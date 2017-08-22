Техника и спортсмены. В Киеве вспыхнул новый конфликт с застройщиками

КИЕВ, 22 авг — РАИ Новости Украина. Конфликт между киевлянами и людьми спортивной наружности произошел в столице во вторник в Дарницком районе вокруг очередной застройки.

"Конфликт местных жителей, по большей части — пенсионеры, против застройщика (вместе с "охраной") прямо сейчас на Малышко, 9. Как обычно, на месте зеленой зоны хотят что-то строить. Документов не показывают", — сообщается в Facebook "Киев Оперативный".

Facebook "Киев Опаретивный" Конфликт киевлян с застройщиками в Киеве

На кадрах с места инцидента видна строительная техника, а также молодые люди спортивной наружности, которые взяли в кольцо кран.