, це має бути не болюча проблема для населення. Однак ми вже бачимо, що у нас тарифи підганяють до європейського рівня, законно чи незаконно встановлюють тарифи, це питання дещо іншого характеру, ніж законно чи незаконно відключають від опалення або від електропостачання, або від водопостачання. С тарифами, думаю, розбиратись треба з владою, яка їх приймає.

Тут виникає питання, бо більшість користувачів не укладало договорів про обслуговування. Це кричуще питання, оскільки фактично послуги нам надають, а на якій підставі – інколи навіть немає, навіть коли ми ставимо лічильники, приходять служби перевіряють, проте інколи ми бачимо, що в лічильнику один показник, а в платіжці комунальні служби — свої розрахунки, і кажуть: нам все рівно, що у вас в квартирі, у нас загальний лічильник на весь будинок, отже, ми все розподіляємо відповідно до кількості мешканців, які зареєстровані.

— У цьому випадку діє норма закону, що кожен отримувач комунальних послуг може укласти прямий договір з обслуговуючою організацією. Ці договори є типовими, і коли людина хоче укласти такі договори, вона має на це право, і тоді в обхід безпосередньо ЖЕКу чи ОСББ, чи кооперативу, який обслуговує будинок, буде напряму бачити, які у неї взаємовідносини з певною обслуговуючою організацією. Це для того питання, щоб розуміти, які показники лічильників мають враховуватись, чи платиться понад те, що у вас на лічильниках показуються щось за втрати, які часто у нас кажуть постачання до будинку, які мають закладатись в тарифи. Це кілька років назад було дуже гаряче питання також, засували, що має закладатись в тариф, жодних поблажок для постачальників теплоенергії в цьому випадку бути не може.

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У тарифі має бути все враховано, повністю тариф є до вашої квартири, який все включає, всю доставку, роботи і т.д. Однак, по-перше, треба зрозуміти, хто у вас є обслуговуючим будинку для того, щоб в принципі розуміти ситуацію. Якщо у вас обслуговуючим будинку є приватна установа – це ОСББ, кооператив – це недержавна установа, трошки інші питання до них ставляться. В принципі, як споживач ви напряму укладаєте такі самі договори, маєте право, однак якщо ви таких договорів не укладаєте, то вам надаються послуги, однак сплачує за них загальний під’їзд будинок ОСББ чи кооператив і якщо у вас прямий договір, то вас особисто можуть відрізати, позбавляти можливості користуватись послугами, якщо ж у вас немає прямого договору, то питання будуть до ОСББ, до кооперативу або ЖЕК буде конкретно до вас, якщо це державний, в принципі, комунальний заклад.

Тобто є певні ризики, наприклад, якщо це ОСББ, обслуговуючий ЖЕК, ми уклали договір, ми сплачуємо кошти, вони не сплачують, то є ризик, що будинок може бути повністю відключений?

— Є такі приклади вже на сьогоднішній день в Києві. Їх немало. Наприклад, є будинки, які півроку, більше, ніж рік немає гарячої води, є ризики відключення холодної води, люди скидаються коштами для того, щоб заплатити. Найчастіше питання в боржниках.

Тобто постачальники кажуть, що якщо є добросовісні боржники, які сплачують, то хай вони ці всі ризики беруть на себе, відповідальність за несплату тих боржників, при цьому вони можуть бути платоспроможними.

— По-перше, якщо в людини є квартира, то людина має розуміти, що квартиру в неї можуть забрати навіть за борги з комунальних послуг. У нас також складається враження, що єдине житло не заберуть. Однак на сьогоднішній день законом встановлено, що якщо ваша заборгованість уже встановлена рішенням суду, перевищує 20 мінімальних заробітних плат на сьогоднішній день, не важко порахувати — 64 тисячі гривень, а це не така велика сума для боржників, як ми можемо зрозуміти на тих же розклейках на оголошеннях на наших під’їздах, 64 тисячі гривень — можна забирати квартиру. І квартиру в цьому випадку будуть реалізовувати, частину повертати, а частину, яка є боргом за рішенням суду, буде йти постачальнику, тобто ризик того, що можна залишитись без єдиного житла, все-таки є і дуже серйозний ризик. Якщо у людей є власність, люди мають розуміти, що власність також зобов’язує. Отримання послуг – це не лише я отримав, нічого платити не буду в протест проти того, що мені не подобаються тарифи.

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Не подобаються тарифи дуже багатьом, однак проти цього є більш демократичні способи, більш легальні способи – вибори, це скарги, це мітинги, це пікети, однак не платити, якщо потім буде питання щодо стягнення боргу в судовому порядку, виселення з квартири, то потім жалітись буде вже пізно. Якщо у вас погана якість послуг, на що також дорікає дуже багато отримувачів комунальних послуг, то тут треба фіксувати це і зобов’язувати перераховувати, вираховувати. Наприклад, не було у вас гарячої води, чомусь не вирахували. Вони мають це зробити, вони багато чого мають зробити наші ЖЕКи, ОСББ, комунальні структури, які надають послуги, однак часто-густо самостійно вони цього не роблять, не надають якісні послуги, наприклад, недостатній рівень опалення або недостатня тепла вода. Якщо цього не фіксувати, то буде вважатись, що ви отримали якісну послугу, за яку маєте сплатити встановлений тариф, і потім уже буде пізно махати шашкою і казати: в мене було погано, тому я не заплатив.

Напомним, у правительства не осталось ресурсов для наполнения бюджета, кроме как "трусить" население, заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.