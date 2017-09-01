Лизинг квартир от государства. С чем это едят?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Кабмин разрешил Государственному ипотечному учреждению предоставлять украинцам жилье на условиях финансового лизинга. Основными преимуществами данного механизма являются отсутствие первого взноса за жилье и получение возможности проживания в квартире сразу после заключения лизингового соглашения.

Новые условия получения жилья прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Насколько успешны и популярны среди населения такие программы?

— Программы на самом деле всегда были позитивными. Они только улучшают, как инструмент возможность приобретения жилья. Хорошая программа была — это когда государство выступало как в помощь по программе 70 на 30, когда 30% давали дотацию молодежным кредитованиям. Большой был плюс. Конечно, огромным преимуществом будет являться сейчас эта программа приобретения в лизинг, потому что вы уже сами назвали, что, в первую очередь, преимущество в том, что отсутствие первого взноса и что человек может сразу жить в квартире. И фактически та аренда, которая предполагается, которую фактически человек может платить, она будет засчитываться как стоимость жилья и после того, как человек оплатит полностью всю квартиру, станет собственником всей квартиры и будет огромное преимущество, что упрощенная процедура для человека будет и также налоговые льготы.

Что это будут за квартиры для аренды с выкупом?

— Государство будет выпускать облигации, покупать эти квартиры и будет потом передавать в лизинг.

Государство платит облигациям застройщику и потом само отдает жилье в лизинг?

— Да, совершенно правильно.

Готовы ли застройщики отдавать недвижимость в лизинг?

— Застройщики будут заинтересованы. Объем строительства резко увеличится и это будет дополнительно позитивным шагом как увеличение жилья для населения, потому что на самом деле сегодня в Украине очень сильно нуждаются в жилье. Сегодня на одного человека в среднем приходится 23 квадратных метра. Надо учитывать, что у нас сегодня более половины жилья — это ветхое жилье.

Не попадут ли под эту программу проблемные застройки?

— Это сложный вопрос. Дело в том, что на самом деле, чтобы прийти к этим объектам, необходимо, чтобы застройщик отказался и передал свои корпоративные права. Если это технически можно осуществить, то, конечно, лучше достроить те объекты, которые не достроены. Но я думаю, что это технически очень сложно сделать.

Как будет формироваться цена на такое жилье? Она будет рыночной?

— Нет, я думаю, что будет установлена на уровне Кабмина цена, по которой можно будет, в зависимости от региона, приобретать это жилье и будет потом проведен тендер. Это на самом деле сейчас точно также, когда приобретается жилье для военных, других социальных групп. Устанавливается ценовая категория по регионам Украины.

Если это будут не рыночные цены, пойдет ли на это застройщик?

— Не пойдет. Я думаю, что будут подбираться такие объекты в рамках возможности приобретения. Я думаю, что мы найдем таких строителей и найдем такие объекты, которые сможем приобрести.

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Как это будет устроено в регионах? Ожидается всплеск строительства?

— На самом деле вопросов еще достаточно много. Кабмин только 18 августа утвердил. Я думаю, что вопросов еще много и о том, какая цена будет. В любом случае будет закладываться процент обслуживания. Много еще вопросов. Какое жилье покупать, на каких условиях — это масса вопросов. Более того, надо выпустить облигации, чтобы эти облигации кто-то приобрел. Потому что не только государство будет покупать облигации, а будут и юридические, и физические лица, и резиденты, и нерезиденты. Поэтому это как раз будет разрабатываться. Я думаю, что в ближайшее время на многие вопросы у нас будут ответы. Но в целом я хотел бы сказать, что это колоссально позитивный шаг для того, чтобы улучшить возможность людям приобрести жилье. Это очень хороший шаг.

Все ли желающие смогут претендовать на такое жилье или могут быть какие-то ограничения?

— Я знаю, что первый пилотный проект будет в Киеве и первый пилотный проект будет предоставлен участникам АТО в этом году. А вот то, что касается дальнейшего, я думаю, что в зависимости от того, как будут облигации размещаться, сколько будет привлекаться средств, то, соответственно, я думаю, что в дальнейшем это должно быть, чтобы любой гражданин имел право такую возможность использовать.

А как быть с тем, что по факту человек может выплачивать квартиру в лизинг, но получает зарплату в конверте. Как быть?

— Вот это тоже один из больших вопросов. На самом деле, вы когда берете кредит, вам надо будет показывать доходы. В данной ситуации в чем гибкость этого инструмента — в том, что вы оплачиваете лизинг, а собственник до момента полного погашения является ипотечным учреждением. Поэтому тут рисков доказывать, откуда у вас доход, нет. Когда процедуру полностью пропишут, будет более понятно.

Насколько надежным является государственное ипотечное учреждение?

— Мы начнем с того, что это будет государственное ипотечное учреждение. Оно напрямую подчиняется Кабмину. Поэтому государство будет нести ответственность. Люди могут быть на 100% уверенны, что с их имуществом ничего не произойдет и там, где они живут, что государство выполнит все свои требования.

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